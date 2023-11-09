Без провокаций и СМИ: Алла Пугачёва готова выступить в Москве на новогодних праздниках с условиями

Стало известно, что Алла Пугачёва планирует подкалымить на новогодних праздниках. Mash стало известно, что продюсеры уже ищут ей сессионных музыкантов для выступлений и обновляют райдер. Теперь выступление Примадонны оценивается в рекордные $500к (около 46 миллионов рублей). Это цена только за выступление. В неё не входит проезд, проживание и другие пункты райдера.

Охотнее всего Пугачёва выступит на Кипре и в Дубае, но она также рассматривает и Москву. При условии, что организаторы сумеют сделать всё качественно и тайно — без появления информации в СМИ, провокаций и съёмок на телефоны.