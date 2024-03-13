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Школьники Красногорска требуют вернуть физрука, которого несправедливо уволили из-за жалобы девятиклассника

Школьники Красногорска требуют вернуть физрука, которого несправедливо уволили из-за жалобы девятиклассника

Автор:
13 марта 2024 18:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Красногорск   клевета   протесты   увольнение   физрук   школа   
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Когда законы работают против учителей, добиваться справедливости приходится школьникам.

Учащиеся школы №15 города Красногорска Московской области устраивают стихийные протесты, чтобы вернуть уволенного учителя физкультуры Владимира Роженцева. Мужчину попросили написать заявление по собственному желанию из-за школьника, который выдумал историю о рукоприкладстве физрука.


Инцидент произошёл 6 марта на совмещённом уроке физкультуры седьмого и девятого классов. Владимир Роженцев, которого школьники называют дядей Вовой, бросил мяч в девятиклассника, который громко разговаривал и игнорировал его просьбы. Как рассказывают сами ученики, мяч лишь слегка коснулся старшеклассника, и за это дядя Вова перед ним извинился. Однако школьник извинения не принял и швырнул тот же мяч в физрука. Он угодил мужчине в голову, а школьник в довесок заявил, что хотел попасть в морду учителю.

Мстительный школьник на этом не успокоился и, придя домой, рассказал отцу, что его избил физрук. Тот пришёл в школу, поднял скандал, а руководство, как это часто бывает, из-за боязни перед проверяющими органами не стало разбираться и попросило Владимира уволиться, таким образом избавившись от опытного педагога, проработавшего в школе более 10 лет.


Школьники, особенно те, которые видели конфликт собственными глазами, решили добиваться справедливости. Известно, что к акциям в поддержку дяди Вовы подключились и родители школьников. Будем надеяться, что справедливость восторжествует и всё будет, как и должно быть — педагога вернут, а малолетнего доносчика исключат из школы.

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Метки: Видео   Красногорск   клевета   протесты   увольнение   физрук   школа   
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29  комментариев
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36k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
В наше время сами школьники стукача зачморили бы.Очередной навальнёныш растёт.
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1k
Аркадий 8 минут назад
В то время когда я учился во первых мне б и в голову даже не пришло кинуть мяч в учителя а во вторых я бы ещё и от родителей получил.
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3k
Autumn2015 12 минут назад
Рассказывал мой бывший, что когда они с другом в 6 классе решили покурить за штабелем бревен это увидел старый дед -сосед, причем он был настолько стар, что еле ходил с палочкой,что не помешало ему их этой палкой отходить. А вечером отцы так добавили, что оба неделю сесть не могли.
Чтобы в наше время стало с дедом и родителями?
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932
vandergur 16 минут назад
удавить гадёныша
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5k
Losterdin 23 минуты назад
в наше время нам учителя по шее давали если не слушались плюс еще и от родителей прилетало, сейчас на одного говнюка громко накричишь могут еще и посадить
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17k
_delphin_ Полчаса назад
Не буду судить именно эту ситуацию, но у меня в школе физруки были редкие ушлёпки. И мяч в голову были у них нормой. А единственного нормального они же и выжили. Зато в институте были отличные педагоги, и, почему-то, им не приходило в голову кидаться чем попало в нас, хотя мы сами были не подарок - мужская группа технарей.
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584
piralexandr Полчаса назад
Постараюсь без эмоций. Постараюсь не брюзжать по стариковски. Всех своих учителей помню, только самых строгих, и тех, кто научил жизни. Спасибо Вам за школу Жизни. Мальчик Саша. Выпуск 1983 года, школа 510 Москва.
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11k
Фомич Полчаса назад
Может в таких случаях надо предоставлять право увольнять не вышестоящим чиновникам, а именно самим школьникам? Ученикам виднее, чем чинушам из кабинетов. Провести школьный "референдум" и будет сразу ясно!
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33k
Ashabad 38 минут назад
Нам необходим закон о защите учителей. Он не решит всех проблем. Ни один закон не решает всех проблем. Но хотя бы часть проблем будет решена.
В частности, если произошел конфликт между учеником и учителем, ученик обязан покинуть школу, перейти в другую школу. Учитель тоже может быть неправ, такое часто бывает. Но ученик при этом обязан покинуть школу.
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817
Ринат Фамутдинов 56 минут назад
В школе учитель нам говорил:"Я - Учитель! По-гречески я - Педагог, а он в переводе с греческого на наш - Учитель с Палкой!!!" Хороший дядька был!!!
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59
zigis1973003 Час назад
Нас за плохое поведение в классе учитель указкой мог по спине прописать. И ни дай бог пожаловаться родителям, добавят так, что учитель отдыхает. УЧИТЕЛЬ В ШКОЛЕ ЦАРЬ И БОГ.
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32k
Kladbische Час назад
Директор явно идиот!
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42k
Сергей 2 часа назад
Не с того директор школы начал. Надо было мстительного школьника выдавить из школы, пусть папаша его напрягается.
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1k
АртемШишков 2 часа назад
Верните дядю Вову!!!!
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39k
albedo 2 часа назад
Я просто офигеваю от сегодняшних дней.
Учитель всегда прав в споре с учеником.
Это основа воспитания многих тысячелетий.
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35k
Юр21 2 часа назад
Вот зашибись, вначале в угоду одному писдюку человека уволили, теперь его назад требуют, а хоть кто нибудь поинтересовался хочет ли человек идти назад? Это же не робот в конце концов, захотели - выключили, захотели - включили.
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59
Рокер Юр21 57 минут назад
да любой бы пошел узрев такую поддержку. я бы пошел. опыт имеется
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12k
Андрей Ма-С 2 часа назад
мало вернуть учителя, надо конкретно наказать этого [мат] с придурком папашей. И наказать так что бы другим подобным "отпрыскам" не повадно было
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