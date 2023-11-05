"Уже все поумирали!": Прохор Шаляпин рассказал, почему не ходит больше в ЦУМ

Любитель женщин постарше Прохор Шаляпин рассказал, что сейчас живёт скромнее, чем в "золотые времена" богатых бабушек.
Прохор Шаляпин не теряет попыток засветиться на экране. После финала "Фабрике звёзд-6" Прохор прославился только тем, что заводил отношения и даже женился на женщинах намного старше его. Как правило, все дамы Шаляпина были обеспеченные и не жалели денег на своего молодого возлюбленного. Когда-то он мог позволить себе многое за счёт своих дам, но теперь Шаляпин в режиме экономии. Об этом он рассказал на шоу "Народ против звезд".
Где покупаю вещи? Ой, разные места есть. Этот костюм купил в Америке на распродаже, два по цене одного. У меня многое что из Америки привезено. Ну в ЦУМ я не хожу, сразу скажу, за свой счет во всяком случае. За чей? Ну вообще, те, с кем раньше ходил, уже все поумирали. Было золотое время в моей жизни, когда ни в чем себе не отказывал.
Ведущий уточнил, о чём идёт речь: "Я правильно понимаю, что это бывшие поумирали? Твои бывшие естественным путем уходят от тебя?"
Шаляпин рассказал, что сейчас не состоит ни с кем в отношениях, но до сих пор любит женщин постарше и предложил ведущему шоу попробовать как-нибудь.
Тебе просто никто не предлагал. Когда ты попадешь в золотые руки, ты будешь тоже счастлив этому. Ты просто не понимаешь, что это такое.
Источник:
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Я предпочитаю двадцатилетних девушек. Они такие нежные, неискушенные...
А я люблю сорокалетних женщин. Они опытные, многое умеют, знают, что им нужно...
А мне вот больше всего по душе те кому за шестьдесят.
???
А они каждый раз думают, что это в последний раз, и ТАКОЕ вытворяют..
Некро-педо-геронтофил .
Мертвых маленьких старушек
Он с собою приносил"