Без провокаций и СМИ: Алла Пугачёва готова выступить в Москве на новогодних праздниках с условиями

Неделю назад Алла Пугачёва посетила Россию. Не успела Примадонна приехать, как сразу же столкнулась с целым шквалом негатива. Как выяснилось, Пугачёва навестила Россию не просто так. Она пробежалась по врачам и забрала остатки документов. В перерывах между делами Пугачёва даже успела забежать на студию и записать несколько песен. Для 74-летней бабули внушительный список дел.
Стало известно, что Алла Пугачёва планирует подкалымить на новогодних праздниках. Mash стало известно, что продюсеры уже ищут ей сессионных музыкантов для выступлений и обновляют райдер. Теперь выступление Примадонны оценивается в рекордные $500к (около 46 миллионов рублей). Это цена только за выступление. В неё не входит проезд, проживание и другие пункты райдера.
Охотнее всего Пугачёва выступит на Кипре и в Дубае, но она также рассматривает и Москву. При условии, что организаторы сумеют сделать всё качественно и тайно — без появления информации в СМИ, провокаций и съёмок на телефоны.
Совсем недавно Примадонна посетила Россию. Кроме всего прочего, Пугачёва в Твери успела даже записать несколько треков, для домашнего пользования. Игорь Лалетин, владелец тверской студии "Салам" рассказал об этом Mash.
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Песни были про любовь к мужу, к детям и семье. Денег Лалетин не получил — говорит, записывал Примадонну бесплатно, по старой дружбе.
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- Дык эт самое, включи... А потом быстро выключи!
- А у кого нет телевизора?
- Ссука, купи! Потом сразу включи и выключи!
Только где она сейчас возьмёт тех талантливых композиторов и поэтов, которые с ней тогда работали?
Прокуренный хрип неинтересен. Особенно после её высказываний недавних.
Что Фаине не понравилось на землях сынов Иакова? Что воюют с соседями или денег не платят?
А чего в израильщине не выступает, дура старая?
- У меня воз сена стоит десять рублей.
- Стоить-то оно стоит, да никто ж его не покупает.
"Формула любви"