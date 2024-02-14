15 привычных для нас продуктов питания, которые, как оказывается, имеют смертельную дозу

Ниже вы можете узнать смертельные дозы обычных продуктов питания, которые хорошо известным всем нам. Конечно, употребить указанное количество еды или напитков — достаточно проблемно. Однако как говорится, лучше перестраховаться и знать с чем имеешь дело.
У токсикологов есть отличное выражение: «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза» (его, кстати, приписывают швейцарскому врачу Парацельсу). То есть, что угодно может убить вас, достаточно неправильно рассчитать дозу. Любопытно, но это правило также применимо и к продуктам питания, которые человек употребляет регулярно. Да-да, чрезмерное поедание даже безобидных на первый взгляд вкусностей может не только привести к серьёзным проблемам со здоровьем, но и к смерти. Поэтому врачи и учёные призывают во всём соблюдать меру, дабы не столкнуться с неприятными последствиями.
Смертельная доза: от 1100 до 11 тысяч штук
Если бы человек теоретически смог съесть такое количество фруктов, он бы скончался от передозировки витамином С.
Смертельная доза: 42-70 чашек
Предельная дозировка рассчитывалась исследователями на человека с весом в 70 килограммов.
Смертельная доза: 85 полноразмерных плиток
В указанном количестве опасен именно чёрный шоколад. Молочный приведёт к гибели значительно быстрее за счёт более высокого содержания сахара.
Смертельная доза: 400-450 штук
В своём составе бананы содержат калий, который крайне необходим нашему организму для нормального функционирования. Предельная доза в сутки — не более 6 бананов. Однако, даже если съесть больше, на общем самочувствии это никак не отразится. Нужно употребить более 400 бананов, чтобы вызвать повышение уровня калия и остановку сердца.
Смертельная доза: 10,5 стаканов
Чрезмерное употребление сахара приводит к интоксикации организма и нарушению работы ЖКТ, а также кровеносной системы.
Смертельная доза: 20-29 чайных ложек
Главный вред заключается в активном воздействии на пищевод и желудок.
Смертельная доза: 20-100 яблок, если есть с косточками
Главную опасность для жизни человека представляет не мякоть яблока, а цианид, содержащийся в его косточках. Чтобы получить дозу, способную нанести весомый вред, нужно съесть за один раз огромное количество фруктов. Кстати, такое же опасное вещество содержится и в косточках вишни.
Смертельная доза: 3-5 килограммов
Избыток красного мяса в первую очередь бьёт по ЖКТ, а также сердечно-сосудистой системе, серьёзно повышая кровеносное давление.
Смертельная доза: от 3 до 7 чайных ложек (35-70 граммов)
Соль — источник натрия. Медики не рекомендуют употреблять более 1,5 г. натрия или 3,75 г. соли в сутки.
Смертельная доза: 2-2,5 килограмма
В шпинате содержится щавелевая кислота, которая способствует ускоренному образованию камней в почках и в мочевом пузыре. Вроде бы диетический и абсолютно натуральный продукт, но им лучше тоже не злоупотреблять.
Смертельная доза: 6 литров
Следует отметить, что вода является наиболее нетоксичным веществом, поэтому отравиться ей крайне сложной. Опасной она становится, если её чрезмерно пить в течение короткого периода времени. Употребление шести литров воды за три часа может привести к летальному исходу.
Смертельная доза: 1-2 килограмма
Горький миндаль содержит в себе цианид. Летальный исход возможен, если съесть большое количество орехов в течение пары часов.
Смертельная доза: 200 штук
Калия в авокадо в несколько раз больше, чем в бананах. Поэтому интоксикация из-за его чрезмерного употребления развивается значительно быстрее.
Смертельная доза: 30-42 штук (в сыром виде)
Яйца — питательная пища. Они относительно низкокалорийны и насыщены жирами, богаты белком, витаминами и минералами. Однако медики не рекомендуют употреблять более 2 яиц в сутки как в готовом, так и в сыром виде.
Смертельная доза: 9 двухлитровых бутылок
Основной вред вызывает сахар, содержащейся в газировке. Выпив указанное количество напитка, человек потребит более 10,5 чашек сахара, которые и вызовут гибель.
Источник:
- 10 привычных продуктов и любопытные факты из истории их создания
- Что происходит с едой, когда мы забываем о ней на долгое время
- Как в Индии и Азии могут постоянно есть такие острые блюда
- Что не так с молочкой в Германии?
- Советские плавленые сыры
Выводы:
1. Кока-Кола делается не из воды.
2. Кока-Кола полезнее воды.
про перец тоже не ясно - конкурсы где жрут перец в тысячи раз острее и объемом больше - и живы...