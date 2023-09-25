Торг лицом: Виктория Боня захотела "отбить" затраты на пластику и пообещала показать себя после операции за взнос в 1300 рублей

Исходя из нехитрого расчёта, на этих глупцах любопытных Боня сумеет заработать 39 миллионов рублей , что с лихвой покроет стоимость операций (около 25 миллионов рублей) и реабилитационных процедур.





Впрочем, судя по всему, дураков на Руси на сто лет припасено . Даже если Виктория блефует и просто подогревает аудиторию, уверены, что часть расходов на операцию она уже покрыла деньгами подписчиков.