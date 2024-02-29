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Глава минобрнауки Татарстана заявил, что когда школьник снимает на видео учителя, что это считается оскорблением

Глава минобрнауки Татарстана заявил, что когда школьник снимает на видео учителя, что это считается оскорблением

Автор:
29 февраля 2024 19:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Татарстан   дети   закон   министр   учителя   фото   школьники   
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Также чиновник заявил, что виной всему родители. Но юристы уверены, что снимать учителей на видео во время урока не запрещено.

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира порассуждал о случаях, когда дети снимают на видео учителя и выкладывают ролик в сеть. По мнению Хадиуллина, родители, которые поощряют такое поведение, растят безответственных детей, не способных нести ответ за свои поступки.

"К сожалению, есть такие семьи, где дети получают ценные рекомендации от родителей [снимать видео], если кто-то повышает голос. Учитель не имеет права унижать учеников, и ученики не имеют право принижать статус наставника. Когда снимают и выкладывают в сеть — это оскорбление. Оскорбление самой семьи", — сказал чиновник.

По мнению министра, сначала дети не слушаются учителей, а потом не будет слушаться даже родителей.

Однако, как быть в тех случаях, когда учитель переходит грань, когда он причиняет физический вред детям? Заголовки говорят сами за себя:

Если бы ученики не сняли на видео проступки учителей, то никогда бы никто не узнал о случившемся. Только после того, как эти ролики появились в сети и на них обратили внимание СМИ, проблемы были решены. Учителя, причиняющие вред детям были уволены или отправлены в отпуск.

Юристы уверяют, что снимать учителей на уроке не запрещено. Юрист Дмитрий Лабазинский рассказал "Комсомолке" о том, что говорит об этом закон.

Снимать на видео учителя в классе, когда он ведет урок, не запрещено законом, - рассказывает юрист. - Закон также не запрещает ученику размещать фото- и видеосъемку в интернете без разрешения учителя. Но тут важно, что съемка была произведена во время его работы (при исполнении служебных обязанностей). Однако возникает вопрос: насколько это этично со стороны ученика? Соблюдает ли он учебную дисциплину? Ведь на уроке он должен учиться, а не делать видеоролики с педагогом.

Источник:

