Номер с чёрными пакетами и охрана: Валерий Леонтьев снизил цену за свои концерты, но райдер оставил тот же

Telegram-канал Mash сообщает, что Валерий Леонтьев опустил ценник за свои выступления на 20% перед новогодними праздниками. Теперь выступление певца стоит не $150 тысяч, а всего $120 тысяч (11 миллионов рублей). При большом желании можно сторговаться и до $100 тысяч. Даты у Леонтьева все абсолютно свободны. Несмотря на снижение цены, райдер певец не менял.