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Торг лицом: Виктория Боня захотела "отбить" затраты на пластику и пообещала показать себя после операции за взнос в 1300 рублей

Торг лицом: Виктория Боня захотела "отбить" затраты на пластику и пообещала показать себя после операции за взнос в 1300 рублей

Автор:
25 сентября 2023 17:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: виктория боня   дом-2   закрытый канал   пластическая хирургия   фото после операции   шоу бизнес   
1712
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Сначала участница "Дома-2" предложила "эксклюзивные" фото СМИ, но, издания отнеслись к этому контенту с прохладцей. Поэтому Боня создала закрытый канал для своих любопытных подписчиков, куда обязалась слить свои послеоперационные снимки, но есть нюанс.

Виктория Боня перекроила лицо, и теперь интригует своих подписчиков, показываясь исключительно в огромных темных очках и бейсболке. Т.к. интригу долго держать невозможно и интерес к её персоне стал падать, звездулька решила приоткрыть завесу тайны и пообещала продемонстрировать новую внешность без прикрас, устроив аукцион и предложив снимки изданиям.


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Но почему-то эта затея провалилась, и пациентка пластического хирурга придумала новую афёру.

За деньги каждый желающий получает доступ в закрытый канал, где Боня будет хвалиться своим новым лицом. Взнос не так и велик, если бы не одно "но" (к слову о том, что всё самое ценное и интересное написано мелким шрифтом): канал будет открыт, когда подписку оплатят 30000 желающих.


Исходя из нехитрого расчёта, на этих глупцах любопытных Боня сумеет заработать 39 миллионов рублей , что с лихвой покроет стоимость операций (около 25 миллионов рублей) и реабилитационных процедур.


Впрочем, судя по всему, дураков на Руси на сто лет припасено . Даже если Виктория блефует и просто подогревает аудиторию, уверены, что часть расходов на операцию она уже покрыла деньгами подписчиков.

Хотя зачем платить за то, что можно увидеть совершенно бесплатно? Фото, где "звезда Дома-2" на секунду сняла очки, уже облетело Телеграм-каналы. Вряд ли подписчики (представляете, есть и такие!) Бони увидят что-то новое и сверхъестественное, хотя врач на консультации явно удивлён увиденному.



И всё-таки было бы интересно узнать, сколько людей оплатили возможность поглазеть на гематомы и красные глаза человека, чей род занятий даже сложно определить?

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Метки: виктория боня   дом-2   закрытый канал   пластическая хирургия   фото после операции   шоу бизнес   
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25  комментариев
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1k
Sigrllin Jalini 2 часа назад
А там будут бонусом выдаваться тухлые помидоры, что бы ими в неё бросаться?
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19k
Дмитрий Минуту назад
"...и десятки сообщений от разных изданий."

Угу. Академик по котам, академик по китам, с ними семьдесят студентов, сорок пять корреспондентов, два редактора с корректором, кинохроника с прожектором, юные натуралисты и друге специалисты.


Самомнения этой мукле точно не занимать.
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45k
Цыц тут у меня 12 минут назад
Я согласен на 250 тысяч от неё за мой просмотр этого убожества.
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2k
Dmitry Tarasov 13 минут назад
Фраза "торговать ... лицом" заиграла свежими красками.
Получить доступ к лицу можно за каких-то 1300 рублей...
В лице ведь тоже есть дырки... тем более у бони.
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2k
BAMBRA 22 минуты назад
Это очень дорого. За такие деньжищи на трёх вокзалах можно снять шикарную бомжиху. А тут Боня какая-то. )))
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13k
Всё – приехали! 23 минуты назад
Нах, нах, нах, ууу, ййй!!!
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14k
Artem Полчаса назад
"А она точно заплатит?"
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16k
Мистер Фикс 44 минуты назад
Кому интересен ее еплет?
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6k
MPEG-8 54 минуты назад
Я согласен даже на половину, если платит она.
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827
Анисимов Вадим Час назад
Новый вид проституции.
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278
danieldewitte Час назад
За 1,3 косаря она должна ещё и тему сисек раскрыть
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817
Гиви Час назад
Перепись дол.б.о.ё.бов на Руси.
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
Заплатите мне и я, может быть, посмотрю на е.боню.
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
Да она и раньше красавицей не была. Так, стандартная мукла.
Платить за то, чтобы потом блевануть? не-не-не.
Хотя, найдутся дебилы, я думаю.
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853
Дмитрий Час назад
Нах пусть идет
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8k
sedoisever 2 часа назад
Как было бы здорово, если бы эти соцсети направляли данные таких подписчиков и донатеров в психоневрологические учреждения.
А там их – на учёт. Со всеми вытекающими.
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21k
иванов дмитрий 2 часа назад
для психиатров , такой прекрасный шанс , список людей к которым надо присмотреться повнимательнее .
ну а кто в здравом уме будет ожидать это "событие" да еще деньги за это платить ?
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11k
Juli 2 часа назад
очередная перепись дэбилов.
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13k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Никуяжжсе!
30к донатеров-долбоящеров по 1300 этож 39лямов. Хех, во бабки делает..
А не покажет фотку, ну чтож, скажет, что только 29тыщ набралось))
Ппиец. Я даже за бесплатно смотреть не буду.
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56k
zloykoyot 2 часа назад
Плять, 30 тысяч долбообов. Охереть.
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Трям 2 часа назад
Да кому интересно смотреть на тупое .ебало этой ебобони? Даже за бесплатно!
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