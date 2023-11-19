Деловая женщина: Виктория Бекхем теперь продаёт футболки с фразой, из-за которой её засмеяли

В документальном фильме Виктория заявила, что и она, и её муж - выходцы из рабочего класса. Услышав это, Дэвид заглянул в комнату и попросил жену быть честной. Виктория смутилась, но продолжила рассказывать про "рабочий класс" и о том, что в юности она не знала роскоши. Тогда Дэвид задал ей вопрос: "На чем отец возил тебя в школу?"

- Ну, мой отец... — смущенно начала Виктория. - Нет, отвечай! Какая была машина? — настаивал муж. - Коротко ответить не получиться. - На чём отец отвозил тебя в школу? - Когда как. - Нет, нет, нет. - В 80-х у моего отца был Роллс-Ройс, — наконец призналась Виктория.

Пользователи социальных сетей по всему миру высмеяли Викторию за неудачную ложь. Но Виктория не растерялась и выпустила футболки с этой фразой.