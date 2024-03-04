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В РПЦ предложили создать молодёжную субкультуру сохранения целомудрия

В РПЦ предложили создать молодёжную субкультуру сохранения целомудрия

Автор:
04 марта 2024 14:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   предложение   рождаемость   рпц   субкультура   целомудрие   школьники   
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Священник предложил создать моду на ношение футболок и колец целомудрия.

Протоиерей Игорь Аксёнов из Выборга выступил на международном Гиппократовском медицинском форуме, где предложил для повышения рождаемости создать в России молодёжную субкультуру сохранения целомудрия до вступления в брак. Священник считает, что для старшеклассников необходимо разработать и внедрить междисциплинарную программу, где детям расскажут о социальных, психологических и физических преимуществах воздержания от половой жизни в раннем возрасте.



"Я не думаю, что нужно стесняться об этом говорить старшеклассникам. Сегодня, когда все сидят в смартфонах, интернете, они это все узнают без родителей в 12 и 13 лет. А вот поговорить о последствиях, о преимуществах целомудрия обязательно надо. И эта программа должна быть ориентирована на достижение твоего личного счастья", — заявил Аксёнов.

По мнению священника, воздержание от половой жизни до брака должно стать нормой для школьников. Он предлагает доносить до детей тезисы о том, что воздержание — единственный способ избежать нежелательной беременности и венерических заболеваний, а также о том, как внебрачная жизнь пагубно сказывается на психологическом и физическом здоровье. Помимо этого, школьники должны знать, что рождение ребёнка вне брака сильно осложняет его будущую жизнь, а моногамия в контексте брака — норма половой жизни. Также в рамках междисциплинарных занятий подростков научат отвергать сексуальные домогательства.

Аксёнов также предлагает ввести для подростков торжественный обет, реализовываться который будет в храмах или на молодёжных мероприятиях. В завершение он предложил создать моду на ношение "футболок девственности" с надписями "Я жду свою настоящую любовь", "давай подождём", а также кулоны и кольца целомудрия с соответствующими надписями.


Идея, возможно, не самая безнадёжная, но сработает ли?

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Метки: Видео   предложение   рождаемость   рпц   субкультура   целомудрие   школьники   
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31  комментарий
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25k
SolomonA Час назад

И так с цензурой докатились - в советских фильмах кадры замазывают (хотя уж там точно пошлятины не было). Заставь дурака богу молиться - он и лоб разобьет...
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6k
Кот Минуту назад
Задекларировано что у нас светское государство, но церковь всё больше лезет в вопросы общества. Одни уже молятся прерывая поездку на такси, прямо при пассажирах, останавливают процесс на производстве что доходит до драк. Другие взялись за наших детей и промывают мозги этой ересью. Общество обязательно надо воспитывать но только через общественные институции а не через насаждение религии (любой).
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11k
Олегbl4 Минуту назад
Да чего уж, давайте сразу полицию скреп и традиционности. Пусть ездят по улицам за шмот спрашивают, девушек на целомудренность и девственность проверяют. Высоту кокошника...
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5k
Отвратительный Мужик 6 минут назад
Должны быть отдельные православные школы в которые по желанию родители будут отдавать своих детей. И так как там не будет детей мигрантов то я отдам своего ребёнка только в такую школу.
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2k
КАКАнгел 7 минут назад
меньше отроки бегают по девкам - больше со святыми отцами и лампадным маслом удаляются на ночные "бдения " ну и по углам на коленях причащаются от подрясных колокольчиков святого отца .
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3k
Vovan Petroff 10 минут назад
Блин! Что у меня с руками?
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8k
Oleg 13 минут назад
рпц не хочет отказаться от яхт, лимузинов и прочих мирских благ? нет? попы, обвешанные золотом в два круга, не пролезающие в проёмы будут учить людей, как надо смирять себя... не призывайте, а показывайте примерами.
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−1
Иван 15 минут назад
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1k
Alexandr 19 минут назад
Не понимаю почему, но слушая попов хочется их всех передавить даже если слова кажутся правильными.
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5k
Феликс Дзержинский 20 минут назад
Мужик в чёрном платье, заговорил о нравственности и моде.
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6k
Владимир Полчаса назад
Ну, а чо. Пусть попробуют создать что-нибудь для разнообразия. Только на свои деньги и пусть не забудут с этих денег все налоги заплатить. Вреда от кучки фриков точно не будет...

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9k
vasilykopkov 44 минуты назад
Если секса не было до брака, то все может кончится огромным разочарованием и последующим разводом. Люди могут просто друг другу не подходить физиологически, по темпераменту и т.п. Я уже не говорю про всякие личные привычки. Пожить до брака (предохраняясь) надо минимум два года, обязательно вести совместное хозяйство (быт). Только тогда станет понятно, подходите ли вы друг другу, готовы ли вы подстроиться под партнёра, готовы ли изменить себя ради него.
А иначе получим либо развод, либо долгое и мучительное совместное проживание, которое и браком назвать язык не повернётся...
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4k
Enigma Kuutar 51 минуту назад
Южный Парк смотрел?
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36k
Fat Lynx 59 минут назад
Что попы, что депутаты...
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6k
Rubiroid_47 59 минут назад
Кажется, это не так работает.
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967
investas Час назад
А почему фото только девочек? Или мальчикам можно в 12 лет?
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
21 век, а люди всё верят в вымышленных персонажей.
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11k
Vacony Час назад
..опять полезли дела государства и церкви мешать .. нельзя так...
и про целомудрие... увы - сперва в церквях порядки наведите...
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2
FlakoBoy 2 часа назад
У католиков такое практикуется. Наши попы решили и эту кальку у них содрать, как и сексуальные домогательства, и педофилию и прочие "прелести" тамошнего бытия?
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6k
Харон 2 часа назад
А почему только футболки и кольца?
Давайте сразу пояса целомудрия надевать!
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17k
Марина 2 часа назад
Чем меньше секса у всяких ущербных, тем с большим энтузиазмом они лезут в чужие трусы.
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