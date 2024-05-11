Учёные назвали 11 самых питательных продуктов в мире, которые по своей сути – чистая энергия

Какая она идеальная еда? Вкусная? Богатая витаминами и минералами? Закрывающая все потребности нашего организма? К сожалению, продуктов питания, которые бы полностью соответствовали всем упомянутым требованиям попросту не существует. Именно по этой причине рацион человека должен быть максимально разнообразным.
Особое внимание люди уделяют продуктам, которые содержат в себе наибольшее количество питательных веществ. Их можно употреблять понемногу и при этом обеспечивать организм необходимым ресурсами для нормального функционирования.
Но далеко не все продукты являются одинаково питательными. Учёные изучили более сотни неживотных продуктов, присвоив каждому баллы пищевой ценности. Чем выше балл, тем больше вероятность того, что конкретный продукт будет соответствовать вашим ежедневным потребностям в питании.
Оценка питательности: 67 из 100
Каким бы полезным не был зелёный горошек, употреблять его можно не всем. Почему? Дело в том, что этот продукт является достаточно мощным аллергеном. Особенно опасен свежий (не консервированный) продукт. Даже спустя 5 минут кипения некоторые аллергены в горошке сохраняют свои свойства.
Оценка питательности: 67 из 100
Оценка питательности: 68 из 100
Оценка питательности: 68 из 100
Оценка питательности: 69 из 100
Оценка питательности: 70 из 100
Оценка питательности: 78 из 100
Внешне швейцарский мангольд очень напоминает ботву свёклы. По сути это и есть разновидность известного нам корнеплода. Отличие лишь в том, что в свёкле съедобными являются корешки, а в мангольде – только вершки.
Оценка питательности: 84 из 100
Оценка питательности: 85 из 100
Оценка питательности: 96 из 100
Фрукт-мороженное – так называют черимойю из-за нежной структуры её мякоти. По вкусу плоды напоминают смесь из сразу нескольких фруктов – папайя, ананас, персик и банан.
Но этот, на первый взгляд безопасный фрукт, может нести серьёзную угрозу для здоровья. Его семена содержат нейротоксины, а поэтому употреблять их в пищу категорически запрещено.
Оценка питательности: 97 из 100
Мало кто знает, что полезный и питательный миндаль – вовсе не орех, а косточка, которая располагается внутри плода растения, родственника сливы.
Источник:
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Где МЯСО?????
Очередной копипаст информационного дерьма для тупорылых пиндосов. Видать, таким образом их пытаются приучить к здоровому питанию.
(100 граммов водки содержит 235 калорий)