«Стыд и позор»: жителей Екатеринбурга возмутил «развратный» танец педагогов перед учениками

Шуточный конкурс оценили далеко не все.
На прошлой неделе в гимназии №161 устроили праздник в честь 8 марта. Был там и конкурс среди педагогов - они разделились на две команды и станцевали. А школьники определили, кто из них исполнил номер задорней и веселей.
Дамы подошли к делу основательно: сначала «на танцпол» ринулась пожилая учительница, её порыв поддержала коллега помоложе и слегка приподняла свою юбку.
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Как обычно - всё, что происходит в публичном пространстве, сразу же попадает в сеть. Так и произошло. Вскоре ролик оказался в местном паблике с таким вот текстом:
В 161 гимназии Екатеринбурга в честь 8 марта был проведён конкурс между учителями в актовом зале. Они были разделены на 2 команды и одно из заданий было по типу, у кого лучше танец. Судя по видео, двое из учительниц решили, что разврат им поможет победить. Дети, сидящие в зале видимо их не смутили.
Стыд и позор.
Может быть автор так неумело пошутил, поэтому и сделал вброс про «стыд и позор». В любом случае, большинство комментаторов в сети советуют ему выдохнуть и не лезть к учителям со своим мнением.
И всё равно - журналисты уже обратились в департамент образования Екатеринбурга и попросили прояснить ситуацию. Ведомство пока хранит молчание. Зато на танец откликнулись в мэрии Екатеринбурга и заверили, что ничего страшного не произошло - хотя это и так было ясно с самого начала.
В преддверии Международного женского дня в школе №161 состоялся праздник для педагогов в формате конкурса «А ну-ка, девушки». По условиям одного из конкурсов, нужно было угадать фильм, музыка из которого звучала, и станцевать в образе героини фильма. В номере, который попал на видео, учитель выступает в образе героини фильма «От заката до рассвета».
И добавили, что танец вырвали из контекста вечера. Больше ничего подобного там не было. И никаким «развратом» даже и не пахло.
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