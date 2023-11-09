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Без провокаций и СМИ: Алла Пугачёва готова выступить в Москве на новогодних праздниках с условиями

Без провокаций и СМИ: Алла Пугачёва готова выступить в Москве на новогодних праздниках с условиями

Автор:
09 ноября 2023 10:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Пугачёва   Родина   выступление   деньги   интересное   фото   шоу бизнес   
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Неделю назад Алла Пугачёва посетила Россию. Не успела Примадонна приехать, как сразу же столкнулась с целым шквалом негатива. Как выяснилось, Пугачёва навестила Россию не просто так. Она пробежалась по врачам и забрала остатки документов. В перерывах между делами Пугачёва даже успела забежать на студию и записать несколько песен. Для 74-летней бабули внушительный список дел.

Стало известно, что Алла Пугачёва планирует подкалымить на новогодних праздниках. Mash стало известно, что продюсеры уже ищут ей сессионных музыкантов для выступлений и обновляют райдер. Теперь выступление Примадонны оценивается в рекордные $500к (около 46 миллионов рублей). Это цена только за выступление. В неё не входит проезд, проживание и другие пункты райдера.

Охотнее всего Пугачёва выступит на Кипре и в Дубае, но она также рассматривает и Москву. При условии, что организаторы сумеют сделать всё качественно и тайно — без появления информации в СМИ, провокаций и съёмок на телефоны.

Совсем недавно Примадонна посетила Россию. Кроме всего прочего, Пугачёва в Твери успела даже записать несколько треков, для домашнего пользования. Игорь Лалетин, владелец тверской студии "Салам" рассказал об этом Mash.

Песни были про любовь к мужу, к детям и семье. Денег Лалетин не получил — говорит, записывал Примадонну бесплатно, по старой дружбе.

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Метки: Пугачёва   Родина   выступление   деньги   интересное   фото   шоу бизнес   
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52  комментария
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578
ruslan d 2 часа назад
А кому-то она еще реально интересна как исполнитель ?
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7k
Slowly 17 минут назад
Народу нужон объект ненависти. Страшная полупредательница для этого очень подходит. Надо вот как в Китае слепить с неё какую-нибудь бронзовую алёнушку и мочиться на неё. Ну, и голкина непременно рядом.
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3k
SmartCat101 19 минут назад
сиди в своем израили и поддерживай усраину от туда , потаскуха престарелая!
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8k
Mauritanien Полчаса назад
На новый год давно телевизор не включаем. Ставим старые концерты и беседуем в круге семьи из трех поколений. И мне глубоко по линии бедра, кто и что поет ге то там
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4k
Я дам вам парабеллум Полчаса назад
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6k
Smolny 37 минут назад
Если голос у неё будет из начала 80-х, то можно и послушать.
Только где она сейчас возьмёт тех талантливых композиторов и поэтов, которые с ней тогда работали?
Прокуренный хрип неинтересен. Особенно после её высказываний недавних.
Что Фаине не понравилось на землях сынов Иакова? Что воюют с соседями или денег не платят?
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832
Нафаня 42 минуты назад
И заметьте - в крохотной говнозаметке автор четырежды умудрился назвать это ископаемое Примадонной. Ажно с Большой Буквы, вот уж лизнул, так лизнул, с подвыподвертом, до самого донышка.
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31k
Владимир 43 минуты назад
Ещё и с условиями?
А чего в израильщине не выступает, дура старая?
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561
Алексей Бляйбтрой 43 минуты назад
что эта шкура о себе возомнила?
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4k
Aleks 44 минуты назад
Есть же муфлоны, которые обожают копаться в гавне, автор поста из таких, больше забот нет, как о дряхлых маромойках вспоминать?
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9k
soar 48 минут назад
Прощупывают почву. Наверняка будут попытки вновь засунуть ее в телевизор.
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718
partners74 52 минуты назад
[мат] легкоатлетка
везде успела. и чёто не верится лалетину, что деньгов не взял. запиши-ка ты мои пару треков бесплатно, специально приеду в Тверь
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514
3_fon 52 минуты назад
Господи, оставьте старуху в покое, никому она не интересна, а тот кто пригласит ее на любое мероприятие в России будет навсегда токсичен для нашего общества.
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733
cdzpm 55 минут назад
Можно сколько угодно возмущаться, но б...ь, раз существует такой ценник значит кто-то за это платит!
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4k
Сергей С 58 минут назад
Как она задрала уже. Пора проверить всех продюссеров которые дают работу, таким как бабуся.
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5k
Epmak 59 минут назад
да вы уже затрахали постить этих уродов ,сами же рекламу им делаете ...
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59k
Олег Час назад
Совсем спятила старуха. За погавкать на сцене часик просит месячный бюджет небольшой страны....... а идиотов у нас, надеюсь, не осталось.
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17k
K7OO Час назад
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7k
Николай Час назад
Прощайте, нет прощайте прощайте...
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4k
просто Дмитрий Час назад
Уровень....Дискотека 80-х , да и то с натяжкой... и для пенсионеров
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3k
Walther Час назад
Короче, схема такая: бабка мается без денег и муж ейный, тоже хочет красиво жить, вот пусть друг другу корпоративы и проводят, один хрен деньги в семью пойдут и на посредников тратиться не надо!
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