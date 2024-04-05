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16 странных фактов о еде, которые заставят вас иначе посмотреть на продукты

16 странных фактов о еде, которые заставят вас иначе посмотреть на продукты

Автор:
05 апреля 2024 08:11
Сообщество : Еда
Метки: Еда   в мире   интересно   пища   продукты   факты   фото   
2112
17

Еда — это не только неотъемлемая часть нашей жизни, но и предмет постоянного изучения и открытий. Оказывается, что даже самые простые продукты, которые мы используем едва ли не каждый день, могут рассказать о себе множество удивительных фактов. Некоторые из них звучат забавно, некоторые дико и даже неправдоподобно.

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Продукция Nutella за последние годы стала настолько популярной маркой, что каждый четвёртый фундук на этой планете попадает в баночки с шоколадной пастой.

Даже если вы неопытный кулинар, то испортить грибы во время приготовления у вас всё равно не получится. В их клеточных стенках содержится особый компонент — хитин. Он отличается невероятной термостойкостью, благодаря чему грибы почти при любом воздействии остаются структурно однородными.

Фисташка — это костянка. К этому же семейству относятся вишня, персик, абрикос и слива. Так что в каком-то смысле это фрукт, у которого удаляется плодовая часть.

Когда бутоны ревеня раскрываются, появляется хорошо уловимый звук. Некоторые люди говорят, что во время вегетационного периода они слышат постоянный скрип на своих огородах.

Немного мускатного ореха не навредит здоровью человека. Однако употребление приправы в больших количествах способно менять сознание. А всё из-за натурального соединения под названием миристицин.

В 1800-х годах врач по имени Джон Кук Беннетт придумал рецепт кетчупа, который помогал излечивать некоторые заболевания желудка, а ещё холеру, желтуху и ревматизм.

С ботанической точки зрения инжир является цветком, пусть и своеобразным. Его соцветия перевёрнуты вовнутрь, мякоть — множественные бутоны, а семена — плоды с микроскопическими семечками.

Эти сладости приобретают красивый глянцевый блеск из-за покрытия карнаубским воском, которым, кстати, также покрывают и автомобили.

Омары не были популярным продуктом питания до середины 19 века.

Археологи находили в Мексике зёрна попкорна возрастом более 4000 лет. Есть предположение, что древние ацтеки использовали его не только для еды, но и для создания различных аксессуаров.

Перец содержит химическое вещество под названием капсаицин, которое естественным образом связывается с болевыми рецепторами наших нервов. Именно оно заставляет наш мозг думать, что мы едим что-то острое.

Фермеры обычно бросают ягоды об землю, чтобы проверить, созрели ли они.


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Метки: Еда   в мире   интересно   пища   продукты   факты   фото   
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10k
vasilykopkov 59 минут назад
"Зелёный, жёлтый, оранжевый и красный болгарские перцы на самом деле один и тот же овощ , только на разных стадиях развития"
Бред сивой кобылы. Это разные сорта.
Автор никогда не бывал в парнике не видел как перец растёт.

Красный перец сначала зелёный, потом краснеет и всё.
Желтый перец тоже сначала зелёный, потом желтеет и всё.
Оранжевый тоже сначала зелёный, потом оранжевый и всё.
Зелёный перец не краснеет никогда, просто становится более тёмным.
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348
DuckTales Час назад
Про мускатный орех, чистая правда
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20k
Bill Час назад
Сахар на самом деле не сладкий. Молекулы глюкозы взаимодействуют с рецепторами на языке, которые посылают сигналы в мозг. Именно они заставляет наш мозг думать, что мы едим что-то сладкое.
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245
Алексей Час назад
"Археологи находили в Мексике зёрна попкорна возрастом более 4000 лет. Есть предположение, что древние ацтеки использовали его не только для еды, но и для создания различных аксессуаров."
Мм, зерна попкорна, я пропустил то то, у нас теперь есть растение попкорн?
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348
DuckTales Алексей 59 минут назад
есть растение Corn
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4k
Trilik 2 часа назад
"...названием капсаицин, которое естественным образом связывается с болевыми рецепторами наших нервов..." Естественным образом - это как? А горчица, черный перец, хрен связываются противоестественным образом? Мимо рецепторов нервов?
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
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