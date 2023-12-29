Итальянец решил сделать предложение любимой — но план провалился

Итальянец решил сделать своей девушке предложение руки и сердца в одном из самых красивых мест Рима. Вокруг пары собралась восхищённая толпа, готовая услышать заветное "Да". Однако, всё пошло не так, как он ожидал.
Всё начиналось красиво: двое танцуют на улице Виа деи Кондотти, одной из старейших и известнейших в Риме, и вдруг парень встаёт на одно колено и задаёт вопрос: "Ты выйдешь за меня?" Уличный певец исполняет знаменитую "O Sole Mio", а вокруг собираются растроганные прохожие, и кажется, нет момента романтичнее. Однако, всё пошло не по плану. Девушка сразу показала, что чувствует себя неловко — и начала показывать парню жестами, чтобы он всё это прекратил.
Дама так и не давала какого-то ответа, которого ждала и публика вокруг. Многие к тому моменту достали телефоны и начали снимать происходящее, ожидая, когда девушка согласится. Но увы, оказалось, что она несколько раз сказала парню на итальянском: "Я не готова, я не ожидала этого! И для этого мы приехали в Рим?" Потом кто-то из толпы спросил: "Так "да" или "нет"?" Дама ответила: "Нет. Я такого не ожидала".
И публика, и сам парень тоже такого не ожидали. Но видимо, и такое бывает в нашей жизни!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Своим публичным предложением такие олени считают, что страхуют себя от отказа- логика у них проста- мол, ну не откажет она мне,да при всем честном народе)))
Все напоказ, никакой интимности этого процесса, всё наружу ради хайпа и лайков. Поделом этому оленю и другим, кому отказали тоже напоказ
Интересно, а могла ли она мне отказать, после 8 лет совместной жизни в гражданском браке и 4-х детей?
Понятно, что она не страстно влюблена в него, иначе бы сразу да сказала. Но много пар проживают спокойные размеренные чувства.
А что если они просто встречались, но еще мало времени прошло. И они не обсуждали брак и будущее. Это же нормально хорошо узнать своего партнера, или понимать куда идет все. И решения такие не спонтанно у фонтана принимать.
Проходил такое. Но успел вовремя соскочить...
Женщины таких держат, про запас и другие траты.
К сожалению!
Старый проверенный способ, работает 100%. Ахахаха ;))
Не думайте, что страшная. Моделью была. На ТВ работала.
Скоро 30 лет вместе.
Я, кстати, вряд-ли красавец.
Моя согласилась.