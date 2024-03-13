Министр образования Бурятии предложил приравнять статус учителей к полицейским

Чиновник считает, что защищать надо не учеников от учителей, а наоборот.
Министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков на встрече с журналистами озвучил идею о приравнивании педагогов к полицейским или госслужащим, чтобы за их оскорбление наступала как административная, так и уголовная ответственность. По словам чиновника, нужно защищать не учеников от учителя, а учителя от учеников.
Поздняков напомнил, что и раньше предлагал приравнять учителей к сотрудникам правоохранительных органов, чтобы за их оскорбления ученики несли ответственность.
"Всё-таки ограничения, которые налагаются на учителя, они очень высокие — практически как на государственного служащего. Поэтому статусность надо соответствующую придавать", — заявил министр образования Бурятии.
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Чиновник добавил, что на днях глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение проработать вопрос о включении в кодекс об административных правонарушениях меры ответственности за оскорбление педагога. Работа в этом направлении, по словам Позднякова, уже начата.
"До 18 лет за подобные факты ответственность будет возложена на родителей, после 18 лет – на самого учащегося. Будем прорабатывать с юристами этот вопрос", — заявил министр образования Бурятии.
Добавим, что к подобным идеям региональных чиновников подталкивает не столько благоразумие, сколько дефицит кадров. Существующая политика, когда ученик всегда прав, уничтожает систему образования изнутри. Работать с детьми сегодня — занятие крайне неблагодарное, учителей вынуждают увольняться после первой же жалобы ученика и конфликта, даже если он выдуманный.
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Очень правильная мысль. Радует, что такие люди еще есть.
- ругался матом на уроке - 1000 р штраф
- сорвал урок - 5000...
В конце месяца завуч идет к мировому судье с назначенными штрафами и видеофиксацией сих событий и они становятся официальными.
Поскольку по малолетству платить будут родители, и не школе, а прям таки с приходом судебных исполнителей на дом, то получив пару месяцев по 20 - 50 - 70 тысяч квитков родитель очень шустро займется "воспитанием".
вот я работаю в школе.
и буквально вчера "особо одарённые индивидуумы" воспользовавшись тем, что учитель плаванья отвлёкся, начали кидать доски для плаванья в подвесной потолок. в результате часть подвесного потолка обрушилась, к счастью никого не задев - иначе бы учителя просто задолбали проверками.
и сейчас я занимаюсь тем, что сливаю воду с бассейна что бы поставить леса и отремонтировать этот потолок.
и да, камеры в бассейне стоят.
А то в настоящее время, беспредел хамов, при попустительстве власти.