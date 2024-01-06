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Рэпера, который щеголял на «голой вечеринке» Ивлеевой в одном носке, снова задержали за хулиганство

Рэпера, который щеголял на «голой вечеринке» Ивлеевой в одном носке, снова задержали за хулиганство

Автор:
06 января 2024 18:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анастасия Ивлеева   Видео   Суд   ксения собчак   наказание   носок   рэпер   штраф   
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А Собчак сообщила, что Ивлеева покинула Россию.

Vacio, он же Николай Васильев. На тусовку Анастасии Ивлеевой, пришёл в одном носке на причинном месте.

За это его вскоре задержали и выписали штраф за пропаганду ЛГБТ* - 200 тысяч рублей. И посадили на 15 суток за мелкое хулиганство.

Вчера он должен был выйти на свободу, однако позже сообщили, что против рэпера возбуждено ещё одно дело о мелком хулиганстве. И ему вновь грозит 15 суток за решёткой.

Как заявила по этому поводу Ксения Собчак:

Все участники той вечеринки резко напряглись. Особенно от сообщения о том, что Ивлеева уехала в Дубай, прихватив с собой 5 чемоданов вещей. Якобы она собиралась вернуться, но только когда всё утихнет.

Но сообщение Собчак и других СМИ по поводу Ивлеевой оказались обыкновенным вбросом. Недавно она вышла на связь - взбудораженная и радостная. По словам Анастасии, она в Питере, отмечает там новогодние праздники и никуда не собирается.

На неё собираются подавать в суд с двумя исками: клуб «Мутабор» - 70 миллионов рублей и продюсер Иншаков - он требует миллиард.

Ну а рэпер Vacio продолжает сидеть. Как сообщил член СПЧ Сергей Мельников, в камере с носками музыкант больше не баловался.

UPD: Лефортовский суд Москвы продлил арест рэпера ещё на 10 суток.

*Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории России.

Источник:

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Метки: Анастасия Ивлеева   Видео   Суд   ксения собчак   наказание   носок   рэпер   штраф   
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35  комментариев
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37k
АнтонПолднев Час назад
А можно мне иск на Лолиту подать? Я серьёзную душевную травму получил
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130
Evgeniy 2 минуты назад
Этож народные артисты, почетные граждане. Перекличку кто на их концерты ходил,деньги им давал, умилялся ихнему "творчеству", некоторые даже обожествляли. Вы и только Вы в ответе за шваль и [мат] цирк
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14k
кот базилий 8 минут назад
Наверно воткнул ивлевой не снимая носок.
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8k
Echo 9 минут назад
Эх, гульнули так гульнули. Маладцы хули
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130
Evgeniy 9 минут назад
рэп-гавно! попса-параша! панки-хой!
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112
Игорь 16 минут назад
Ксюша - лошадь молчала бы в тряпочку... до неё осталось рукой подать "гнилому режЫму"...
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2k
Dimon 16 минут назад
Да уж, мораль мля на высоте у "элиты московской"! Неудивительно что больше всего п*дарасов - релокантов из Москвы и Питера, а защитников Родины из Сибири, Якутии и Дальнего Востока! Сжечь на*уй всех этих пидросов кикиморовых и собчальбацовскую гниль!
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11k
Билли 24 минуты назад
""Vacio, он же Николай Васильев""
- У нас давно обкокошеные солевые ведрилы с мишурой на шее и розовой кепке стали реперами считаться? Он в стиле клубной попсы если что исполняет под автотюн

Хотя чего я говорю....сейчас любая скорлупа мамкина репером себя называет

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4k
poбт Полчаса назад
бл*я посмотрите на эти потресканные стены, эти полы.... до чего Путин богему довел
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−7
Al Di Полчаса назад
Лолита стоит в углу как бедный родственник. Обидно да.)
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70
Славик Полчаса назад
ОНИ будут натягивать сову. Кто эти ОНИ? Раньше говорили, что коммунисты, а теперь кто ОНИ такие?
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359
Евгений Эдельштейн 37 минут назад
Кроха сын к отцу пришел
И спросила кроха:
Что такое хорошо и что такое плохо?
И отец сказал в ответ:
Слушай,моя кроха!
Пися в писю хорошо,
А пися в попу-- плохо...
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375
ruslan d 42 минуты назад
Странная тема , чувака штрафанули за пропаганду ЛГБТ , потому что он просто голый ходил ? А "король" с Лолитой , конечно прям нарядились ничего не пропагандируя . То есть если я голый на даче из бани выбегу , все - повесточка ? То что они там устроили шабаш , это понятно , но при чем тут пропаганда ЛГБТ и его голый зад ?
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72
Mary Jane ruslan d 20 минут назад
Главное с носком на сосиске из бани не выбегай, а то посодют. А голым можно. Хотя... что там УК про нудизм говорит ?
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375
ruslan d Mary Jane 18 минут назад
Вот да , нудизм , отличный пример
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375
ruslan d Froll 9 минут назад
Ну да , точно , ну ты тогда презерватив не надевай , сразу на зону
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11k
Билли 44 минуты назад
Жаль, что у нас так легко свалить из страны когда на тебя дело завели)))
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2k
Igor Grishaev 44 минуты назад
Опять про говно...
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18k
SandMANn 50 минут назад
"Лефортовский суд Москвы продлил арест рэпера ещё на 10 суток".
...Типа не успевших ещё "подружиться" соседей по камере пахан "уважил" на доп. 10 ночек?
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375
ruslan d SandMANn 45 минут назад
Да никто его там не тронет , а добавку выписали видимо за поведение, так можно год просидеть не выходя на самом деле
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11k
Гомерчик 56 минут назад
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49k
Максим Т. Час назад
Парад уродов
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5k
Владимир Час назад
что у ивлеевой с коленями,они что в обратную сторону что ли вывернуты,как она ходит тогда?
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12k
Енот Полиграфович Час назад
Иевлева лучше бы не раздевалась...одетая не такая страшная.
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56k
Опиум для народа Час назад
Этот шмыгануть успел, а то тоже мог под пропаганду подпасть. )))
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