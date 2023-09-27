Виктории Боне грозит до двух лет тюрьмы: она хотела получить с подписчиков 39 миллионов рублей за несколько своих фотографий

Теперь её проверяет полиция.
Впервые эта дама появилась на реалити-шоу «Дом-2». Там она хорошо раскрутилась и стала периодически мелькать в инфопространстве: демонстрировала роскошную жизнь с путешествиями и одежду с аксессуарами в стиле «тяжёлый люкс». Кому-то это нравилось.
Набрав аудиторию, Боня стала проводить онлайн-марафоны. Один из них: «Я женщина - богиня». На нём «гуру» обучала участниц медитации и «дыханию пальцами». Что бы это не значило.
Но суть в том, что за её марафоны платили, причём неплохо. На эти деньги Виктория приобретала всё больше «люкса», путешествовала по миру, а затем и вовсе перебралась в Монако.
А недавно 43-летняя звезда «Дома-2» сделала очередную пластическую операцию. И решила, что оплатить процедуру должны её верные подписчики. Для этого она создала закрытый тг-канал и заявила, что выложит в нём фото после пластики. «Стоимость входа» в её телегу составляет 1 300 рублей, как только появляются участники, «Гюльчатай покажет личико».
Вот Виктория на одной из операций. За что-то подобное, только в виде фото «с результатом», она хотела получить деньги:
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Но что-то пошло не так, подписалось всего 100 человек. Тогда Боня разозлилась и заявила, что выложит фото, только если наберёт 30 000 участников. Естественно, если каждый из них переведёт ей по 1 300 рублей.
В итоге получается 39 000 000 рублей. За фотографии. Так она планировала.
В итоге за несколько дней набралось лишь 244 человека - хотя даже это количество принесло 317 000 рублей. Но фото в канале так и не появились. Вместо этого, Боня сообщила, что будет выкладывать тут «секретную» информацию по борьбе с недержанием мочи у женщин. А мужикам расскажет, как увеличить пенис. Якобы эти техники ей поведал какой-то восточный гуру.
Текстовая расшифровка её «аудио-месседжа» для подписчиков:
И она так этим всех взбесила, что люди обратились в полицию и попросили проверить Боню по фактам мошенничества и уклонению от уплаты налогов.
Но тут есть нюанс: живёт-то она сейчас в Монако. И вряд ли приедет, чтобы сотрудничать с правоохранительными органами.
Так что Боня будет увеличивать пенисы прямо из Монако.
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человек реально талантливый
и умный!!
а все ей завидуют и ругают
з.ы. а член у меня реально стал длиннее на 5см
... но это, правда, только с утра
теперь пытается вернуть свои деньги, рекламируя её.
ну и те семеро, что плюсанули этому...