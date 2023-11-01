"А разговоров то было...": в Хэллоуин Виктория Боня показала своё лицо совершенно бесплатно

Недавно 43-летняя Виктория Боня сделала пластическую операцию и держала свою внешность в секрете. Она даже завела платный канал, чтобы собрать с подписчиков деньги за публикацию своих фотографий без ретуши. Правда, подписчики так и не дождались фотографий, за которые заплатили, а Боня показала своё лицо абсолютно бесплатно.
Виктория Боня держала интригу до последнего, но в Хэллоуин показала своё лицо под слоем грима. Пару месяцев Боня интриговала подписчиков, собирала с них деньги, ходила везде в солнечных очках и прятала от всех своё лицо. Но, как оказалось, прятать там особо было нечего.
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Виктория заплатила около 20 миллионов рублей известному американскому хирургу, чтобы тот перекроил ей лицо. Он увеличил ей губы, изменил нос и разрез глаз. Но на новых фотографиях изменения не видны. Подписчики, заплатившие 1300 за вход в платный канал, где Виктория обещала показать настоящее лицо, в бешенстве.
Везде обман. На фотографиях и видео с фильтрами Боня выглядит и правда неплохо, но это совсем другой человек. В некоторых сторис Виктории видно, что огромные губы еле двигаются, а вздёрнутый нос смотрит ноздрями вперёд.
Судя по всему, совсем скоро в сети появятся фотографии с реальными фотографиями Бони.
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Митхун, ну зачем ты тащишь на сайт разное дерьмо?
Я боню имею ввиду.