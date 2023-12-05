Продукты из СССР, которые навсегда исчезли с прилавков магазинов

За все годы своего существования СССР произвёл множество продуктов питания, которые стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей того времени. Мясные изделия, консервы, сладости и напитки — всё не перечислить. Многие из них по различным причинам исчезли с прилавков магазинов. А те, которые остались и смогли сохраниться до нашего времени, как правило, являются лишь подобием, которое не имеет ничего общего с оригиналом (кроме названия, разве что). Продукты, произведённые в СССР, служили символами времени, они были образцом натурального производства и доступности для широких масс потребителей. На сегодняшний день они, к сожалению, оставили о себе только чудесные воспоминания.