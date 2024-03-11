«Стыд и позор»: жителей Екатеринбурга возмутил «развратный» танец педагогов перед учениками

Может быть автор так неумело пошутил, поэтому и сделал вброс про «стыд и позор». В любом случае, большинство комментаторов в сети советуют ему выдохнуть и не лезть к учителям со своим мнением.

И всё равно - журналисты уже обратились в департамент образования Екатеринбурга и попросили прояснить ситуацию. Ведомство пока хранит молчание. Зато на танец откликнулись в мэрии Екатеринбурга и заверили, что ничего страшного не произошло - хотя это и так было ясно с самого начала.

В преддверии Международного женского дня в школе №161 состоялся праздник для педагогов в формате конкурса «А ну-ка, девушки». По условиям одного из конкурсов, нужно было угадать фильм, музыка из которого звучала, и станцевать в образе героини фильма. В номере, который попал на видео, учитель выступает в образе героини фильма «От заката до рассвета».

И добавили, что танец вырвали из контекста вечера. Больше ничего подобного там не было. И никаким «развратом» даже и не пахло.