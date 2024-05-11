Учёные назвали 11 самых питательных продуктов в мире, которые по своей сути – чистая энергия

Особое внимание люди уделяют продуктам, которые содержат в себе наибольшее количество питательных веществ. Их можно употреблять понемногу и при этом обеспечивать организм необходимым ресурсами для нормального функционирования.

Но далеко не все продукты являются одинаково питательными. Учёные изучили более сотни неживотных продуктов, присвоив каждому баллы пищевой ценности. Чем выше балл, тем больше вероятность того, что конкретный продукт будет соответствовать вашим ежедневным потребностям в питании.