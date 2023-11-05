МВД не будет наказывать Викторию Боню за обман подписчиков

Вот только нового лица там так и не появилось. Люди обратились в полицию и попросили проверить Боню по фактам мошенничества и уклонению от уплаты налогов. После этого Боня вовсе показала лицо бесплатно.

SHOT сообщил, что в отношении Виктории Бони не стали возбуждать уголовное дело за мошенничество. МВД завершило проверку и не нашло оснований для привлечения блогерши к лишению свободы.