Шутник инсценировал ограбление, чтобы сделать предложение возлюбленной

В Колумбии мужчина инсценировал вооруженное ограбление, чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной.
На видео, снятом 27 января в городе Кали, видно, как красный автомобиль останавливают на перекрестке товарищи жениха, играющие роль преступников. Они приказывают мужчине и его партнерше выйти из машины, делая вид, что собираются их ограбить.
Несколько мужчин окружают женщину, другие заставляют жениха встать на колени посреди улицы. Внезапно они замолкают и отходят от пары.
В это время жених достает обручальное кольцо и делает предложение возлюбленной. Женщина несколько раз бьет партнера по руке, осознав, что произошедшее было розыгрышем ради предложения, но вскоре соглашается стать его женой. Затем возлюбленные обнимаются под аплодисменты присутствующих.
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