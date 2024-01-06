Рэпера, который щеголял на «голой вечеринке» Ивлеевой в одном носке, снова задержали за хулиганство

А Собчак сообщила, что Ивлеева покинула Россию.
Vacio, он же Николай Васильев. На тусовку Анастасии Ивлеевой, пришёл в одном носке на причинном месте.
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За это его вскоре задержали и выписали штраф за пропаганду ЛГБТ* - 200 тысяч рублей. И посадили на 15 суток за мелкое хулиганство.
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Вчера он должен был выйти на свободу, однако позже сообщили, что против рэпера возбуждено ещё одно дело о мелком хулиганстве. И ему вновь грозит 15 суток за решёткой.
Как заявила по этому поводу Ксения Собчак:
Все участники той вечеринки резко напряглись. Особенно от сообщения о том, что Ивлеева уехала в Дубай, прихватив с собой 5 чемоданов вещей. Якобы она собиралась вернуться, но только когда всё утихнет.
Но сообщение Собчак и других СМИ по поводу Ивлеевой оказались обыкновенным вбросом. Недавно она вышла на связь - взбудораженная и радостная. По словам Анастасии, она в Питере, отмечает там новогодние праздники и никуда не собирается.
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На неё собираются подавать в суд с двумя исками: клуб «Мутабор» - 70 миллионов рублей и продюсер Иншаков - он требует миллиард.
Ну а рэпер Vacio продолжает сидеть. Как сообщил член СПЧ Сергей Мельников, в камере с носками музыкант больше не баловался.
UPD: Лефортовский суд Москвы продлил арест рэпера ещё на 10 суток.
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*Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории России.
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- У нас давно обкокошеные солевые ведрилы с мишурой на шее и розовой кепке стали реперами считаться? Он в стиле клубной попсы если что исполняет под автотюн
Хотя чего я говорю....сейчас любая скорлупа мамкина репером себя называет
И спросила кроха:
Что такое хорошо и что такое плохо?
И отец сказал в ответ:
Слушай,моя кроха!
Пися в писю хорошо,
А пися в попу-- плохо...