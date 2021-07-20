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В Бурятии таксистка за неуплату проезда заставила пассажирок мыть ее машину

В Бурятии таксистка за неуплату проезда заставила пассажирок мыть ее машину (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 июля 2021 12:59
Сообщество : Таксисты
Метки: Улан-Уде   бурятия   видео   наказание   пассажиры   такси   
693
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Услуга за услугу. И зеленка не понадобилась!

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Метки: Улан-Уде   бурятия   видео   наказание   пассажиры   такси   
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6  комментариев
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29k
turyst 48 минут назад
"усердно отмывают грязный автомобиль с "шашечками" на одной из детских площадок"

Вообще зашибись!

Машину на детской площадке мыть.
Даже и просто рядом.
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7k
Акакий Полчаса назад
Нормальную свежую машину руками не помоешь - лак больше тряпками поцарапаешь.
Мыть машину в общественном месте нельзя, только автомойки или у себя на территории.
Вообщем с одной стороны я и рад что шалав руками поработать заставили, с другой - способ этот так себе.
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1k
saturn 38 минут назад
Бурятские таксистки на столько суровы….))
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473
cana61s 40 минут назад
Как жизненный урок - неплохо, даже очень достойно отучить шкур от халявы, но не на детской площадке...
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