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"Уже все поумирали!": Прохор Шаляпин рассказал, почему не ходит больше в ЦУМ

"Уже все поумирали!": Прохор Шаляпин рассказал, почему не ходит больше в ЦУМ

Автор:
05 ноября 2023 13:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прохор Шаляпин   Юмор   бабушка   деньги   интересное   фото   шоу бизнес   
2470
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Любитель женщин постарше Прохор Шаляпин рассказал, что сейчас живёт скромнее, чем в "золотые времена" богатых бабушек.

Прохор Шаляпин не теряет попыток засветиться на экране. После финала "Фабрике звёзд-6" Прохор прославился только тем, что заводил отношения и даже женился на женщинах намного старше его. Как правило, все дамы Шаляпина были обеспеченные и не жалели денег на своего молодого возлюбленного. Когда-то он мог позволить себе многое за счёт своих дам, но теперь Шаляпин в режиме экономии. Об этом он рассказал на шоу "Народ против звезд".

Где покупаю вещи? Ой, разные места есть. Этот костюм купил в Америке на распродаже, два по цене одного. У меня многое что из Америки привезено. Ну в ЦУМ я не хожу, сразу скажу, за свой счет во всяком случае. За чей? Ну вообще, те, с кем раньше ходил, уже все поумирали. Было золотое время в моей жизни, когда ни в чем себе не отказывал.

Ведущий уточнил, о чём идёт речь: "Я правильно понимаю, что это бывшие поумирали? Твои бывшие естественным путем уходят от тебя?"

Шаляпин рассказал, что сейчас не состоит ни с кем в отношениях, но до сих пор любит женщин постарше и предложил ведущему шоу попробовать как-нибудь.

Тебе просто никто не предлагал. Когда ты попадешь в золотые руки, ты будешь тоже счастлив этому. Ты просто не понимаешь, что это такое.


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Метки: Прохор Шаляпин   Юмор   бабушка   деньги   интересное   фото   шоу бизнес   
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13  комментариев
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3k
Χάρων 2 часа назад
Геронтофил...
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279
costarox Χάρων Час назад
Не. Геронтофил это тот, кто искренне любит бабушек. А это альфонс.
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27k
Сталкер 23 минуты назад
Крыса, помойка...
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1k
Бывалый Полчаса назад
Мы ждем тебя, Прошка.
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4k
americos 53 минуты назад
Разговаривают три приятеля:
Я предпочитаю двадцатилетних девушек. Они такие нежные, неискушенные...
А я люблю сорокалетних женщин. Они опытные, многое умеют, знают, что им нужно...
А мне вот больше всего по душе те кому за шестьдесят.
???
А они каждый раз думают, что это в последний раз, и ТАКОЕ вытворяют..
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 57 минут назад
И каждый вечер берётся за старое ...
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1k
Igor Grishaev 59 минут назад
"К нам сегодня приходил
Некро-педо-геронтофил .
Мертвых маленьких старушек
Он с собою приносил"
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7k
perekrestok Час назад
Альфонс чистой воды и даже хвалится этим!
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