МЧС хочет запретить курение вейпов в общественных местах

МЧС России опубликовало на сайте правовой информации обновлённую редакцию "Правил противопожарного режима", которая запрещает курить вейпы, электронные сигареты и кальяны в общественных местах. Если раньше в тексте документа присутствовал только термин "курение", то теперь он расширился до формулировки "курение табака, а также использование устройств для потребления никотиносодержащей продукции".





Согласно одиннадцатому пункту документа, курение вейпов запрещается на территориях особых и режимных объектов, к которым относятся склады, сенокосные угодья, объекты транспорта и торговли, школы и детские сады. Таким образом, курить нельзя будет практически нигде — только в спциальны оборудованных местах со знаком "Место для курения".