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Сколько просрочки можно купить в Германии на 8 евро

Сколько просрочки можно купить в Германии на 8 евро

Автор:
26 августа 2023 12:59
Сообщество : Еда
Метки: Германия   Еда   в мире   люди   продукты   просрочка   факты   фото   
1958
7

Итак, на фото огромная корзина продуктов, которые вчера закупили мои знакомые. Они уже какое-то время живут с детьми в Германии, получая пособие и находясь в программе социальной поддержки малоимущего населения.

Это дает им право на пользование продуктовой программой TAFEL, которая создана в Германии для тех, у кого очень низкие доходы.

Программа позволяет покупать продукты в распределительных центрах по очень низким ценам. Так, набор продуктов с фото обошелся всего в 8 евро, что просто невозможно, если бы тот же набор покупался в обычном режиме в супермаркете.

Навскидку сумма покупки бы перевалила за 70-80 евро.

Правда … продукты были бы свежими и ты покупал бы то, что тебе нужно, а не то, что упаковали в продуктовые наборы.

По тафелевской же программе наборы собирают работники (включая туда молочные продукты, бакалею, фрукты, овощи, сладости, хлеб, мясные субпродукты и т.д.). И самое важное — срок годности у этих продуктов практически истекший (а то и уже полная просрочка).

Ну вот давайте посмотрим, сколько и какой просрочки в итоге собирается на 8 евро.

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Салями в нарезке, сыр с плесенью Бавария Блу, две пачки сыра для сендвичей, упаковка конфет, готовая отварная куриная грудка, 4 упаковки детского фруктового пюре типа Агуши.

Далее.

9 упаковок фруктовых йогуртов, бутербродное масло, хумус, две упаковки зернистого творога, марципан.

Килограмм свежего сладкого перца, 1,5 килограмма бананов, килограмм моркови, упаковка 250 г помидоров черри, 0,5 кг абрикосов, 1 кг винограда киш-миш, упаковка 400 г шампиньонов.

2 больших веганских кокосовых йогурта по 400 г, упаковка спаржи (сильно вялой), упаковка стручковой фасоли (сильно вялой).

Пучок лука латук, две бутылки кетчуп/кисло-сладки соус, две банки сыра фета в оливковом масле, 2 банки яблочного пюре, бутылка оливкового масла, 2 упаковки яиц по 6 штук, американских хлеб для сендвичей и тостов, 2 набора бисквита для легкого приготовления, пачку булочек бриошь, 2 шоколадных зайца.

Плюс то, что не попало на подробные фото: мешок хлеба и булочек на 2 кг, литр миндального молока, упаковка булочек для хот-догов, упаковка 400 г люля-кебаб, упаковка ржаного хлеба для тостов.


Откуда берутся эти продукты?

Супермаркеты отправляют в распределительный центр продукты, которые снимают с полок из-за закончившихся или близких к окончанию сроков.


Получают такие продуктовые наборы около 2 миллионов малоимущих немцев, а также различные беженцы, которые въехали в страну легально.


Как думаете, была бы такая же программа полезной в России для российских малоимущих граждан и пенсионеров на минималке?

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Метки: Германия   Еда   в мире   люди   продукты   просрочка   факты   фото   
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20k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Это аморально, продавать просрочку в то время как немецкие пенсионеры по помойкам роются! Позор!!!
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16k
Совранский 23 секунды назад
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115k
parallax 11 минут назад
Просроченные продуктовые товары в Германии утилизируют. Причём даже контейнеры с таким товарам обязательно закрываются на замок. С этим здесь строго.
За продажу оного, продающему светит тюрьма.
В TAFEL попадают товары незадолго до истечения срока годности или товары потерявшие товарный вид.
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10k
Борис Карабанов 17 минут назад
Злостная пропаганда и агитация. А почему это в Грмании столько "просрочки"? Правильно! Значит, у ейного населения низкая покупательная способность, голодует, так сказать, ейное население, просрочкой питается! А почему у нас просрочки почти нет! Правильно! У нас покупательная потенция - ого-го! Хорошо, что у нас просрочки не бывает, а то пришлось бы куда-нибудь тоже определять, суетиться, тратиться.
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16k
ss 38 минут назад
"Правда … продукты были бы свежими и ты покупал бы то, что тебе нужно, а не то, что упаковали в продуктовые наборы."
---
Автор, не пиши чушь. В Германии просрочку не продают. Это продукты указанный срок годности (тем который указан на упаковке) которых подходит к концу. Продавать продукты с вышедшем соком годности (тем который указан на упаковке) - преступление, для которого есть статья, указанная в своде законов. Подобные продуктовые наборы для неимущих выкупаются у магазинов (или отдаются магазинами по доброй воле) за несколько дней до окончания срока годности (тем который указан на упаковке) и поступают в соответствующие магазины для неимущих.

Я не случайно несколько раз написал "(тем который указан на упаковке)". Потому что по сан нормам эти сроки сильно сокращены. В действие вступает принцип "от греха подальше". Чтобы гарантировано никто не отравился. Так как потом проблем не оберёшься.
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796
Шурман 40 минут назад
ШИЗДЕШЬ , Цену с 30 евро под второй день снижают до 18 евро и люди берут и это только одно . Кто в этот выброс поверил ? . Моим словам или этому выбросу ? . Мне жалко что на лохов это все рассчитано . Когда то я подписал контракт с Винкор Никсдорф и обслуживал сервера и кассы и так же их установки , я видел склады и ангары и прессы куда все скидывают , просто утилизация полная а то что допустим мясник оценил что можно кушать там стикер -30-50 процентов . Я долго не выдержал , в многих магазинах меня еще понят и особенно руководство . Было много высказано мной и очень не лестного . Рядом с магазином лежат бомжи и не важно кто то араб или европеец ! ну твари отдайте им , они от голода пухнут . Нет твари все под пресс кидают и это не только Германия это и Люксембург и Нидерланды и Бельгия и север Франции , а самые козлы это сеть Макро и Карефур .
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13k
..: Атеист :.. 45 минут назад
Некоторые продукты можно есть и после срока годности и они нормальные. Особо касается всяких овощей и фруктов, ибо у них сроков по сути нет.. см по состоянию :) . Но вот молочку и мясо(особенно уже готовое к употреблению) даже в конце срока уже может быт риск, не говоря уже о полной просрочке. Как и всякие полуфабрикаты. Так что так себе забота.. Могли бы и не позориться, а просто так отдать продукты с истекшим или почти.. и не делать распред. центры, а прям в магазине. Прицепить наклейку и всё.

И вообще, везде же кряхтят о том, что немцы богато живут, что могут себе позволить все и куча бабла еще остается. Да как так?)))) АУ, либерасты куевы.. к вам вопрос)
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497
SVG 46 минут назад
.....Мучительная смерть пенсионеров от просрочки выданной в качестве благотворительности! ...
Детский йогурт говоришь?!!
Мучительная смерть...... добей мысль самостоятельно....
Мы раза 3-4 сталкивались с непросроченными продуктами которым хватило на прилавке полежать и закиснуть, забродить или синим продёрнуться внутри красивой упаковки, а тут голимая просрочка .... нет шансов выжить у мигрантов.
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14k
GROMOZEKA Час назад
Свалить в Германию, жить на пособие и жрать просрочку.
Прям мечта миллениала
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11k
Copycat 2 часа назад
Просрочка? У нас в Казахстане в сети магазинов "магнум" это называют "Уценка" и лепят огромный стикер "Уценка -50%" на то место где на упаковке срок годности
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1k
Егор 2 часа назад
Тухляк за деньги?
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