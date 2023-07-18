Что не так с молочкой в Германии?

Потому что если в вашем городе не будет русского магазина, то половину привычной молочки в магазинах вы просто не найдёте.

Молоко — да, полно. Кефира тоже полно, что довольно удивительно (ведь почти ни в одной другой стране Европы или мира вы его днем с огнем не сыщете).