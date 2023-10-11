МЧС хочет запретить курение вейпов в общественных местах

Согласно новым "Правилам противопожарного режима" курить электронные сигареты можно будет только в специально отведённых местах.
МЧС России опубликовало на сайте правовой информации обновлённую редакцию "Правил противопожарного режима", которая запрещает курить вейпы, электронные сигареты и кальяны в общественных местах. Если раньше в тексте документа присутствовал только термин "курение", то теперь он расширился до формулировки "курение табака, а также использование устройств для потребления никотиносодержащей продукции".
Согласно одиннадцатому пункту документа, курение вейпов запрещается на территориях особых и режимных объектов, к которым относятся склады, сенокосные угодья, объекты транспорта и торговли, школы и детские сады. Таким образом, курить нельзя будет практически нигде — только в спциальны оборудованных местах со знаком "Место для курения".
Говорить о том, как будет реализован запрет и как будет соблюдаться, пока рано. Публичное обсуждение новых правил только началось, оно продлится до 7 ноября. Предполагается, что в силу постановление вступит 1 марта 2025 года.
Добавим, что новая редакция "Правил противопожарного режима" содержит не только запрет на курение вейпов общественных местах, но и другие нововведения. Изменения коснутся и организации массовых мероприятий. Если раньше при проведении вечеринки с гирляндами, которые начали барахлить, достаточно было их отключить от сети, то теперь их необходимо будет не только обесточить, но и сразу демонтировать. Также МЧС разрешило жечь траву и мусор на частных землях, но только в специально отведённых для этого местах.
Источник:
- В Омске рядом с новостройкой обвалился грунт
- На таможенном складе в Ташкенте произошёл мощный взрыв
- В Ставрополе шесть человек застряли на 35-метровой высоте аттракциона "Властелин небес"
- 19 совершенно диких историй об изменах
- В марте 2024 года из продажи могут исчезнуть вейпы с ароматизаторами
Источник:
Согласно новым "Правилам противопожарного режима" курить электронные сигареты можно будет только в специально отведённых местах.