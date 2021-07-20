В Бурятии таксистка за неуплату проезда заставила пассажирок мыть ее машину

В Улан-Удэ придумали новый способ "позитивного" воспитания непорядочных пассажиров, которые не оплачивают проезд. Если в других регионах "зайцев" поливают зеленкой или даже избивают, то в столице Бурятии подходят к решению таких вопросов более конструктивно - услуга за услугу.

На кадрах, записанных таксисткой, видно, как две девушки усердно отмывают грязный автомобиль с "шашечками" на одной из детских площадок города.

«Вот так у нас должники моют машины. Платите всегда за проезд, чтобы не было такого», - комментирует за кадром владелица машины.