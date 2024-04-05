16 странных фактов о еде, которые заставят вас иначе посмотреть на продукты

Еда — это не только неотъемлемая часть нашей жизни, но и предмет постоянного изучения и открытий. Оказывается, что даже самые простые продукты, которые мы используем едва ли не каждый день, могут рассказать о себе множество удивительных фактов. Некоторые из них звучат забавно, некоторые дико и даже неправдоподобно.