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Шутник инсценировал ограбление, чтобы сделать предложение возлюбленной

Шутник инсценировал ограбление, чтобы сделать предложение возлюбленной

Автор:
01 февраля 2024 07:45
Метки: Видео   Колумбия   Прикол   в мире   ограбление   предложение   розыгрыш   
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В Колумбии мужчина инсценировал вооруженное ограбление, чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной.

На видео, снятом 27 января в городе Кали, видно, как красный автомобиль останавливают на перекрестке товарищи жениха, играющие роль преступников. Они приказывают мужчине и его партнерше выйти из машины, делая вид, что собираются их ограбить.

Несколько мужчин окружают женщину, другие заставляют жениха встать на колени посреди улицы. Внезапно они замолкают и отходят от пары.

В это время жених достает обручальное кольцо и делает предложение возлюбленной. Женщина несколько раз бьет партнера по руке, осознав, что произошедшее было розыгрышем ради предложения, но вскоре соглашается стать его женой. Затем возлюбленные обнимаются под аплодисменты присутствующих.

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Метки: Видео   Колумбия   Прикол   в мире   ограбление   предложение   розыгрыш   
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3  комментария
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7k
Alex Полчаса назад
Не инсценировал, а просто с коллегами по работе показал как они "трудятся"
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24k
сеньор Леонсио 6 минут назад
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13k
Sapsan 7 минут назад
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