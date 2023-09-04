19 совершенно диких историй об изменах

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Если люди расстаются из-за того, что кто-то кому-то изменил, это самый плохой вариант из возможных. Особенно если изменили вам, ведь пережить предательство бывает крайне тяжело. Вот несколько историй из треда об изменах на Reddit — от некоторых просто глаза лезут на лоб!
- «Отправилась в поход со своим новым женихом и друзьями. Неважно себя чувствовала, рано легла спать в нашей палатке и проснулась от того, что мой парень и лучшая подруга, которую я знаю 15 лет, занимаются сексом прямо рядом со мной. Он разбил мне сердце, поэтому я сломала ему нос».
- «Это случилось с моим знакомым. Он тогда уже несколько лет был женат. Его жене потребовалась пересадка почки. Он подошёл в качестве донора и не раздумывая отдал одну из своих почек — а иначе ей пришлось бы долго ждать в очереди на пересадку. Всего через три месяца после операции она изменила ему и развелась с ним».
- «Мужчина, с которым мы встречались, женился на другой — ничего не сказав мне. После медового месяца он позвонил как ни в чем не бывало и объяснил, что уезжал по работе. Я познакомилась с его женой, когда она застала нас вместе у него в офисе. Я понятия не имела, что он женился...»
- «Я случайно заговорила с женщиной в общественном транспорте, это была обычная вежливая болтовня, а потом она повернулась ко мне с серьезным видом и сказала: «У моего мужа был роман». Я была обескуражена, но ей нужно было выговориться. Она рассказала, что из 12 лет, которые они были женаты, он встречался с другой семь лет. Его любовница была его лучшим другом. Она была огромной частью их жизни, крестной матерью их старшего сына (а всего у них трое детей). Она обедала с ними по воскресеньям почти каждую неделю».
- «Моя девушка, с которой мы встречались пять с половиной лет, изменила мне, пока я спал в соседней комнате (в нашей кровати). Я узнал об этом на следующий день. Я помню, как она вошла, чтобы поцеловать меня в какой-то момент той ночью. У меня так и не хватило смелости спросить, было ли это до или после».
- «У нас на работе был мужик, который после нескольких лет брака нашел дома DVD-диск, на котором была его жена в любительском порно. И это была не старая запись, а свежая, и таких записей, как выяснилось позже, было много. Он-то поначалу подумал, что она решила устроить ему сюрприз на грядущий день рождения, поэтому посмотрел диск. Охренел от увиденного. Спросил ее, когда она вернулась домой, что это такое. Она уверяла, что делала все это для него (ложь). После этого он вышел из себя, и ему даже после развода еще несколько месяцев нужна была помощь психолога».
- «Я встречалась с девушкой около четырех месяцев, и она начала мне надоедать. Я решила немного развеяться и пофлиртовать с парнями. С одним парнем проболтали целый день, и он пригласил меня на свидание, но я решила я слить и сказала, что не готова к отношениям. А он все равно позвонил мне по видеосвязи... В этот момент моя девушка как раз рядом. Они видят друг друга, он резко вешает трубку, потом она вдруг ему перезванивает и начинает на него кричать! Оказывается, мы с ней изменяли друг другу с одним и тем же парнем».
- «Мой коллега по работе переспал с мамой своей девушки, с которой был вместе четыре года».
- «Я услышала эту историю от знакомой, которая дружит с девушкой, у которой четыре парня (и они не знают друг о друге). В свой день рождения эта девушка попросила всех четверых подарить ей дорогую сумочку определенного бренда и модели, и они все так и сделали. Три сумки она продала, а одну оставила себе. Каждый из её бойфрендов страшно рад, что она ходит с сумочкой, которую он ей подарил. Меня просто тошнит от этой истории».
- «Невеста моего друга вышла замуж за своего коллегу, которого знала всего месяц. В Вегасе. Пока все еще была помолвлена с моим другом».
- «Мы с бывшей встречались 2,5 года. Я вернулся из командировки, не сказав ей, когда приеду домой, чтобы сделать сюрприз. Я зашел в свою квартиру и увидел, как она трахается с моим младшим братом на кухонная стойке. Я был опустошен. Мой подлый брат даже не извинился. Я просто схватил свои вещи и ушел».
- «Моя подруга узнала, что муж изменил ей, когда она была на шестом месяце беременности третьим ребенком. Она решила остаться с ним ради детей. Менее чем через год он признался, что это был не единичный случай и что он изменял ей на протяжении всех отношений (встречались два года, женаты девять лет). Она пошла к гинекологу провериться и обнаружила, что он заразил ее ВПЧ. На шейке матки у нее нашли предраковые клетки. Ей пришлось сделать операцию по их удалению и пройти лучевую терапию».
- «Друг рассказал реальную историю: чувак проснулся и увидел, что его девушка трахается с незнакомцем в их ванной в день его рождения».
- «Мой бывший парень сказал мне, что ему нужно работать на нашу годовщину (так вышло, что годовщина была накануне моего дня рождения). Я расстроилась, но надо так надо. На следующий день он сказал, что не может прийти ко мне отмечать день рождения, потому что у него обострение проблем с почками (обычно это происходит, когда он перебирает с алкоголем). В итоге выяснилось, что он бухал и трахался с одной из моих лучших подруг в вечер нашей годовщины».
- «Моя подруга встречалась со своим парнем семь лет, потом вышла за него замуж. Через месяц после свадьбы они развелись, потому что она узнала, что он изменял ей с её подругой (которая была подружкой невесты у них на свадьбе). Эта самая подружка невесты к тому же оказалась от него беременной и потребовала алиментов».
- «Мой муж изменил мне с женщиной, у которой такое же имя, как у нашей дочери. С тех пор не могу заставить себя назвать дочь по имени, использую только прозвища. И да, я простила его. Я знаю, что он сожалеет. Он знает, что облажался, и очень сильно. Он сделал/делает все возможное, чтобы все исправить. Но я никогда этого не забуду».
- «Подруга рассказала мне, что ее муж сразу после того, как она родила сына, прямо из больницы пошел ночевать к своей любовнице. Моя подруга потребовала, чтобы он бросил любовницу. Он ответил, что не хочет заканчивать с ней отношения, потому что ему интересно посмотреть, к чему они приведут. Но и разводиться он тоже не хотел, на случай, если с той девушкой ничего не получится. Невероятно, но когда та девушка его бросила, он вернулся к моей подруге, и она приняла его обратно!»
- «Брат рассказал. Его друг несколько месяц флиртовал с девушкой на сайте знакомств, хотя был в отношениях. Наконец его девушка спросила его, не общается ли он с кем-то еще. Он всё отрицал. Она призналась, что и была той девушкой с сайта».
- «У моей невесты случился роман на стороне. Я принял её обратно. Нашёл в себе силы её простить. А она после этого рассталась со мной. Знаете как объяснила? «Ты недостаточно на меня разозлился, значит, недостаточно любишь».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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