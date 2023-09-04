19 совершенно диких историй об изменах

Если люди расстаются из-за того, что кто-то кому-то изменил, это самый плохой вариант из возможных. Особенно если изменили вам, ведь пережить предательство бывает крайне тяжело. Вот несколько историй из треда об изменах на Reddit — от некоторых просто глаза лезут на лоб!