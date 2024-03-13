Школьники Красногорска требуют вернуть физрука, которого несправедливо уволили из-за жалобы девятиклассника

Мстительный школьник на этом не успокоился и, придя домой, рассказал отцу, что его избил физрук. Тот пришёл в школу, поднял скандал, а руководство, как это часто бывает, из-за боязни перед проверяющими органами не стало разбираться и попросило Владимира уволиться, таким образом избавившись от опытного педагога, проработавшего в школе более 10 лет.





Школьники, особенно те, которые видели конфликт собственными глазами, решили добиваться справедливости. Известно, что к акциям в поддержку дяди Вовы подключились и родители школьников. Будем надеяться, что справедливость восторжествует и всё будет, как и должно быть — педагога вернут, а малолетнего доносчика исключат из школы.