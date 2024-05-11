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Учёные назвали 11 самых питательных продуктов в мире, которые по своей сути – чистая энергия

Учёные назвали 11 самых питательных продуктов в мире, которые по своей сути – чистая энергия

Автор:
11 мая 2024 09:18
Сообщество : Еда
Метки: Еда   пища   продукты   ученые   факты   фото   энергия   
1213
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Какая она идеальная еда? Вкусная? Богатая витаминами и минералами? Закрывающая все потребности нашего организма? К сожалению, продуктов питания, которые бы полностью соответствовали всем упомянутым требованиям попросту не существует. Именно по этой причине рацион человека должен быть максимально разнообразным.

Особое внимание люди уделяют продуктам, которые содержат в себе наибольшее количество питательных веществ. Их можно употреблять понемногу и при этом обеспечивать организм необходимым ресурсами для нормального функционирования.

Но далеко не все продукты являются одинаково питательными. Учёные изучили более сотни неживотных продуктов, присвоив каждому баллы пищевой ценности. Чем выше балл, тем больше вероятность того, что конкретный продукт будет соответствовать вашим ежедневным потребностям в питании.

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Оценка питательности: 67 из 100

Каким бы полезным не был зелёный горошек, употреблять его можно не всем. Почему? Дело в том, что этот продукт является достаточно мощным аллергеном. Особенно опасен свежий (не консервированный) продукт. Даже спустя 5 минут кипения некоторые аллергены в горошке сохраняют свои свойства.

Оценка питательности: 67 из 100

Оценка питательности: 68 из 100

Оценка питательности: 68 из 100

Оценка питательности: 69 из 100

Оценка питательности: 70 из 100

Оценка питательности: 78 из 100

Внешне швейцарский мангольд очень напоминает ботву свёклы. По сути это и есть разновидность известного нам корнеплода. Отличие лишь в том, что в свёкле съедобными являются корешки, а в мангольде – только вершки.   

Оценка питательности: 84 из 100

Оценка питательности: 85 из 100

Оценка питательности: 96 из 100

Фрукт-мороженное – так называют черимойю из-за нежной структуры её мякоти. По вкусу плоды напоминают смесь из сразу нескольких фруктов – папайя, ананас, персик и банан.  

Но этот, на первый взгляд безопасный фрукт, может нести серьёзную угрозу для здоровья. Его семена содержат нейротоксины, а поэтому употреблять их в пищу категорически запрещено.

Оценка питательности: 97 из 100

Мало кто знает, что полезный и питательный миндаль – вовсе не орех, а косточка, которая располагается внутри плода растения, родственника сливы.

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Метки: Еда   пища   продукты   ученые   факты   фото   энергия   
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5  комментариев
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59k
zloykoyot 44 минуты назад
Клёвый рейтинг. Оценка питательности зашкаливает, но жрать это нельзя, так как сдохнешь. Это как? А чё тогда бензин не включили в список? В нём запаса энергии на порядки выше. Ну или оружейный плутоний к примеру?
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7k
Харон ( Χάρων) 2 минуты назад
Это рейтинг веганов???
Где МЯСО?????
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5k
grigorenko vladislav 6 минут назад
Мясо - гран при и приз зрительских симпатий.
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1k
Anatolij 23 минуты назад
Дичь какая-то. Сельдерей - петрушка, один подвид. Считай, одно и то же. Про ботву такая же шняга. И только не надо мне говорить, что сушёная трава сельдерея/петрушки питательней нашей родной картохи. Где корнеплод свёклы с дичайшим содержанием сахара? Зерновые - так-то тоже растительного происхождения.
Очередной копипаст информационного дерьма для тупорылых пиндосов. Видать, таким образом их пытаются приучить к здоровому питанию.
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1k
Рома Полчаса назад
В 100 граммах водки примерно в 5 раз больше калорий, чем 100 граммов апельсинов.
(100 граммов водки содержит 235 калорий)
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 778 постов (728 в горячем)

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