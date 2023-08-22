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В марте 2024 года из продажи могут исчезнуть вейпы с ароматизаторами

В марте 2024 года из продажи могут исчезнуть вейпы с ароматизаторами

Автор:
22 августа 2023 15:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Вейпы   Россия   закон   интересное   курение   минздрав   фото   
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Минздрав составил список запрещённых добавок для вейпов, в который вошли подсластители вроде меда и стевии, фруктовые ароматизаторы, витамины С и Е, кофеин, гуарана, таурин и другие вещества. Ретейлеры сообщают, что запрет на добавки фактически запрет вейпов, так как устройства не могут работать без ароматизаторов.

С 1 сентября начинает действовать закон, позволяющей кабмину определять список запрещенных добавок. Минздрав уже составил список запрещённых добавок для вейпов, в который вошли пищевые ароматизаторы, включая фрукты и овощи, растительные вкусовые примеси и их производные (ваниль, пряности, имбирь, корица), подсластители, такие как патока, мед, стевия, кленовый сироп и сироп агавы, а также кофеин, гуарана и таурин, сообщают "Известия".

В пояснительной записке говорится, что вейпы продвигают как "более безопасны", "ароматные", "вкусные" альтернативы сигаретам, привлекая тем самым к употреблению несовершеннолетних. Исследования показывают, что курение вейпов сопоставимо по рискам для здоровья с традиционными сигаретами, указано в записке.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) заявила, что запрет разных ароматизаторов фактически является запретом вейпов, так как при производстве 100% жидкостей для вейпов используются добавки из списка Минздрава.

Новые ограничения коснутся в первую очередь платёжеспособных совершеннолетни потребителей, и может сказаться на их здоровье, поскольку возникнет рынок незаконной торговли. Кроме того, сократятся налоговые отчисления легальных участников рынка в бюджет.

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Метки: Вейпы   Россия   закон   интересное   курение   минздрав   фото   
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13  комментариев
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3k
Диагноз Час назад
Кому они мешают??? Вонь от них точно меньше чем от табака...
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1k
Сеня Зайцев 17 минут назад
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6k
heta Полчаса назад
Вейпы вообще должны исчезнуть.
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8k
Mauritanien 41 минуту назад
Был период, когда вэйп юзал. Сам делал жидкости. Продажу аромок всё-равно не запретят.
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21k
Corvus Corax 50 минут назад
Пока только обсуждение...
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12k
Евгений 55 минут назад
Ну да. А производителям и в голову не придёт, выпускать вейпы без ароматизаторов, но с возможностью их добавления. Что, депутаты начнут продукты и пищевые ароматизаторы запрещать? У нас, вообще-то, 99% продуктов содержат ароматизаторы. Что это вообще за идиотизм? Вейпы пришли на смену сигаретам. Кто-то думает, что вейпы не заменят чем-нибудь ещё?
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5k
alex Час назад
давно пора эти сосалки выкинуть
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