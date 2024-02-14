15 привычных для нас продуктов питания, которые, как оказывается, имеют смертельную дозу

У токсикологов есть отличное выражение: «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза» (его, кстати, приписывают швейцарскому врачу Парацельсу). То есть, что угодно может убить вас, достаточно неправильно рассчитать дозу. Любопытно, но это правило также применимо и к продуктам питания, которые человек употребляет регулярно. Да-да, чрезмерное поедание даже безобидных на первый взгляд вкусностей может не только привести к серьёзным проблемам со здоровьем, но и к смерти. Поэтому врачи и учёные призывают во всём соблюдать меру, дабы не столкнуться с неприятными последствиями.