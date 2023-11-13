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Номер с чёрными пакетами и охрана: Валерий Леонтьев снизил цену за свои концерты, но райдер оставил тот же

Номер с чёрными пакетами и охрана: Валерий Леонтьев снизил цену за свои концерты, но райдер оставил тот же

Автор:
13 ноября 2023 12:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Леонтьев   выступления   деньги   интересное   концерты   фото   шоу бизнес   
2834
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Судя по всему, певец уже никому давно не интересен.

Telegram-канал Mash сообщает, что Валерий Леонтьев опустил ценник за свои выступления на 20% перед новогодними праздниками. Теперь выступление певца стоит не $150 тысяч, а всего $120 тысяч (11 миллионов рублей). При большом желании можно сторговаться и до $100 тысяч. Даты у Леонтьева все абсолютно свободны. Несмотря на снижение цены, райдер певец не менял.

Леонтьев просит 50% предоплату. В отеле рядом с ним должны жить ЧОПовцы, а все окна в люксовом номере должны быть заклеены чёрными пакетами. Певец настаивает на личном автомобиле Mercedes-Benz для поездки от отеля к месту выступления. Помимо этого требует нанять нескольких носильщиков багажа, пару-тройку бутылок виски Macallan, мясную нарезку и суточные в размере $300.

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Метки: Леонтьев   выступления   деньги   интересное   концерты   фото   шоу бизнес   
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19  комментариев
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7k
Roman 2 часа назад
На рекламу на фишках даже потратиться пришлось!
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729
partners74 2 минуты назад
а вот у меня такое требование к В.Леонтьеву- перестать косить под рокера и носить педерастические одежды. ВЫ не РОКЕР!!
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11k
Том Сойер 19 минут назад
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6k
alex 39 минут назад
лучше б не всплывал
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4k
OLDer 46 минут назад
Помимо этого требует нанять нескольких носильщиков багажа, пару-тройку бутылок виски Macallan, мясную нарезку и суточные в размере $300.
И 20 презервативов для анального секса.
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1k
Дмитрий 54 минуты назад
Во блин дед, еще даёт стране "угля"))
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8k
Миха 57 минут назад
... то-есть за такие конские бабки это чучело еще и вискарь-ветчину само приобрести не может??
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10k
Billi_Bons Час назад
Дедушка российской эстрады нашелся. Скоро и «императрица» с «примадонной» подтянутся.
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959
User1982 Час назад
кто-то еще ходит на этих пенсов типа Леонтьва, Пугачевой?
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396
no. 2 часа назад
а черные пакеты с окон потом идут на костюм?
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6k
Smolny 2 часа назад
"Наверно только МакАллан поможет мне..."
Если дельта9 план не помогает.
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15k
Александр Маслов 2 часа назад
Ну, по сравнению с некоторыми типа отечественными "народными особями" сие "цена&райдер" почти совсем в "никак". Что-то "ДЕДАльтаплан" скис... . Вот сэр Майкл Филипп Джаггер на 6 годиков постарше будет, а ещё тот ещё "живчик". ...Хотя, о чём это я?
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Невыполнимый райдер: чёрные пакеты - по одному в руки!
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
он же вроде в свою любимую Америку уезжал..*навсегда*...или Новый Год начинается в России скоро..таких баблишек в вонючем пендостане не заработать...на Брайтен БИЧ..этим бичам.
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7k
Бу 2 часа назад
секс пуля СССР)
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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