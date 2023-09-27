Виктории Боне грозит до двух лет тюрьмы: она хотела получить с подписчиков 39 миллионов рублей за несколько своих фотографий

А недавно 43-летняя звезда «Дома-2» сделала очередную пластическую операцию. И решила, что оплатить процедуру должны её верные подписчики. Для этого она создала закрытый тг-канал и заявила, что выложит в нём фото после пластики. «Стоимость входа» в её телегу составляет 1 300 рублей, как только появляются участники, «Гюльчатай покажет личико».

Вот Виктория на одной из операций. За что-то подобное, только в виде фото «с результатом», она хотела получить деньги: