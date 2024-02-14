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15 привычных для нас продуктов питания, которые, как оказывается, имеют смертельную дозу

15 привычных для нас продуктов питания, которые, как оказывается, имеют смертельную дозу

Автор:
14 февраля 2024 09:12
Сообщество : Еда
Метки: Еда   доза   продукты   смертельная доза   факты   фото   
1157
16

Ниже вы можете узнать смертельные дозы обычных продуктов питания, которые хорошо известным всем нам. Конечно, употребить указанное количество еды или напитков — достаточно проблемно. Однако как говорится, лучше перестраховаться и знать с чем имеешь дело.

У токсикологов есть отличное выражение: «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза» (его, кстати, приписывают швейцарскому врачу Парацельсу). То есть, что угодно может убить вас, достаточно неправильно рассчитать дозу. Любопытно, но это правило также применимо и к продуктам питания, которые человек употребляет регулярно. Да-да, чрезмерное поедание даже безобидных на первый взгляд вкусностей может не только привести к серьёзным проблемам со здоровьем, но и к смерти. Поэтому врачи и учёные призывают во всём соблюдать меру, дабы не столкнуться с неприятными последствиями.

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Смертельная доза: от 1100 до 11 тысяч штук

Если бы человек теоретически смог съесть такое количество фруктов, он бы скончался от передозировки витамином С.

Смертельная доза: 42-70 чашек

Предельная дозировка рассчитывалась исследователями на человека с весом в 70 килограммов.

Смертельная доза: 85 полноразмерных плиток

В указанном количестве опасен именно чёрный шоколад. Молочный приведёт к гибели значительно быстрее за счёт более высокого содержания сахара.

Смертельная доза: 400-450 штук

В своём составе бананы содержат калий, который крайне необходим нашему организму для нормального функционирования. Предельная доза в сутки — не более 6 бананов. Однако, даже если съесть больше, на общем самочувствии это никак не отразится. Нужно употребить более 400 бананов, чтобы вызвать повышение уровня калия и остановку сердца.

Смертельная доза: 10,5 стаканов

Чрезмерное употребление сахара приводит к интоксикации организма и нарушению работы ЖКТ, а также кровеносной системы.

Смертельная доза: 20-29 чайных ложек

Главный вред заключается в активном воздействии на пищевод и желудок.

Смертельная доза: 20-100 яблок, если есть с косточками

Главную опасность для жизни человека представляет не мякоть яблока, а цианид, содержащийся в его косточках. Чтобы получить дозу, способную нанести весомый вред, нужно съесть за один раз огромное количество фруктов. Кстати, такое же опасное вещество содержится и в косточках вишни.

Смертельная доза: 3-5 килограммов

Избыток красного мяса в первую очередь бьёт по ЖКТ, а также сердечно-сосудистой системе, серьёзно повышая кровеносное давление.

Смертельная доза: от 3 до 7 чайных ложек (35-70 граммов)

Соль — источник натрия. Медики не рекомендуют употреблять более 1,5 г. натрия или 3,75 г. соли в сутки.

Смертельная доза: 2-2,5 килограмма

В шпинате содержится щавелевая кислота, которая способствует ускоренному образованию камней в почках и в мочевом пузыре. Вроде бы диетический и абсолютно натуральный продукт, но им лучше тоже не злоупотреблять.

Смертельная доза: 6 литров

Следует отметить, что вода является наиболее нетоксичным веществом, поэтому отравиться ей крайне сложной. Опасной она становится, если её чрезмерно пить в течение короткого периода времени. Употребление шести литров воды за три часа может привести к летальному исходу.

Смертельная доза: 1-2 килограмма

Горький миндаль содержит в себе цианид. Летальный исход возможен, если съесть большое количество орехов в течение пары часов.

Смертельная доза: 200 штук

Калия в авокадо в несколько раз больше, чем в бананах. Поэтому интоксикация из-за его чрезмерного употребления развивается значительно быстрее.

Смертельная доза: 30-42 штук (в сыром виде)

Яйца — питательная пища. Они относительно низкокалорийны и насыщены жирами, богаты белком, витаминами и минералами. Однако медики не рекомендуют употреблять более 2 яиц в сутки как в готовом, так и в сыром виде.

Смертельная доза: 9 двухлитровых бутылок

Основной вред вызывает сахар, содержащейся в газировке. Выпив указанное количество напитка, человек потребит более 10,5 чашек сахара, которые и вызовут гибель.

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Метки: Еда   доза   продукты   смертельная доза   факты   фото   
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11  комментариев
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19k
banzai7 41 минуту назад
Вода - 6 литров, Кока-Кола 9х2=18 литров.
Выводы:
1. Кока-Кола делается не из воды.
2. Кока-Кола полезнее воды.
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844
Шурман 7 минут назад
Хм интересно очень про воду . После моей операции я лежал в реанимации и что первое мне начали давать так это воду в 1.5 литра почти ледяную и другого питания кроме как воды и капельниц не было и я выпивал по 3-4 таких в день и хоть бы что и даже кушать не хотелось и так на протяжении 7ми дней . Если я это пишу то значит что я живой . Кстати у меня и сейчас всегда у кровати стоит бутыль 5 литров и уходит за ночь .
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11k
Vacony 9 минут назад
с водой точно не - пива выпивается больше за 2-3 часа...
про перец тоже не ясно - конкурсы где жрут перец в тысячи раз острее и объемом больше - и живы...
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735
GoodFireman 9 минут назад
Когда-то ходила байка (а может и правда!) про один литр меда за один приём. Тоже смертельная доза сахара.
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422
ДедМаздай 22 минуты назад
Хм, шесть литров за три часа?! Да я пива больше дую!
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11k
Борис Карабанов Полчаса назад
Не хватает малости - указания отрезка времени. Одномоментно, час, сутки, год, жизнь?
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16k
Александр Полчаса назад
Попахивает "британскими учеными"... Ну кто, в здравом уме, если не "на спор", будет жрать например, 400 бананов, или пить 18 литров колы?
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6k
Babangdida Полчаса назад
T.e. аФтар втирает то, что для того чтобы загнутся от кока-колы, надо выпить 18 литров, а от обычной воды всего 6? А не пошёл ли бы он... в школу?
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60k
dima423 45 минут назад
и зачем это кому то знать?)))
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