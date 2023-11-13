Номер с чёрными пакетами и охрана: Валерий Леонтьев снизил цену за свои концерты, но райдер оставил тот же

Судя по всему, певец уже никому давно не интересен.
Telegram-канал Mash сообщает, что Валерий Леонтьев опустил ценник за свои выступления на 20% перед новогодними праздниками. Теперь выступление певца стоит не $150 тысяч, а всего $120 тысяч (11 миллионов рублей). При большом желании можно сторговаться и до $100 тысяч. Даты у Леонтьева все абсолютно свободны. Несмотря на снижение цены, райдер певец не менял.
Леонтьев просит 50% предоплату. В отеле рядом с ним должны жить ЧОПовцы, а все окна в люксовом номере должны быть заклеены чёрными пакетами. Певец настаивает на личном автомобиле Mercedes-Benz для поездки от отеля к месту выступления. Помимо этого требует нанять нескольких носильщиков багажа, пару-тройку бутылок виски Macallan, мясную нарезку и суточные в размере $300.
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