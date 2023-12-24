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13 самых калорийных продуктов, которые вычислили специалисты по здоровому питанию

13 самых калорийных продуктов, которые вычислили специалисты по здоровому питанию

Автор:
24 декабря 2023 09:35
Сообщество : Еда
Метки: Еда   ПП   здоровое питание   калории   пища   продукты   факты   фото   
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Каждый человек задумывается о том, как улучшить своё качество жизни, в том числе за счёт урегулирования питания. Интернет — один из помощников в данном вопросе, но и он не всегда представляет достоверную информацию. MyFoodData — издательство, которое публикует данные о питании из надежных источников, одним из которых является Министерство сельского хозяйства США.

В издательстве работают врачи, диетологи и аналитики, чьей целью является дать людям открытую и максимально точную информацию о здоровом питании.

Мы просмотрели таблицу калорийности продуктов на их сайте и составили рейтинг готовых продуктов, но не блюд, так как при подсчёте их калорийности может быть больше погрешностей. Калорийность рассчитывается на 100 грамм.

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Калории: 333

Калории: 343

Калории: 356

Калории: 388

Калории: 389

Калории: 477

Калории: 481

Соответственно калорийность батончика «Баунти» повышается.

Калории: 489

Гранола — смесь овсяной крупы, орехов и мёда, которая чаще всего употребляется в пищу в качестве сухого завтрака или батончика.

Калории: 490

Банончик содержит большое количество арахиса, самого по себе калорийного, нуги и шоколада.

Калории: 529

Калории: 539

Белый шоколад получают из масла какао, сахара, сухого молока и ванилина. В 100 граммах содержится 59,2 грамма углеводов.

Калории: 557

Калории: 590


Полный список калорийности смотрите на сайте MyFoodData. Специалисты подсчитали не только калорийность, но и содержание белков, жиров и углеводов на порцию и 100 грамм. К каждому блюду и продукту прилагается своя «карточка» с подробной информацией.

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Метки: Еда   ПП   здоровое питание   калории   пища   продукты   факты   фото   
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bigkoss Час назад
Сало - 797!
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25k
pssst 5 минут назад
А смысл? Калорийность измеряется простым сжиганием продукта. Соответственно, самые калорийные продукты - это жиры всякие. Подсолнечное масло, например - 900 ккалорий на 100г.
Но нажрать жопу на подсолнечном масле будет куда тяжелее, чем на шоколадных конфетах.
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