В Ростовской области местный житель решил повторить за мошенниками и обманывал старушек по старой схеме

Житель Ростовской области начитался в интернете о самых популярных преступных схемах и тоже решил попробовать. Ему удалось обмануть шесть пенсионерок на 1,8 млн рублей.

Обычно в преступных схемах мошенничества участвует от 10 человек. Как минимум два человека звонят жертве: один представляется сотрудником полиции, а другой родственником. Также есть курьеры, которые забирают наличные деньги у стариков и дропперы, которые предоставляют свои счета мошенникам для перечисления денег и переводят их дальше. Так деньги гуляют на нескольких счетах, пока не дойдут до злоумышленников.