В Ростовской области местный житель решил повторить за мошенниками и обманывал старушек по старой схеме

Обычно этим занимаются целые группы мошенников. Но мужчина, начитавшись о преступных схемах, решил провернуть её сам.
Житель Ростовской области начитался в интернете о самых популярных преступных схемах и тоже решил попробовать. Ему удалось обмануть шесть пенсионерок на 1,8 млн рублей.
Обычно в преступных схемах мошенничества участвует от 10 человек. Как минимум два человека звонят жертве: один представляется сотрудником полиции, а другой родственником. Также есть курьеры, которые забирают наличные деньги у стариков и дропперы, которые предоставляют свои счета мошенникам для перечисления денег и переводят их дальше. Так деньги гуляют на нескольких счетах, пока не дойдут до злоумышленников.
Однако, житель ростовского Азова решил провернуть эту схему самостоятельно. Мужчина звонил пенсионеркам и сообщал, что их родственник попал в ДТП. Когда жертва велась, он представлялся полицейским и требовал деньги за то, чтобы не возбуждать уголовное дело. Наличные у старушек он забирал тоже сам, и сам же их клал на счёт.
Нашли мошенника легко - по камерам у банкоматов. Обычно мошенников найти сложно, ведь чаще всего они находятся заграницей или очень хорошо шифруются. Но на этот раз всё оказалось очень просто.
По материалам оперативников следователями территориального отдела полиции возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в МВД.
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