Министр образования Бурятии предложил приравнять статус учителей к полицейским

Министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков на встрече с журналистами озвучил идею о приравнивании педагогов к полицейским или госслужащим, чтобы за их оскорбление наступала как административная, так и уголовная ответственность. По словам чиновника, нужно защищать не учеников от учителя, а учителя от учеников.

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Поздняков напомнил, что и раньше предлагал приравнять учителей к сотрудникам правоохранительных органов, чтобы за их оскорбления ученики несли ответственность.



