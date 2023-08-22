В марте 2024 года из продажи могут исчезнуть вейпы с ароматизаторами

С 1 сентября начинает действовать закон, позволяющей кабмину определять список запрещенных добавок. Минздрав уже составил список запрещённых добавок для вейпов, в который вошли пищевые ароматизаторы, включая фрукты и овощи, растительные вкусовые примеси и их производные (ваниль, пряности, имбирь, корица), подсластители, такие как патока, мед, стевия, кленовый сироп и сироп агавы, а также кофеин, гуарана и таурин, сообщают "Известия".

В пояснительной записке говорится, что вейпы продвигают как "более безопасны", "ароматные", "вкусные" альтернативы сигаретам, привлекая тем самым к употреблению несовершеннолетних. Исследования показывают, что курение вейпов сопоставимо по рискам для здоровья с традиционными сигаретами, указано в записке.