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Метки: Татарстан   дети   закон   министр   учителя   фото   школьники   
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28  комментариев
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29k
Matrosskin 2 часа назад
"Юристы уверяют, что снимать учителей на уроке не запрещено. " - а что-то мне подсказывает, что если повесить камеру типа автомобильного видеорегистратора ( ныне по факту же копейки стоит), который будет снимать класс во время урока, то эти же юристы, бодро подстёгиваемые этими же родителями начнут орать ровно обратное.
Потому что вдруг выясниться, что у 99% историй была предыстория, которая "почему-то" в эфир не пошла.
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242
Фрол 5 минут назад
Юристы просто идиотствуют,потому,что им за это заплатили.Вместо того ,что бы ушлёпок слушал преподавателя и грыз гранит знаний,он хвастается своим телефоном,с подачи своих родаков же,которым нажаловался на препода и те ему подкинули идейку.С таким же скотским поведением как этот мелкий недоумок,можно ,с подачи этих же юристов ходить просто по улице рядом с кем нибудь и снимать его на камеру со всех ракурсов.
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15k
Александр 5 минут назад
Не положил выключенный телефон на заднюю парту (на парте лист ватмана с фамилиями, ячейки) во время урока - оценка всегда на 1 балл ниже. Оценки в юрисдикции учителя. Ответил на 5 - в журнал идёт 4. Зазвонил телефон в кармане - оценка на 2 балла ниже. Развели демагогию и подтирание розовых соплей.
З.Ы. МСК, 2002 год (7 класс), мой сосед по парте умудрился получить двойку в дневник за поведение. Следующую неделю он на уроках стоял (сесть не мог). Его батя не оценил перфоманс отпрыска и в прямом смысле слова "выпорол, как Сидорову козу". После этого случая даже девчонки перестали записками перекидываться - а вдруг?..
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10k
Maddy8 13 минут назад
просто повесьте в каждый класс камеру с микрофоном. Если надо, то поднимите запись и посмотрите, кто начал конфликт.
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42k
Сергей 17 минут назад
Когда я учился, ни какими видео и не пахло, даже простых фотоаппаратов у учеников не было. А вот рукоприкладство у учителей бывало, но 100% за дело, потому как никакие другие меры в виде словесного давления не действовали. А как огребут по башке, а потом ещё родителям доложат, а те ещё добавят. Нормальный был процесс воспитания. Но справедливости ради добавлю, что кто в школе пакостил, то их потом ещё и на зоне пытались к социалистическому сознанию привести.
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59k
Мойша 20 минут назад
Мне очень интересно, почему ВСЕ видосики на учителей начинаются с воздействия учителей на учеников? И нет полного видосика с начала конфликта. Ведь специально режут, типа мы "белые и пушистые". Камеры дадут полную информацию.
Против только те учителя, кто ведет урок по учебнику и скучно. Дима423 - ты из этих, скучных?
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875
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Вопроса "снимать или не снимать правонарушение" стоять не может - однозначно, снимать. Независимо от того кто, где, когда - пока в обществе игнорируются преступления, лучше никто жить не будет. И сколько угодно можно кивать на Эмираты, но там законы соблюдаются чётко - это не сраная капиталистическая демократия, это монархия, где за незначительное преступление можно заплатить очень и очень дорого.
Вопрос в том, что за кадром. И вот сколько угодно местные могут рассказывать о пользе телесных наказаний, я считаю, что срывы учителя недопустимы - ты взрослый человек, опускаться до рукоприкладства это опускаться на детский уровень. Какой из тебя взрослый, какой из тебя профессионал? Однако же следует всё же знать предысторию для выдачи соразмерного провинности наказания зачинщику, а также определение моментов, когда сила применяется в качестве мер самообороны.
P. S. И не каждый урок может сниматься в свободный доступ ибо есть такое понятие, как интеллектуальная собственность. И если обычные программы принадлежат кому-то там наверху, то уникальные программы, уникальные уроки - собственность учителя. Совершенно не редки случаи, когда просто на входе в аудиторию изимают телефоны просто потому, что приехал очень дорогой специалист поделиться знаниями с ограниченным числом лиц.
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162
aleksey090 Полчаса назад
Можно ли запретить ученикам пользоваться телефоном в школе?
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не содержит положений, которые касаются порядка пользования мобильными средствами связи в образовательной организации, соответственно, каких-либо ограничений не предусмотрено.
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21k
anpetrof 45 минут назад
А вот за э то нужно выгонять из школы без права возврата - пусть идут доучиваться в частную школу, если возьмут...
Ссылка youtu.be
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60k
dima423 50 минут назад
Учителя на 90% категорически против установки камер в классах...думаю не с проста)
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98
Liberman 52 минуты назад
Какого хрена у звездюков работают телефоны во время уроков?!???! Я в 98-м году, будучи одаренным телефоном - не имел права его использовать во время уроков. Как и мп3 млеером.все что не относится к уроку - изымалось учителем.
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98
Liberman 49 минут назад
Минидис плеером*
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98
Liberman dima423 44 минуты назад
Но на сони j5 был диктофон. Записать возможность была
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98
Liberman dima423 40 минут назад
Я говорю за себя, а не за то, что у кого было. И да, я учился в "мажорной" школе.
И за это я благодарен родителям.
Алгебра и физика в моем случае рулили.
Трахали мой мозг поболее нежели среднестатистических.
Поумнее я вышел оттуда.
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98
Liberman dima423 39 минут назад
Эту самую субстанцию - ты увидишь в зеркале
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21k
Shtoppi Час назад
«По мнению министра, сначала дети не слушаются учителей, а потом не будет слушаться даже родителей.»
----------
вообще-то родителей, как-никак, ребенок должен слушать в первую очередь, а учителей у него потом по жизни столько будет, из которых каждый свою правду гнуть будет, прям как этот недалекий чинуша, и свою правоту утверждать. так что, как по мне, тут этот дядя не прав в корне.
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953
Тордион 2 часа назад
Иметь телефон на уроке запрещено, а снимать на него учителя во время урока нет...

Как сложна юриспруденция!"
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