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Виктории Боне грозит до двух лет тюрьмы: она хотела получить с подписчиков 39 миллионов рублей за несколько своих фотографий

Виктории Боне грозит до двух лет тюрьмы: она хотела получить с подписчиков 39 миллионов рублей за несколько своих фотографий

Автор:
27 сентября 2023 18:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Фотографии   виктория боня   мошенничество   налоги   оплата   пластическая операция   подписчики   полиция   
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Теперь её проверяет полиция.

Впервые эта дама появилась на реалити-шоу «Дом-2». Там она хорошо раскрутилась и стала периодически мелькать в инфопространстве: демонстрировала роскошную жизнь с путешествиями и одежду с аксессуарами в стиле «тяжёлый люкс». Кому-то это нравилось.

Набрав аудиторию, Боня стала проводить онлайн-марафоны. Один из них: «Я женщина - богиня». На нём «гуру» обучала участниц медитации и «дыханию пальцами». Что бы это не значило.

Но суть в том, что за её марафоны платили, причём неплохо. На эти деньги Виктория приобретала всё больше «люкса», путешествовала по миру, а затем и вовсе перебралась в Монако.

А недавно 43-летняя звезда «Дома-2» сделала очередную пластическую операцию. И решила, что оплатить процедуру должны её верные подписчики. Для этого она создала закрытый тг-канал и заявила, что выложит в нём фото после пластики. «Стоимость входа» в её телегу составляет 1 300 рублей, как только появляются участники, «Гюльчатай покажет личико».

Вот Виктория на одной из операций. За что-то подобное, только в виде фото «с результатом», она хотела получить деньги:

Но что-то пошло не так, подписалось всего 100 человек. Тогда Боня разозлилась и заявила, что выложит фото, только если наберёт 30 000 участников. Естественно, если каждый из них переведёт ей по 1 300 рублей.

В итоге получается 39 000 000 рублей. За фотографии. Так она планировала.

В итоге за несколько дней набралось лишь 244 человека - хотя даже это количество принесло 317 000 рублей. Но фото в канале так и не появились. Вместо этого, Боня сообщила, что будет выкладывать тут «секретную» информацию по борьбе с недержанием мочи у женщин. А мужикам расскажет, как увеличить пенис. Якобы эти техники ей поведал какой-то восточный гуру.

Текстовая расшифровка её «аудио-месседжа» для подписчиков:

И она так этим всех взбесила, что люди обратились в полицию и попросили проверить Боню по фактам мошенничества и уклонению от уплаты налогов.

Но тут есть нюанс: живёт-то она сейчас в Монако. И вряд ли приедет, чтобы сотрудничать с правоохранительными органами.

Так что Боня будет увеличивать пенисы прямо из Монако.

Источник:

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Метки: Фотографии   виктория боня   мошенничество   налоги   оплата   пластическая операция   подписчики   полиция   
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8  комментариев
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23k
ЦСКА Час назад
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7k
Кружок 4 минуты назад
подписан на Все её каналы
человек реально талантливый
и умный!!
а все ей завидуют и ругают
з.ы. а член у меня реально стал длиннее на 5см
... но это, правда, только с утра
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0
Ксения Лукашенкова-Денисова 12 минут назад
Вы по видео что то поняли из ее речи? Могу сказать только одно: "Бегите,глупцы!"
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37k
russger 13 минут назад
И ведь платят
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1k
Руслана Тарасова Полчаса назад
Барышня долго и плодотворно работал в элитном экскорте. Но поскольку, ее вареник-кормилец, поизносился, растянулся и постарел, владелица решилась на пластику. Вероятно с надеждой:"...может кто и клюнет на апгрейд?"
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6k
Трям 39 минут назад
Комментарий к фото
Суко! Я аж обосрался с перепуга!
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10k
kirpal 50 минут назад
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6k
Старичок Час назад
походу автор поста один из тех, кто подписался на эту шмару.
теперь пытается вернуть свои деньги, рекламируя её.
ну и те семеро, что плюсанули этому...
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August

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