Итальянец решил сделать предложение любимой — но план провалился

Дама так и не давала какого-то ответа, которого ждала и публика вокруг. Многие к тому моменту достали телефоны и начали снимать происходящее, ожидая, когда девушка согласится. Но увы, оказалось, что она несколько раз сказала парню на итальянском: "Я не готова, я не ожидала этого! И для этого мы приехали в Рим?" Потом кто-то из толпы спросил: "Так "да" или "нет"?" Дама ответила: "Нет. Я такого не ожидала".