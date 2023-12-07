В Улан-Удэ самолёт загорелся через несколько минут после взлёта

Грузовой рейс должен был лететь в Чжанчжоу, однако маршрут пришлось спешно изменить.
У судна авиакомпании «Авиастар» ТУ-204 прямо на взлете загорелся левый двигатель. На борту возник пожар, и экипаж в составе пяти человек решил сбросить топливо и вернуться на аэродром. Свидетелями этого события стали местные жители, которые наблюдали за процессом из разных частей города, снимали происходящее на видео и делились эмоциями.
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Глава Бурятии Алексей Цыденов обошёлся без эмоций. В своём Телеграм-канале он сообщил, что борт благополучно сел. Пострадавших нет.
Причины произошёдшего устанавливаются, по одной из версий ЧП случилось из-за помпажа двигателя. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.
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