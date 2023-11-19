Деловая женщина: Виктория Бекхем теперь продаёт футболки с фразой, из-за которой её засмеяли

Виктория Бекхем пыталась убедить зрителей во время интервью, что она из простой семьи, но Дэвид всё испортил. Выяснилось, что отец подвозил свою дочь в школу на Rolls-Royce.
В документальном фильме Виктория заявила, что и она, и её муж - выходцы из рабочего класса. Услышав это, Дэвид заглянул в комнату и попросил жену быть честной. Виктория смутилась, но продолжила рассказывать про "рабочий класс" и о том, что в юности она не знала роскоши. Тогда Дэвид задал ей вопрос: "На чем отец возил тебя в школу?"
- Ну, мой отец... — смущенно начала Виктория.
- Нет, отвечай! Какая была машина? — настаивал муж.
- Коротко ответить не получиться.
- На чём отец отвозил тебя в школу?
- Когда как.
- Нет, нет, нет.
- В 80-х у моего отца был Роллс-Ройс, — наконец призналась Виктория.
Пользователи социальных сетей по всему миру высмеяли Викторию за неудачную ложь. Но Виктория не растерялась и выпустила футболки с этой фразой.
Надпись на белой футболке гласит: "May dad had a Rolls-Royce" (У моего отца был "Роллс-ройс). Одна такая футболка обойдётся в 110 фунтов стерлингов (12 тысяч рублей).
Источник:
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