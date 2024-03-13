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Министр образования Бурятии предложил приравнять статус учителей к полицейским

Министр образования Бурятии предложил приравнять статус учителей к полицейским

Автор:
13 марта 2024 20:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бурятия   Видео   Министр образования   наказание   предложение   статус   учителя   
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Чиновник считает, что защищать надо не учеников от учителей, а наоборот.

Министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков на встрече с журналистами озвучил идею о приравнивании педагогов к полицейским или госслужащим, чтобы за их оскорбление наступала как административная, так и уголовная ответственность. По словам чиновника, нужно защищать не учеников от учителя, а учителя от учеников.

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Поздняков напомнил, что и раньше предлагал приравнять учителей к сотрудникам правоохранительных органов, чтобы за их оскорбления ученики несли ответственность.


"Всё-таки ограничения, которые налагаются на учителя, они очень высокие — практически как на государственного служащего. Поэтому статусность надо соответствующую придавать", — заявил министр образования Бурятии.

Чиновник добавил, что на днях глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение проработать вопрос о включении в кодекс об административных правонарушениях меры ответственности за оскорбление педагога. Работа в этом направлении, по словам Позднякова, уже начата.


"До 18 лет за подобные факты ответственность будет возложена на родителей, после 18 лет – на самого учащегося. Будем прорабатывать с юристами этот вопрос", — заявил министр образования Бурятии.


Добавим, что к подобным идеям региональных чиновников подталкивает не столько благоразумие, сколько дефицит кадров. Существующая политика, когда ученик всегда прав, уничтожает систему образования изнутри. Работать с детьми сегодня — занятие крайне неблагодарное, учителей вынуждают увольняться после первой же жалобы ученика и конфликта, даже если он выдуманный.

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Метки: Бурятия   Видео   Министр образования   наказание   предложение   статус   учителя   
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17  комментариев
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12k
Гомерчик Час назад
А я согласен. Давно пора.
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1k
Андрей Кузнецов 16 минут назад
А ведь было советское время, когда «учитель» значило больше, чем кто либо, именно они и стояли на первом рубеже идеологического фронта, правда - правда. А потом стало тяжело, а потом кто-то вообще сказал- идите в бизнес, чем планочку уронил окончательно, и стали Люди опять просто энтузиастами, у кого это вообще осталось или , хотя бы, было. Просто приравнять не получится , пока нет хоть какого то приближения к социальной справедливости ( а хотя бы и в налогообложении) , когда говорили учиться, учиться и ещё раз- учиться, это не только физике - химии или что там… , это справедливости и честности, просто словом другим называли эти общественные отношения. Ладно, пусть пока так, раз по- другому не получится.
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−6
Shyrich 17 минут назад
Согласен однозначно.
Очень правильная мысль. Радует, что такие люди еще есть.
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21k
Luc72 22 минуты назад
Уже не раз писал, а не проще поставить камеры в обязательном порядке в классах и административный кодекс поменять? Вернее добавить.
- ругался матом на уроке - 1000 р штраф
- сорвал урок - 5000...
В конце месяца завуч идет к мировому судье с назначенными штрафами и видеофиксацией сих событий и они становятся официальными.
Поскольку по малолетству платить будут родители, и не школе, а прям таки с приходом судебных исполнителей на дом, то получив пару месяцев по 20 - 50 - 70 тысяч квитков родитель очень шустро займется "воспитанием".
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5k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Не любой школьный конфликт можно решить педагогическими методами. Например, ауеучеников надо беспощадно карать!
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2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Наконец-то здравая мысль. И медиков Скорой помощи, тоже.
А то в настоящее время, беспредел хамов, при попустительстве власти.
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487
danieldewitte Полчаса назад
Невероятно замечательное предложение, внедряйте, чем быстрее, тем лучше.
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5k
Горожанин Полчаса назад
Клоунада. Предлагаю приравнять к статусу судей - и по зарплате, и пенсионному обеспечению.
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3k
Александр Ломовицкий 37 минут назад
как в спецшколах -отгородить учителя от недорослей . Пришел оттарабанил урок , дал задание и ушел, а то сейчас пытаются взаимодействовать с учениками , учить разумному доброму вечному . А родители в это время либо забивают болт на воспитание и мелкого воспитывают такие же утырки из интернета, либо учат что учитель это говно которое не имеет права ему указывать и требовать а должен только оценки ставить. Будет общее образование и всё, хотите чтоб было как в СССР ? Доплачивайте будет факультатив по правилам учителя-сидите смирно руки на парте глаза на учителя. Современные люди понимают только язык денег , будут допзатраты будет больше внимания к воспитанию.
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2k
Никита Сергеевич 38 минут назад
Полностью согласен. Очень неблагодарная и морально тяжелая профессия.
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137
FlakoBoy Час назад
Что городит этот безумный клоун? Это просто пиз.дец!!!
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14k
Владимир Час назад
Да проще сделать как в суде классы, учитель отгорожен от зверенышей. Зачитывает предмет и так далее. Всё кто не хочет учится тот и не будет. А с сопляками пусть родители решают и органы опеки. Камера бы снимала как себя ведут детишки. Я честно это не представляю. В мои годы такой херни не происходило, либо сами решали вопрос с [мат]. Второго либо небыло, и жалоб тоже.
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18k
Nikita Час назад
Палка о двух концах. С одной стороны школота, которая "берега" теряет и учитель ничего не может ему сделать, с другой - учителя-гандолы, которых надо из школы гнать, а коль получат статус наравне с полицейскими, то будут как Долорес Амбридж из ГП.
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4k
Максим Макашев 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
а ещё граждан надо защищать от чиновников!
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