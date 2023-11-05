МВД не будет наказывать Викторию Боню за обман подписчиков

Инстадива Виктория Боня перекроила себе лицо и пообещала показать его подписчикам за 1 300 рублей.
Виктория Боня прославилась благодаря скандальному телепроекту "Дом-2". После участия в нём, Боня приобрела популярность в Instagram*, где принялась активно продавать рекламу. Собственно, на этом всё. Никаких особых достижений у Бони нет, зато каждый месяц она выдаёт какой-нибудь бред. На этом и строится её известность. В конце августа Виктория сделала себе операцию, почти полностью перекроив лицо.
А дальше начался цирк с конями. После операции Боня отказалась показывать подписчикам лицо, везде ходила в солнечных очках и пряталась от камер (хотя её никто и не снимал). Потом Боне пришла в голову "гениальная" мысль. Она решила создать закрытый чат с платным доступом и там показать своё лицо за 1 300 рублей.
Но и эта афера не прокатила. В канале Боня принялась рекламировать всяких хирургов, раздавать советы по пластике и по реабилитации. К тому же там предлагались рассуждения Бони о недержании, сужении влагалищ и увеличении пенисов.
Вот только нового лица там так и не появилось. Люди обратились в полицию и попросили проверить Боню по фактам мошенничества и уклонению от уплаты налогов. После этого Боня вовсе показала лицо бесплатно.
SHOT сообщил, что в отношении Виктории Бони не стали возбуждать уголовное дело за мошенничество. МВД завершило проверку и не нашло оснований для привлечения блогерши к лишению свободы.
Источник:
- Обманом родившая от Аль Пачино Нур Альфалла вернулась к своему "молодому" бывшему - 62-летнему миллиардеру
- Расследования в отношении Блиновской, Лерчек и других блогеров могут объединить в одно из-за новой фигурантки
- Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг живёт с пятью детьми в фургоне
- Мошенники пытались обмануть старушку, но вместо этого оставили ей телефон, Apple Watch и всю свою подноготную
- Виктория Боня уехала отдыхать с "папиком", который оказался женат
Когда-нибудь да показалась бы.
Или кто-то хотел посмотреть на "обезьянку" первым?
Ну да, за любопытство нужно платить.
Да и лох не мамонт.....