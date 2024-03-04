В РПЦ предложили создать молодёжную субкультуру сохранения целомудрия

Священник предложил создать моду на ношение футболок и колец целомудрия.
Протоиерей Игорь Аксёнов из Выборга выступил на международном Гиппократовском медицинском форуме, где предложил для повышения рождаемости создать в России молодёжную субкультуру сохранения целомудрия до вступления в брак. Священник считает, что для старшеклассников необходимо разработать и внедрить междисциплинарную программу, где детям расскажут о социальных, психологических и физических преимуществах воздержания от половой жизни в раннем возрасте.
"Я не думаю, что нужно стесняться об этом говорить старшеклассникам. Сегодня, когда все сидят в смартфонах, интернете, они это все узнают без родителей в 12 и 13 лет. А вот поговорить о последствиях, о преимуществах целомудрия обязательно надо. И эта программа должна быть ориентирована на достижение твоего личного счастья", — заявил Аксёнов.
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По мнению священника, воздержание от половой жизни до брака должно стать нормой для школьников. Он предлагает доносить до детей тезисы о том, что воздержание — единственный способ избежать нежелательной беременности и венерических заболеваний, а также о том, как внебрачная жизнь пагубно сказывается на психологическом и физическом здоровье. Помимо этого, школьники должны знать, что рождение ребёнка вне брака сильно осложняет его будущую жизнь, а моногамия в контексте брака — норма половой жизни. Также в рамках междисциплинарных занятий подростков научат отвергать сексуальные домогательства.
Аксёнов также предлагает ввести для подростков торжественный обет, реализовываться который будет в храмах или на молодёжных мероприятиях. В завершение он предложил создать моду на ношение "футболок девственности" с надписями "Я жду свою настоящую любовь", "давай подождём", а также кулоны и кольца целомудрия с соответствующими надписями.
Идея, возможно, не самая безнадёжная, но сработает ли?
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И так с цензурой докатились - в советских фильмах кадры замазывают (хотя уж там точно пошлятины не было). Заставь дурака богу молиться - он и лоб разобьет...
А иначе получим либо развод, либо долгое и мучительное совместное проживание, которое и браком назвать язык не повернётся...
и про целомудрие... увы - сперва в церквях порядки наведите...
Давайте сразу пояса целомудрия надевать!