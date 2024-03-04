В РПЦ предложили создать молодёжную субкультуру сохранения целомудрия

Аксёнов также предлагает ввести для подростков торжественный обет, реализовываться который будет в храмах или на молодёжных мероприятиях. В завершение он предложил создать моду на ношение "футболок девственности" с надписями "Я жду свою настоящую любовь", "давай подождём", а также кулоны и кольца целомудрия с соответствующими надписями.

Идея, возможно, не самая безнадёжная, но сработает ли?