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В Омске рядом с новостройкой обвалился грунт

В Омске рядом с новостройкой обвалился грунт

Автор:
10 августа 2023 14:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   МЧС   застройщик   новостройка   обвал грунта   омск   
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Застройщик не отреагировал на первые трещины и разломы, уверив жильцов, что всё в порядке. А теперь, когда всё рухнуло, он будет объясняться с прокуратурой.

В Омске рядом с недавно построенной многоэтажкой на улице 3-й Енисейской грунт обвалился вместе с асфальтовым покрытием, местами провалы достигают трёх метров глубиной. Примечательно, что жители близлежащих домов заметили неладное ещё в середине июля — тогда на асфальте появились первые трещины и разломы. Однако представители ООО "Сибирский строитель" уверили, что всё в порядке и жителям ничего не угрожает.


Однако вчера грунт обвалился окончательно, превратив заасфальтированную дорогу и местность у новостройки в постапокалиптический пейзаж. Но дом и вправду устоял. Застройщик уверяет, что перед строительством проводил геодезию участка, топосъёмку и обвиняет в обвале грунта плохую погоду (в Омске действительно выпало рекордное количество осадков 31 июля).

После произошедшего замалчивать ситуацию стало невозможным. На место ЧП выехал мэр Омска Сергей Шелест, прокуратура и МЧС. Градоначальник заявил, что несмотря на уверения застройщика о том, что многоэтажке ничего не угрожает, жильцов, возможно, придётся переселять.


Несмотря на то, что застройщик уверяет в надежности самой постройки и в том, что дом стоит на „материнском“ грунте, мы должны проработать разные варианты развития событий. Ближний к провалу подъезд пока полностью не заселен, в нем проживают 60 человек. В подвале здания установлены маяки. Мониторинг осуществляется круглосуточно. Если будет понятно, что подъезд „пополз“ — людей незамедлительно отселим. Все алгоритмы есть

По данным Шелеста, сейчас на месте обвала идёт выемка грунта для определения причин его сдвига. Прокуратура начала проверку по факту соблюдения застройщиком строительных норм и правил ввода дома в эксплуатацию.

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Метки: Видео   МЧС   застройщик   новостройка   обвал грунта   омск   
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