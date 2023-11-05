"Уже все поумирали!": Прохор Шаляпин рассказал, почему не ходит больше в ЦУМ

Прохор Шаляпин не теряет попыток засветиться на экране. После финала "Фабрике звёзд-6" Прохор прославился только тем, что заводил отношения и даже женился на женщинах намного старше его. Как правило, все дамы Шаляпина были обеспеченные и не жалели денег на своего молодого возлюбленного. Когда-то он мог позволить себе многое за счёт своих дам, но теперь Шаляпин в режиме экономии. Об этом он рассказал на шоу "Народ против звезд".

Где покупаю вещи? Ой, разные места есть. Этот костюм купил в Америке на распродаже, два по цене одного. У меня многое что из Америки привезено. Ну в ЦУМ я не хожу, сразу скажу, за свой счет во всяком случае. За чей? Ну вообще, те, с кем раньше ходил, уже все поумирали. Было золотое время в моей жизни, когда ни в чем себе не отказывал.