Школьники Красногорска требуют вернуть физрука, которого несправедливо уволили из-за жалобы девятиклассника

Когда законы работают против учителей, добиваться справедливости приходится школьникам.
Учащиеся школы №15 города Красногорска Московской области устраивают стихийные протесты, чтобы вернуть уволенного учителя физкультуры Владимира Роженцева. Мужчину попросили написать заявление по собственному желанию из-за школьника, который выдумал историю о рукоприкладстве физрука.
Инцидент произошёл 6 марта на совмещённом уроке физкультуры седьмого и девятого классов. Владимир Роженцев, которого школьники называют дядей Вовой, бросил мяч в девятиклассника, который громко разговаривал и игнорировал его просьбы. Как рассказывают сами ученики, мяч лишь слегка коснулся старшеклассника, и за это дядя Вова перед ним извинился. Однако школьник извинения не принял и швырнул тот же мяч в физрука. Он угодил мужчине в голову, а школьник в довесок заявил, что хотел попасть в морду учителю.
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Мстительный школьник на этом не успокоился и, придя домой, рассказал отцу, что его избил физрук. Тот пришёл в школу, поднял скандал, а руководство, как это часто бывает, из-за боязни перед проверяющими органами не стало разбираться и попросило Владимира уволиться, таким образом избавившись от опытного педагога, проработавшего в школе более 10 лет.
Школьники, особенно те, которые видели конфликт собственными глазами, решили добиваться справедливости. Известно, что к акциям в поддержку дяди Вовы подключились и родители школьников. Будем надеяться, что справедливость восторжествует и всё будет, как и должно быть — педагога вернут, а малолетнего доносчика исключат из школы.
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Чтобы в наше время стало с дедом и родителями?
Папа побежал на разборки! Ублюдок ублюдка и вырастил!
В частности, если произошел конфликт между учеником и учителем, ученик обязан покинуть школу, перейти в другую школу. Учитель тоже может быть неправ, такое часто бывает. Но ученик при этом обязан покинуть школу.
Есть школы, где такая дичь процветает (с наркотиками и беспределом), что Такер сильно поутих бы в своих панегириках. И с директором никто ничего не решает.
Учитель всегда прав в споре с учеником.
Это основа воспитания многих тысячелетий.
Многие такие свободные и независимые.
Их с детства в школе учили, что они имеют права, забывая научить обязанностям.
Помню в начале 90-х мой сын пришел с уроков и говорит - пап, а я имею право .....
В ответ я ему сказал - я обязан тебя содержать, так что по нормам ПТУ моего детства:
Пару трусов на год, одни брюки на три года, три пары носков, зимние и летние ботинки и так далее.
Остальное моя добрая воля - так что неси видак, телевизор, приставку и прочее сюда.
Больше он о своих "правах" и не заикался.
Не то, чтобы не защищать своих работников - ОНИ ЖЕ ПЕРВЫЕ ТОПЯТ своих сотрудников, увольняя БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ПРОВЕРКИ, "без суда и следствия"
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сцуко
люди НА ВАС работают
А вы не то, что их не защищаете ( что обязаны делать как руководители), а только О СВОИХ ШКУРАХ ДУМАЕТЕ.....
На первой же встрече директор школы ей сказала следующее: тебя родители будут крыть по матери, не реагируй. !!!!!!
Проблема не в директорах школ, проблема выше - в органах образования начиная с муниципального уровня.