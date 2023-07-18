Что не так с молочкой в Германии?

Любите ряженку, питьевые йогурты, творожную запеканку и сметану к борщу или вареникам? Если жить в Германии, то придется с этими привычками что-то менять.
Потому что если в вашем городе не будет русского магазина, то половину привычной молочки в магазинах вы просто не найдёте.
Молоко — да, полно. Кефира тоже полно, что довольно удивительно (ведь почти ни в одной другой стране Европы или мира вы его днем с огнем не сыщете).
А вот со многим остальным — сложно.
К примеру, чистую сметану не купить. В Германии её заменяет Saure Sahne, но это совсем не та сметана, к которой мы привыкли.
Да что говорить, если немецкая «сметанка» продается даже в стеклянных бутылках.
С творогом тоже проблемы. Немцы его просто не едят.
И если творог и можно найти, то только в крупных супермаркетах (а они есть не в каждом городе).
Другого творога нет, нужно искать только такую упаковку.
При этом немцы вполне любят сыворотку, которая продается в любом магазине под названием Buttermilch - масляное молоко.
Ну и, конечно же, ряженка.
Источник:
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С творогом, да, проблемка. Но, при желании, можно Quark приспособить.
а я вот щя задумался на минутку. А есть у нас в России такой продукт, который бы мы не ели и его небыло в магазах?
зы ну не берём экзотику вроде сюрстрёмминга...
Однако пойдём по порядку:
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"К примеру, чистую сметану не купить. В Германии её заменяет Saure Sahne, но это совсем не та сметана, к которой мы привыкли."
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Чушь! Schmand Sahne (шмАнд зАне) или просто Schmand - это самая настоящая сметана.
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"При этом немцы вполне любят сыворотку, которая продается в любом магазине под названием Buttermilch - масляное молоко."
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И снова мимо! Buttermilch (бУттермИльхь) это не сыворотка; Это пахта. Сыворотка и пахта - это не одно и тоже.
"Па хта - (из фин. pyöhtää «пахтать, сбивать масло» либо из фин. pahtaa «сгущать, давать затвердеть, застыть») обезжиренные сливки, побочный продукт, получаемый при производстве масла из коровьего молока." (С)
Пить её конечно можно. Но!... Её чаще применяют в кулинарии. Например. используют, для добавления в тесто, как разрыхлитель.
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"И если творог и можно найти, то только в крупных супермаркетах"
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Опять чушь. Как Quark (квАрк), так и Hüttenkäse (ХЮттенкЭзе) продаются во всех магазинах. Это повсеместно и часто употребляемый продукт
И ещё, автор, вот тебе несколько названий творога на диалектах. Этот один и тот же товар просто из разных регионов, потому и называется по-разному: Klatschkäse (клАчкЕзэ), Sibbkäs (зИббкЕз) или Luckeleskäs (лЮкельскЕз). И ещё куча названий.
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"С творогом тоже проблемы. Немцы его просто не едят."
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И опять полная хрень!
Наверное автор не то смотрит в магазинах и ресторанах. Например традиционный сладкий творожный пирог, который называется Käsekuchen (кЕзэкУхен). Нечто по вкусу несколько напоминающий ватрушку с творогом. И то что в слове есть часть Käse не говоит о том, что он из сыра. Это творожный пирог.
А традиционный немецкий творог с льняным маслом, которые подаётся к отварной картошке "в мундире"
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Вывод: Автор ничего не знает о том, о чём пишет. Он либо думает, что читатели тупые бараны и схавают любую тупую хрень, либо сам беспросветный дурак.
Несчастные люди!