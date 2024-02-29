Глава минобрнауки Татарстана заявил, что когда школьник снимает на видео учителя, что это считается оскорблением

Также чиновник заявил, что виной всему родители. Но юристы уверены, что снимать учителей на видео во время урока не запрещено.
Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира порассуждал о случаях, когда дети снимают на видео учителя и выкладывают ролик в сеть. По мнению Хадиуллина, родители, которые поощряют такое поведение, растят безответственных детей, не способных нести ответ за свои поступки.
"К сожалению, есть такие семьи, где дети получают ценные рекомендации от родителей [снимать видео], если кто-то повышает голос. Учитель не имеет права унижать учеников, и ученики не имеют право принижать статус наставника. Когда снимают и выкладывают в сеть — это оскорбление. Оскорбление самой семьи", — сказал чиновник.
По мнению министра, сначала дети не слушаются учителей, а потом не будет слушаться даже родителей.
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Однако, как быть в тех случаях, когда учитель переходит грань, когда он причиняет физический вред детям? Заголовки говорят сами за себя:
- "Учитель ударил девочку-инвалида во время урока",
- "Так его довести - это надо было постараться": во Владимире учитель избил семиклассника прямо на уроке"
- "В Свердловской области у педагога сдали нервы и она истыкала руку школьника циркулем".
Если бы ученики не сняли на видео проступки учителей, то никогда бы никто не узнал о случившемся. Только после того, как эти ролики появились в сети и на них обратили внимание СМИ, проблемы были решены. Учителя, причиняющие вред детям были уволены или отправлены в отпуск.
Юристы уверяют, что снимать учителей на уроке не запрещено. Юрист Дмитрий Лабазинский рассказал "Комсомолке" о том, что говорит об этом закон.
Снимать на видео учителя в классе, когда он ведет урок, не запрещено законом, - рассказывает юрист. - Закон также не запрещает ученику размещать фото- и видеосъемку в интернете без разрешения учителя. Но тут важно, что съемка была произведена во время его работы (при исполнении служебных обязанностей). Однако возникает вопрос: насколько это этично со стороны ученика? Соблюдает ли он учебную дисциплину? Ведь на уроке он должен учиться, а не делать видеоролики с педагогом.
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Потому что вдруг выясниться, что у 99% историй была предыстория, которая "почему-то" в эфир не пошла.
З.Ы. МСК, 2002 год (7 класс), мой сосед по парте умудрился получить двойку в дневник за поведение. Следующую неделю он на уроках стоял (сесть не мог). Его батя не оценил перфоманс отпрыска и в прямом смысле слова "выпорол, как Сидорову козу". После этого случая даже девчонки перестали записками перекидываться - а вдруг?..
Против только те учителя, кто ведет урок по учебнику и скучно. Дима423 - ты из этих, скучных?
Вопрос в том, что за кадром. И вот сколько угодно местные могут рассказывать о пользе телесных наказаний, я считаю, что срывы учителя недопустимы - ты взрослый человек, опускаться до рукоприкладства это опускаться на детский уровень. Какой из тебя взрослый, какой из тебя профессионал? Однако же следует всё же знать предысторию для выдачи соразмерного провинности наказания зачинщику, а также определение моментов, когда сила применяется в качестве мер самообороны.
P. S. И не каждый урок может сниматься в свободный доступ ибо есть такое понятие, как интеллектуальная собственность. И если обычные программы принадлежат кому-то там наверху, то уникальные программы, уникальные уроки - собственность учителя. Совершенно не редки случаи, когда просто на входе в аудиторию изимают телефоны просто потому, что приехал очень дорогой специалист поделиться знаниями с ограниченным числом лиц.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не содержит положений, которые касаются порядка пользования мобильными средствами связи в образовательной организации, соответственно, каких-либо ограничений не предусмотрено.
И за это я благодарен родителям.
Алгебра и физика в моем случае рулили.
Трахали мой мозг поболее нежели среднестатистических.
Поумнее я вышел оттуда.
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вообще-то родителей, как-никак, ребенок должен слушать в первую очередь, а учителей у него потом по жизни столько будет, из которых каждый свою правду гнуть будет, прям как этот недалекий чинуша, и свою правоту утверждать. так что, как по мне, тут этот дядя не прав в корне.
Как сложна юриспруденция!"