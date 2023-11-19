FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8271 пост • 894 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Деловая женщина: Виктория Бекхем теперь продаёт футболки с фразой, из-за которой её засмеяли

Деловая женщина: Виктория Бекхем теперь продаёт футболки с фразой, из-за которой её засмеяли

Автор:
19 ноября 2023 12:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Виктория Бекхем   деньги   интересное   одежда   фото   фраза   футболка   шоу бизнес   
1841
2

Виктория Бекхем пыталась убедить зрителей во время интервью, что она из простой семьи, но Дэвид всё испортил. Выяснилось, что отец подвозил свою дочь в школу на Rolls-Royce.

В документальном фильме Виктория заявила, что и она, и её муж - выходцы из рабочего класса. Услышав это, Дэвид заглянул в комнату и попросил жену быть честной. Виктория смутилась, но продолжила рассказывать про "рабочий класс" и о том, что в юности она не знала роскоши. Тогда Дэвид задал ей вопрос: "На чем отец возил тебя в школу?"

- Ну, мой отец... — смущенно начала Виктория.

- Нет, отвечай! Какая была машина? — настаивал муж.

- Коротко ответить не получиться.

- На чём отец отвозил тебя в школу?

- Когда как.

- Нет, нет, нет.

- В 80-х у моего отца был Роллс-Ройс, — наконец призналась Виктория.

Пользователи социальных сетей по всему миру высмеяли Викторию за неудачную ложь. Но Виктория не растерялась и выпустила футболки с этой фразой.

Надпись на белой футболке гласит: "May dad had a Rolls-Royce" (У моего отца был "Роллс-ройс). Одна такая футболка обойдётся в 110 фунтов стерлингов (12 тысяч рублей).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Виктория Бекхем   деньги   интересное   одежда   фото   фраза   футболка   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
MPEG-8 2 часа назад
Это, скорее быть в медиаполе, хотя ктото купит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
Николай 54 минуты назад
А у моего отца была жига шестерка и рено логан потом)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Bubat Час назад
каждая богатая вонь рассказывает байки ,как поднялась своими силами из самых низов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
242
iskra 2 часа назад
То есть, она предлагает носить эти футболки тем, кто на роллс-ройсе не ездил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84k
Доктор Джонс 2 часа назад
Монетизация своих просчетов...

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
339698



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Рамзану Кадырову и его сыновьям заблокировали страницы в соцсетях
Рамзану Кадырову и его сыновьям заблокировали страницы в соцсетях
Набирающие популярность в сообществах
Самые необычные рекорды Гиннесса за 2023 год
Самые необычные рекорды Гиннесса за 2023 год
Почему Король Георг V не спас Императора Николая II
Почему Король Георг V не спас Императора Николая II
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный факт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#машина#подборка#новости#автомир#природа#съемка#Ynews
#интересное#Юмор#кино#интересно#фильм#США#Автовсячина#актеры#люди#в мире
#животные#история#Россия#мигранты#автомобили#шоу бизнес#Прикол#роль#сарказм#Спасение
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое Team Spirit отказались от денег порноактрисы, которые она собрала на сайте для взрослых Team Spirit отказались от денег порноактрисы, которые она собрала на сайте для взрослых Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг живёт с пятью детьми в фургоне Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг живёт с пятью детьми в фургоне "Уже все поумирали!": Прохор Шаляпин рассказал, почему не ходит больше в ЦУМ "Уже все поумирали!": Прохор Шаляпин рассказал, почему не ходит больше в ЦУМ Подписчики задались вопросом, откуда у дочери Анастасии Заворотнюк деньги на шикарную жизнь Подписчики задались вопросом, откуда у дочери Анастасии Заворотнюк деньги на шикарную жизнь Расследования в отношении Блиновской, Лерчек и других блогеров могут объединить в одно из-за новой фигурантки Расследования в отношении Блиновской, Лерчек и других блогеров могут объединить в одно из-за...

На что жалуетесь?

Вернуться