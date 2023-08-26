Сколько просрочки можно купить в Германии на 8 евро

Это дает им право на пользование продуктовой программой TAFEL, которая создана в Германии для тех, у кого очень низкие доходы.

Программа позволяет покупать продукты в распределительных центрах по очень низким ценам. Так, набор продуктов с фото обошелся всего в 8 евро, что просто невозможно, если бы тот же набор покупался в обычном режиме в супермаркете.

Навскидку сумма покупки бы перевалила за 70-80 евро.

Правда … продукты были бы свежими и ты покупал бы то, что тебе нужно, а не то, что упаковали в продуктовые наборы.

По тафелевской же программе наборы собирают работники (включая туда молочные продукты, бакалею, фрукты, овощи, сладости, хлеб, мясные субпродукты и т.д.). И самое важное — срок годности у этих продуктов практически истекший (а то и уже полная просрочка).

Ну вот давайте посмотрим, сколько и какой просрочки в итоге собирается на 8 евро.