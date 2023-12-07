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В Улан-Удэ самолёт загорелся через несколько минут после взлёта

В Улан-Удэ самолёт загорелся через несколько минут после взлёта

Автор:
07 декабря 2023 08:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Бурятия   Видео   Улан-Удэ   авиа   пожар   самолет   экстренная посадка   
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Грузовой рейс должен был лететь в Чжанчжоу, однако маршрут пришлось спешно изменить.

У судна авиакомпании «Авиастар» ТУ-204 прямо на взлете загорелся левый двигатель. На борту возник пожар, и экипаж в составе пяти человек решил сбросить топливо и вернуться на аэродром. Свидетелями этого события стали местные жители, которые наблюдали за процессом из разных частей города, снимали происходящее на видео и делились эмоциями.


Глава Бурятии Алексей Цыденов обошёлся без эмоций. В своём Телеграм-канале он сообщил, что борт благополучно сел. Пострадавших нет.


Причины произошёдшего устанавливаются, по одной из версий ЧП случилось из-за помпажа двигателя. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Источник:

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Метки: Ynews   Бурятия   Видео   Улан-Удэ   авиа   пожар   самолет   экстренная посадка   
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2  комментария
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18k
Голос Вселенной Час назад
Молодцы пилоты. Справились... Честь и хвала!
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 7 минут назад
Как скоро найдутся специалисты по тушению пожара двигателя в процессе полета, которые скажут что дескать летчики действовали не так.....а надо было вот так и вот этак???
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