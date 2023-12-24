Каждый человек задумывается о том, как улучшить своё качество жизни, в том числе за счёт урегулирования питания. Интернет — один из помощников в данном вопросе, но и он не всегда представляет достоверную информацию. MyFoodData — издательство, которое публикует данные о питании из надежных источников, одним из которых является Министерство сельского хозяйства США.
В издательстве работают врачи, диетологи и аналитики, чьей целью является дать людям открытую и максимально точную информацию о здоровом питании.
Мы просмотрели таблицу калорийности продуктов на их сайте и составили рейтинг готовых продуктов, но не блюд, так как при подсчёте их калорийности может быть больше погрешностей. Калорийность рассчитывается на 100 грамм.
Калории: 333
Калории: 343
Калории: 356
Калории: 388
Калории: 389
Калории: 477
Калории: 481
Соответственно калорийность батончика «Баунти» повышается.
Калории: 489
Гранола — смесь овсяной крупы, орехов и мёда, которая чаще всего употребляется в пищу в качестве сухого завтрака или батончика.
Калории: 490
Банончик содержит большое количество арахиса, самого по себе калорийного, нуги и шоколада.
Калории: 529
Калории: 539
Белый шоколад получают из масла какао, сахара, сухого молока и ванилина. В 100 граммах содержится 59,2 грамма углеводов.
Калории: 557
Калории: 590
Полный список калорийности смотрите на сайте MyFoodData. Специалисты подсчитали не только калорийность, но и содержание белков, жиров и углеводов на порцию и 100 грамм. К каждому блюду и продукту прилагается своя «карточка» с подробной информацией.
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Но нажрать жопу на подсолнечном масле будет куда тяжелее, чем на шоколадных конфетах.