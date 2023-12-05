Продукты из СССР, которые навсегда исчезли с прилавков магазинов

Давайте вспомним, что же приобретали для себя и своих семей советские жители.
За все годы своего существования СССР произвёл множество продуктов питания, которые стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей того времени. Мясные изделия, консервы, сладости и напитки — всё не перечислить. Многие из них по различным причинам исчезли с прилавков магазинов. А те, которые остались и смогли сохраниться до нашего времени, как правило, являются лишь подобием, которое не имеет ничего общего с оригиналом (кроме названия, разве что). Продукты, произведённые в СССР, служили символами времени, они были образцом натурального производства и доступности для широких масс потребителей. На сегодняшний день они, к сожалению, оставили о себе только чудесные воспоминания.
Потребители ценили их за потрясающий вкус и неповторимый аромат.
Настоящая диковинка для современных людей.
Не меньшей популярностью пользовался и мармелад со вкусом апельсина.
Однако внутри потребителя всегда ждал качественный продукт.
Отличался нежным вкусом, идеально подходил для супов и закусок.
СССР не мог похвастаться популярностью кофейной культуры, поэтому люди преимущественно пили этот бодрящий напиток по утрам у себя на кухне.
Сегодня многих удивляет то, что такой продукт продавали в жестяных банках.
Это замороженное пастообразное изделие, произведённое из антарктического криля. Ранее криль в основном использовался как кормовая продукция для животных. Паста «Океан» стала первым разработанным пищевым продуктом из мяса криля, который можно было использовать для приготовления более 18 блюд.
Источник:
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Променяли на красивую упаковку с сомнительным содержанием.
Жевательная резинка тоже так себе была. Вкус терялся через 5 минут да и каменная она была. Пузырь из советской жевачки не надувался.
Если что, табак это ЗЛО!