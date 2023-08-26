Сколько просрочки можно купить в Германии на 8 евро

Итак, на фото огромная корзина продуктов, которые вчера закупили мои знакомые. Они уже какое-то время живут с детьми в Германии, получая пособие и находясь в программе социальной поддержки малоимущего населения.
Это дает им право на пользование продуктовой программой TAFEL, которая создана в Германии для тех, у кого очень низкие доходы.
Программа позволяет покупать продукты в распределительных центрах по очень низким ценам. Так, набор продуктов с фото обошелся всего в 8 евро, что просто невозможно, если бы тот же набор покупался в обычном режиме в супермаркете.
Навскидку сумма покупки бы перевалила за 70-80 евро.
Правда … продукты были бы свежими и ты покупал бы то, что тебе нужно, а не то, что упаковали в продуктовые наборы.
По тафелевской же программе наборы собирают работники (включая туда молочные продукты, бакалею, фрукты, овощи, сладости, хлеб, мясные субпродукты и т.д.). И самое важное — срок годности у этих продуктов практически истекший (а то и уже полная просрочка).
Ну вот давайте посмотрим, сколько и какой просрочки в итоге собирается на 8 евро.
Салями в нарезке, сыр с плесенью Бавария Блу, две пачки сыра для сендвичей, упаковка конфет, готовая отварная куриная грудка, 4 упаковки детского фруктового пюре типа Агуши.
Далее.
9 упаковок фруктовых йогуртов, бутербродное масло, хумус, две упаковки зернистого творога, марципан.
Килограмм свежего сладкого перца, 1,5 килограмма бананов, килограмм моркови, упаковка 250 г помидоров черри, 0,5 кг абрикосов, 1 кг винограда киш-миш, упаковка 400 г шампиньонов.
2 больших веганских кокосовых йогурта по 400 г, упаковка спаржи (сильно вялой), упаковка стручковой фасоли (сильно вялой).
Пучок лука латук, две бутылки кетчуп/кисло-сладки соус, две банки сыра фета в оливковом масле, 2 банки яблочного пюре, бутылка оливкового масла, 2 упаковки яиц по 6 штук, американских хлеб для сендвичей и тостов, 2 набора бисквита для легкого приготовления, пачку булочек бриошь, 2 шоколадных зайца.
Плюс то, что не попало на подробные фото: мешок хлеба и булочек на 2 кг, литр миндального молока, упаковка булочек для хот-догов, упаковка 400 г люля-кебаб, упаковка ржаного хлеба для тостов.
Откуда берутся эти продукты?
Супермаркеты отправляют в распределительный центр продукты, которые снимают с полок из-за закончившихся или близких к окончанию сроков.
Получают такие продуктовые наборы около 2 миллионов малоимущих немцев, а также различные беженцы, которые въехали в страну легально.
Как думаете, была бы такая же программа полезной в России для российских малоимущих граждан и пенсионеров на минималке?
Источник:
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За продажу оного, продающему светит тюрьма.
В TAFEL попадают товары незадолго до истечения срока годности или товары потерявшие товарный вид.
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Автор, не пиши чушь. В Германии просрочку не продают. Это продукты указанный срок годности (тем который указан на упаковке) которых подходит к концу. Продавать продукты с вышедшем соком годности (тем который указан на упаковке) - преступление, для которого есть статья, указанная в своде законов. Подобные продуктовые наборы для неимущих выкупаются у магазинов (или отдаются магазинами по доброй воле) за несколько дней до окончания срока годности (тем который указан на упаковке) и поступают в соответствующие магазины для неимущих.
Я не случайно несколько раз написал "(тем который указан на упаковке)". Потому что по сан нормам эти сроки сильно сокращены. В действие вступает принцип "от греха подальше". Чтобы гарантировано никто не отравился. Так как потом проблем не оберёшься.
И вообще, везде же кряхтят о том, что немцы богато живут, что могут себе позволить все и куча бабла еще остается. Да как так?)))) АУ, либерасты куевы.. к вам вопрос)
Не уловил суть возражения. Перечитай мой коммент внимательней, а потом дай ответ.
Детский йогурт говоришь?!!
Мучительная смерть...... добей мысль самостоятельно....
Мы раза 3-4 сталкивались с непросроченными продуктами которым хватило на прилавке полежать и закиснуть, забродить или синим продёрнуться внутри красивой упаковки, а тут голимая просрочка .... нет шансов выжить у мигрантов.
Прям мечта миллениала
Прям интересно послушать, чесслово