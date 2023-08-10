В Омске рядом с новостройкой обвалился грунт

В Омске рядом с недавно построенной многоэтажкой на улице 3-й Енисейской грунт обвалился вместе с асфальтовым покрытием, местами провалы достигают трёх метров глубиной. Примечательно, что жители близлежащих домов заметили неладное ещё в середине июля — тогда на асфальте появились первые трещины и разломы. Однако представители ООО "Сибирский строитель" уверили, что всё в порядке и жителям ничего не угрожает.





Однако вчера грунт обвалился окончательно, превратив заасфальтированную дорогу и местность у новостройки в постапокалиптический пейзаж. Но дом и вправду устоял. Застройщик уверяет, что перед строительством проводил геодезию участка, топосъёмку и обвиняет в обвале грунта плохую погоду (в Омске действительно выпало рекордное количество осадков 31 июля).