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МВД не будет наказывать Викторию Боню за обман подписчиков

МВД не будет наказывать Викторию Боню за обман подписчиков

Автор:
05 ноября 2023 13:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Боня   МВД   деньги   интересное   обман   операция   фото   шоу бизнес   
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Инстадива Виктория Боня перекроила себе лицо и пообещала показать его подписчикам за 1 300 рублей.

Виктория Боня прославилась благодаря скандальному телепроекту "Дом-2". После участия в нём, Боня приобрела популярность в Instagram*, где принялась активно продавать рекламу. Собственно, на этом всё. Никаких особых достижений у Бони нет, зато каждый месяц она выдаёт какой-нибудь бред. На этом и строится её известность. В конце августа Виктория сделала себе операцию, почти полностью перекроив лицо.

А дальше начался цирк с конями. После операции Боня отказалась показывать подписчикам лицо, везде ходила в солнечных очках и пряталась от камер (хотя её никто и не снимал). Потом Боне пришла в голову "гениальная" мысль. Она решила создать закрытый чат с платным доступом и там показать своё лицо за 1 300 рублей.

Но и эта афера не прокатила. В канале Боня принялась рекламировать всяких хирургов, раздавать советы по пластике и по реабилитации. К тому же там предлагались рассуждения Бони о недержании, сужении влагалищ и увеличении пенисов.

Вот только нового лица там так и не появилось. Люди обратились в полицию и попросили проверить Боню по фактам мошенничества и уклонению от уплаты налогов. После этого Боня вовсе показала лицо бесплатно.

SHOT сообщил, что в отношении Виктории Бони не стали возбуждать уголовное дело за мошенничество. МВД завершило проверку и не нашло оснований для привлечения блогерши к лишению свободы.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Боня   МВД   деньги   интересное   обман   операция   фото   шоу бизнес   
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9  комментариев
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3k
RaiJu 2 часа назад
Это в дурку надо обратиться людям, кто платил за что, чтобы она показала лицо. За письку столько не платят, а тут лицо какой-то замухрышки.
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7k
x3matic 20 минут назад
Дураков на свете много.Вот они друг-другу и помогают.Одна лошара развела других.))
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10k
Сол Гудман 24 минуты назад
Покажите лучше рожи тех недалеких, кто платил за то, чтобы какая-то ноунем показала лицо
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5k
Ал Ди 24 минуты назад
МВД не хочет наказывать, да никто не хочет.
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16k
a_komolow Полчаса назад
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−12
. Час назад
инстадива
пиз- дря обыкновенная ...
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88
Creative Час назад
Будет против этой мартышки дело, не будет дела, покажет она что-то или нет, будет она вообще или нет: вот совершенно безразлично. Это всего лишь мое мнение...
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3k
Χάρων Час назад
Ну не могла же она прятаться вечно.
Когда-нибудь да показалась бы.
Или кто-то хотел посмотреть на "обезьянку" первым?
Ну да, за любопытство нужно платить.
Да и лох не мамонт.....
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15k
Kucher Час назад
А за что её привлекать то? Я раньше думал, что она дура. А оказывается она намного умнее своих подписчиков. Уж не знаю, читала ли она Соловьёва "Повести о Ходже Нареддине", но там в книге "Очарованный принц" есть место, где ещё маленький Насреддин заманивает бухарцев за два гроша поглазеть на "зверя именуемого КОТ". Там на самом деле обычный старый шелудивый кот. Но главное как преподнести рекламу. И дурачки понесут свои два гроша, чтоб поглазеть на то, что они и так видят каждый день, или на то. что им и даром не нужно.
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