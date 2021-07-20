В Бурятии таксистка за неуплату проезда заставила пассажирок мыть ее машину

Услуга за услугу. И зеленка не понадобилась!
В Улан-Удэ придумали новый способ "позитивного" воспитания непорядочных пассажиров, которые не оплачивают проезд. Если в других регионах "зайцев" поливают зеленкой или даже избивают, то в столице Бурятии подходят к решению таких вопросов более конструктивно - услуга за услугу.
На кадрах, записанных таксисткой, видно, как две девушки усердно отмывают грязный автомобиль с "шашечками" на одной из детских площадок города.
«Вот так у нас должники моют машины. Платите всегда за проезд, чтобы не было такого», - комментирует за кадром владелица машины.
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Многие пользователи Сети поддержали таксистку. Ведь никто не пострадал, а женщина "отбила" свои деньги. Другая часть комментаторов называет подобное наказание унижением. Они считают, что заставить заплатить можно было другим способом, и уж тем более не стоило записывать все это на камеру и размещать в соцсетях.
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Вообще зашибись!
Машину на детской площадке мыть.
Даже и просто рядом.
Мыть машину в общественном месте нельзя, только автомойки или у себя на территории.
Вообщем с одной стороны я и рад что шалав руками поработать заставили, с другой - способ этот так себе.