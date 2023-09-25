Торг лицом: Виктория Боня захотела "отбить" затраты на пластику и пообещала показать себя после операции за взнос в 1300 рублей

Сначала участница "Дома-2" предложила "эксклюзивные" фото СМИ, но, издания отнеслись к этому контенту с прохладцей. Поэтому Боня создала закрытый канал для своих любопытных подписчиков, куда обязалась слить свои послеоперационные снимки, но есть нюанс.
Виктория Боня перекроила лицо, и теперь интригует своих подписчиков, показываясь исключительно в огромных темных очках и бейсболке. Т.к. интригу долго держать невозможно и интерес к её персоне стал падать, звездулька решила приоткрыть завесу тайны и пообещала продемонстрировать новую внешность без прикрас, устроив аукцион и предложив снимки изданиям.
Но почему-то эта затея провалилась, и пациентка пластического хирурга придумала новую афёру.
За деньги каждый желающий получает доступ в закрытый канал, где Боня будет хвалиться своим новым лицом. Взнос не так и велик, если бы не одно "но" (к слову о том, что всё самое ценное и интересное написано мелким шрифтом): канал будет открыт, когда подписку оплатят 30000 желающих.
Исходя из нехитрого расчёта, на этих
глупцах любопытных Боня сумеет заработать 39 миллионов рублей , что с лихвой покроет стоимость операций (около 25 миллионов рублей) и реабилитационных процедур.
Впрочем, судя по всему, дураков на Руси на сто лет припасено . Даже если Виктория блефует и просто подогревает аудиторию, уверены, что часть расходов на операцию она уже покрыла деньгами подписчиков.
Хотя зачем платить за то, что можно увидеть совершенно бесплатно? Фото, где "звезда Дома-2" на секунду сняла очки, уже облетело Телеграм-каналы. Вряд ли подписчики (представляете, есть и такие!) Бони увидят что-то новое и сверхъестественное, хотя врач на консультации явно удивлён увиденному.
И всё-таки было бы интересно узнать, сколько людей оплатили возможность поглазеть на гематомы и красные глаза человека, чей род занятий даже сложно определить?
Источник:
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Угу. Академик по котам, академик по китам, с ними семьдесят студентов, сорок пять корреспондентов, два редактора с корректором, кинохроника с прожектором, юные натуралисты и друге специалисты.
Самомнения этой мукле точно не занимать.
Получить доступ к лицу можно за каких-то 1300 рублей...
В лице ведь тоже есть дырки... тем более у бони.
Платить за то, чтобы потом блевануть? не-не-не.
Хотя, найдутся дебилы, я думаю.
А там их – на учёт. Со всеми вытекающими.
ну а кто в здравом уме будет ожидать это "событие" да еще деньги за это платить ?
30к донатеров-долбоящеров по 1300 этож 39лямов. Хех, во бабки делает..
А не покажет фотку, ну чтож, скажет, что только 29тыщ набралось))
Ппиец. Я даже за бесплатно смотреть не буду.