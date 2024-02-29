Глава минобрнауки Татарстана заявил, что когда школьник снимает на видео учителя, что это считается оскорблением

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира порассуждал о случаях, когда дети снимают на видео учителя и выкладывают ролик в сеть. По мнению Хадиуллина, родители, которые поощряют такое поведение, растят безответственных детей, не способных нести ответ за свои поступки.

"К сожалению, есть такие семьи, где дети получают ценные рекомендации от родителей [снимать видео], если кто-то повышает голос. Учитель не имеет права унижать учеников, и ученики не имеют право принижать статус наставника. Когда снимают и выкладывают в сеть — это оскорбление. Оскорбление самой семьи", — сказал чиновник.

По мнению министра, сначала дети не слушаются учителей, а потом не будет слушаться даже родителей.