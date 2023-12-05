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Продукты из СССР, которые навсегда исчезли с прилавков магазинов

Продукты из СССР, которые навсегда исчезли с прилавков магазинов

Автор:
05 декабря 2023 09:45
Сообщество : СССР
Метки: Еда   СССР   магазин   на прилавках   продукты   факты   фото   
2663
19

Давайте вспомним, что же приобретали для себя и своих семей советские жители.

За все годы своего существования СССР произвёл множество продуктов питания, которые стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей того времени. Мясные изделия, консервы, сладости и напитки — всё не перечислить. Многие из них по различным причинам исчезли с прилавков магазинов. А те, которые остались и смогли сохраниться до нашего времени, как правило, являются лишь подобием, которое не имеет ничего общего с оригиналом (кроме названия, разве что). Продукты, произведённые в СССР, служили символами времени, они были образцом натурального производства и доступности для широких масс потребителей. На сегодняшний день они, к сожалению, оставили о себе только чудесные воспоминания.

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Потребители ценили их за потрясающий вкус и неповторимый аромат.

Настоящая диковинка для современных людей.

Не меньшей популярностью пользовался и мармелад со вкусом апельсина.

Однако внутри потребителя всегда ждал качественный продукт.

Отличался нежным вкусом, идеально подходил для супов и закусок.

СССР не мог похвастаться популярностью кофейной культуры, поэтому люди преимущественно пили этот бодрящий напиток по утрам у себя на кухне.

Сегодня многих удивляет то, что такой продукт продавали в жестяных банках.

Это замороженное пастообразное изделие, произведённое из антарктического криля. Ранее криль в основном использовался как кормовая продукция для животных. Паста «Океан» стала первым разработанным пищевым продуктом из мяса криля, который можно было использовать для приготовления более 18 блюд.

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Метки: Еда   СССР   магазин   на прилавках   продукты   факты   фото   
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21  комментарий
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36k
Андрей Иванов 3 часа назад
Два момента- большинство товаров не пропало, но стало гораздо хуже качеством, поскольку делается не по советским гостам, а из говна и палок. Даже не знаю, что хуже
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329
iskra 9 секунд назад
Ну,справедливости ради - половину из этого я в магазинах своего города не видел. Икру вообще не видел нигде в Союзе,хотя обьездил 12 республик.Эскимо такого красивого не видел даже в Москве. Не видел халвы в жестянках,у нас она продавалась на развес - откалывали куски от глыбы килограмм в 20. Кстати,сливочное масло так же продавалось. Мармелад привозили родственники из больших городов,как и сгущенку и кофе. Бульонных кубиков тоже не видел нигде ни разу. Зато помню "кубики" каши,супа,киселя,крема. Весьма вкусно и удобно..
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10k
Алексей Минуту назад
Где кофейный напиток Золотой КОЛОС?
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671
Руслан 3 минуты назад
Кофейная банка потом шла под гвозди и прочие метизы ))) Лимонные дольки вещь!!
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652
Сергей 4 минуты назад
Треть из этого списка в принципе не продавалось, треть - хрен достанешь, ну, и оставшееся, да, можно было купить... Лимонад, например, печенье, вафли...
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21k
alexis 18 минут назад
Да, упаковки не всегда радовали красивым дизайном и глянцем (С).
Променяли на красивую упаковку с сомнительным содержанием.
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1k
Alexander Полчаса назад
Вот насчет советских макарон - не надо ! Даже высший сорт, "макароны ячные" были никакими и если их кипятком не промоешь, слипались в сплошную массу, т.к. делалось все из пшеницы мягких сортов. По сравнению, со скажем Бариллой, небо и земля.

Жевательная резинка тоже так себе была. Вкус терялся через 5 минут да и каменная она была. Пузырь из советской жевачки не надувался.
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28
brodiaga Полчаса назад
Постоянно покупаю советский пломбир и эскимо)все по ГОСТу ..вкус , вафельные стаканчики ))а эскимо на деревянной палочке))из советского можно купить Буратино,Тархун,Байкал,Золотой ключик,овсяные печенья ,сгущенка,завтрак туриста,шпроты,кукурузные палочки ))
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2k
Алексей Гулевич Полчаса назад
даааа, помню как прописали для сердца чёрную икру и как я её не любил из-за того что там внутри головастики мне показалось)))) лет 7 -8 было мне .... и помню как от срока банка вскрытая покрылась плесенью чтоли - не помню правда покупали мы её или так давали
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12k
Sapsan 57 минут назад
Любимые папины сигареты без фильтра. В осносном курил душанбинскую Астру.
Если что, табак это ЗЛО!

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28
brodiaga Sapsan Полчаса назад
Ещё этих не хватает до кучи))
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1k
Руслана Тарасова Час назад
Пробовала в Крыму местный сок в трёх литровых банках , так же из местных фруктов овощей-чудесные натуральные соки.
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273
Zmey8838 2 часа назад
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8k
Mauritanien 2 часа назад
Комментарий к фото
Гугл сломался?
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8k
Mauritanien 2 часа назад
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945
София 3 часа назад
Такие были
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57k
zloykoyot 3 часа назад
Автор, бульонным кубикам под сотню лет. Эскимо никуда не пропадало. Соки в банках тоже.
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