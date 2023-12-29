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Итальянец решил сделать предложение любимой — но план провалился

Итальянец решил сделать предложение любимой — но план провалился

Автор:
29 декабря 2023 21:35
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Жизнь   Италия   Случаи   истории   люди   предложение   предложение руки   предложение руки и сердца   фото   
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Итальянец решил сделать своей девушке предложение руки и сердца в одном из самых красивых мест Рима. Вокруг пары собралась восхищённая толпа, готовая услышать заветное "Да". Однако, всё пошло не так, как он ожидал.

Всё начиналось красиво: двое танцуют на улице Виа деи Кондотти, одной из старейших и известнейших в Риме, и вдруг парень встаёт на одно колено и задаёт вопрос: "Ты выйдешь за меня?" Уличный певец исполняет знаменитую "O Sole Mio", а вокруг собираются растроганные прохожие, и кажется, нет момента романтичнее. Однако, всё пошло не по плану. Девушка сразу показала, что чувствует себя неловко — и начала показывать парню жестами, чтобы он всё это прекратил.

Дама так и не давала какого-то ответа, которого ждала и публика вокруг. Многие к тому моменту достали телефоны и начали снимать происходящее, ожидая, когда девушка согласится. Но увы, оказалось, что она несколько раз сказала парню на итальянском: "Я не готова, я не ожидала этого! И для этого мы приехали в Рим?" Потом кто-то из толпы спросил: "Так "да" или "нет"?" Дама ответила: "Нет. Я такого не ожидала".

И публика, и сам парень тоже такого не ожидали. Но видимо, и такое бывает в нашей жизни!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Жизнь   Италия   Случаи   истории   люди   предложение   предложение руки   предложение руки и сердца   фото   
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48  комментариев
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66k
Александр Ломовицкий 10 часов назад
Никогда не делайте предложение девушке на колесе обозрения. Она откажется, а колесо ещё долго будет опускаться вниз. Вместе с вашей самооценкой
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2k
Bobbus 16 минут назад
Выставление своих отношений напоказ- норма нынешней жизни, увы.
Своим публичным предложением такие олени считают, что страхуют себя от отказа- логика у них проста- мол, ну не откажет она мне,да при всем честном народе)))
Все напоказ, никакой интимности этого процесса, всё наружу ради хайпа и лайков. Поделом этому оленю и другим, кому отказали тоже напоказ
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993
Михаил 3 часа назад
Никогда не понимал такой показухи среди обычных людей… впечатлить любимого человека можно более приятным и запоминающимся образом… когда у медийных персонажей там пиар на первом месте и это больше игра на публику а так… ну не понимаю…
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18k
Александр 3 часа назад
Я сделал менее пафосное предложение будущей жене, и она согласилась.
Интересно, а могла ли она мне отказать, после 8 лет совместной жизни в гражданском браке и 4-х детей?
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15k
Vital Idol 4 часа назад
ночь проведённая вместе,не повод для знакомства...
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13k
добрыйдух 5 часов назад
мужчины на колено опускаются только чтобы целовать знамя
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813
ssl 6 часов назад
Нельзя делать это так публично и громко, с давлением толпы, если ты не уверен что она этого реально ждет и скажет да, и вы говорили до этого и про будущее и про планы и про чувства.
Понятно, что она не страстно влюблена в него, иначе бы сразу да сказала. Но много пар проживают спокойные размеренные чувства.
А что если они просто встречались, но еще мало времени прошло. И они не обсуждали брак и будущее. Это же нормально хорошо узнать своего партнера, или понимать куда идет все. И решения такие не спонтанно у фонтана принимать.
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24k
hebpat 6 часов назад
Тупая овца
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56
Комнатный Сибиряк hebpat 5 часов назад
Он или она?
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2k
Андерсен 6 часов назад
Чтобы не выглядеть оленем в глазах окружающих, ему после отказа надо было радостно вскочить с криками "Ура! Добби свободен!"
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10k
Garpia121 7 часов назад
Она не ожидала, он просто тратил на нее деньги, возил в путешествия, делал романтик. Но это ничего не значит. Парень, разворачивайся и забудь. О своей готовности она уже котам рассказывать будет. С годами самооценка у мужчин растет, а у женин падает.
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11k
Властелин 7 часов назад
Да может они знакомы несколько дней а парень на эмоциях решил что она будет с ним всю жизнь.
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75
Bolo Yeung 7 часов назад
Олень!
Женщины таких держат, про запас и другие траты.
К сожалению!
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210
ApolloOne 7 часов назад
Надо делать предложение на яхте в открытом море, или в крайнем случае посередине реки. Далеко она не убежит, да и яхтой управлять не умеет. Согласиться на всё.

Старый проверенный способ, работает 100%. Ахахаха ;))
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10k
Дмитрий 7 часов назад
Обычная динама. В Рим свозил на халяву поди. В общем ничего нового.
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18k
banzai7 7 часов назад
Мне моя делала предложение.
Не думайте, что страшная. Моделью была. На ТВ работала.
Скоро 30 лет вместе.
Я, кстати, вряд-ли красавец.
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94
Александр 8 часов назад
она видимо считала ,что он просто как друг...)
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28k
Сталкер 8 часов назад
Парниша, расслабься и просто спи с ней дальше. Без обязательств. Надоест – найдёшь другую. )
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1k
Максим Борисов 8 часов назад
Повезло парню...
Моя согласилась.
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32k
Kladbische 8 часов назад
Как модно сейчас говорить. Чушпан какой-то) На что ты рассчитывал после двух дней переписки в Интернете чудик?))))
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4k
Platinum 8 часов назад
Парень через лет 10-15 поймёт как опупенно ему повезло
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374
iskra 8 часов назад
Чувак надеялся, что набор стереотипов не позволит девушке отказать. Не прокатило..
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