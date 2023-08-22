В марте 2024 года из продажи могут исчезнуть вейпы с ароматизаторами

Минздрав составил список запрещённых добавок для вейпов, в который вошли подсластители вроде меда и стевии, фруктовые ароматизаторы, витамины С и Е, кофеин, гуарана, таурин и другие вещества. Ретейлеры сообщают, что запрет на добавки фактически запрет вейпов, так как устройства не могут работать без ароматизаторов.
С 1 сентября начинает действовать закон, позволяющей кабмину определять список запрещенных добавок. Минздрав уже составил список запрещённых добавок для вейпов, в который вошли пищевые ароматизаторы, включая фрукты и овощи, растительные вкусовые примеси и их производные (ваниль, пряности, имбирь, корица), подсластители, такие как патока, мед, стевия, кленовый сироп и сироп агавы, а также кофеин, гуарана и таурин, сообщают "Известия".
В пояснительной записке говорится, что вейпы продвигают как "более безопасны", "ароматные", "вкусные" альтернативы сигаретам, привлекая тем самым к употреблению несовершеннолетних. Исследования показывают, что курение вейпов сопоставимо по рискам для здоровья с традиционными сигаретами, указано в записке.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) заявила, что запрет разных ароматизаторов фактически является запретом вейпов, так как при производстве 100% жидкостей для вейпов используются добавки из списка Минздрава.
Новые ограничения коснутся в первую очередь платёжеспособных совершеннолетни потребителей, и может сказаться на их здоровье, поскольку возникнет рынок незаконной торговли. Кроме того, сократятся налоговые отчисления легальных участников рынка в бюджет.
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