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"А разговоров то было...": в Хэллоуин Виктория Боня показала своё лицо совершенно бесплатно

"А разговоров то было...": в Хэллоуин Виктория Боня показала своё лицо совершенно бесплатно

Автор:
01 ноября 2023 14:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Боня   Видео   внешность   интересное   макияж   пластическая хирургия   фото   
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Недавно 43-летняя Виктория Боня сделала пластическую операцию и держала свою внешность в секрете. Она даже завела платный канал, чтобы собрать с подписчиков деньги за публикацию своих фотографий без ретуши. Правда, подписчики так и не дождались фотографий, за которые заплатили, а Боня показала своё лицо абсолютно бесплатно.

Виктория Боня держала интригу до последнего, но в Хэллоуин показала своё лицо под слоем грима. Пару месяцев Боня интриговала подписчиков, собирала с них деньги, ходила везде в солнечных очках и прятала от всех своё лицо. Но, как оказалось, прятать там особо было нечего.

Виктория заплатила около 20 миллионов рублей известному американскому хирургу, чтобы тот перекроил ей лицо. Он увеличил ей губы, изменил нос и разрез глаз. Но на новых фотографиях изменения не видны. Подписчики, заплатившие 1300 за вход в платный канал, где Виктория обещала показать настоящее лицо, в бешенстве.

Везде обман. На фотографиях и видео с фильтрами Боня выглядит и правда неплохо, но это совсем другой человек. В некоторых сторис Виктории видно, что огромные губы еле двигаются, а вздёрнутый нос смотрит ноздрями вперёд.

Судя по всему, совсем скоро в сети появятся фотографии с реальными фотографиями Бони.

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Метки: Боня   Видео   внешность   интересное   макияж   пластическая хирургия   фото   
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9  комментариев
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168
Kostiantyn Yeryhin Час назад
не засоряйте интернет,
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3k
Хрюн 16 минут назад
Ей на хелуин и гримироваться не надо. Уже страшно.
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30k
Головасыр коричнештанник 18 минут назад
зачем тут эта e- Боня?
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168
Kostiantyn Yeryhin Головасыр коричнештанник 2 минуты назад
когда то смотрели всей страной... точнее приходилось смотреть с женой
Ссылка www.youtube.com
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621
Николай Александрович 23 минуты назад
они выделила графически глубину своей глотки?
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629
Ivan Shotgun 23 минуты назад
Не хочу смотреть бесплатно, пусть заплатит мне.
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70
Creative Ivan Shotgun 16 минут назад
Я не могу на ЭТО смотреть даже за деньги.
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Χάρων Полчаса назад
Тупая мукла...
Митхун, ну зачем ты тащишь на сайт разное дерьмо?
Я боню имею ввиду.
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288
ДедМаздай 55 минут назад
Трансформер бл.ть
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