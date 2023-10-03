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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 786 постов • 41 подписчик подписаться
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Пьяный тракторист на спор решил пересечь реку и едва не погиб

Пьяный тракторист на спор решил пересечь реку и едва не погиб

Автор:
03 октября 2023 14:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Камчатка   МЧС   Спасение   алкоголь   река   спор   тракторист   
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Спорил на выпивку, но чуть не проспорил жизнь.

Пьяного тракториста-авантюриста пришлось вызволять спасателям из небольшой речушки Кирганик в селе Мильково на Камчатке. Как рассказали в краевом управлении МЧС, 28-летний мужчина, находясь под градусом, поспорил с товарищем, что сможет пересечь реку на своём тракторе, но "железный конь" его подвёл, заглохнув в воде.

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"Мокрый и обессиленный, горе-водитель сообщил о произошедшем в службу спасения и остался в кабине ждать помощи", — сообщили камчатские спасатели в своём Телеграм-канале.

Остаётся загадкой, почему мужчина не залез на крышу трактора, а остался сидеть в затопленной кабине. В итоге он получил сильное переохлаждение и был госпитализирован.

В МЧС напомнили, что спасают только людей, а не технику. И, насколько известно, трактор всё ещё стоит посреди речушки.


В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю и региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям напоминают, что спасатели вызволяют из беды людей, а не технику. Поэтому при форсировании рек и выезд на бездорожье стоит рассчитывать силы своих «железных коней».

Пока неизвестно, накажут ли правоохранительные органы отчаянного тракториста. Впрочем, он и сам, кажется, с наказанием для себя уже неплохо справился.

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Метки: Камчатка   МЧС   Спасение   алкоголь   река   спор   тракторист   
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6  комментариев
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13k
Андрей А Час назад
Ты зачем туда попер? Ведь мост есть!
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69
ivandike 22 минуты назад
Про попугая Кешу вспомнил
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16
Фрол 57 минут назад
Как всегда всё по пьяни.
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264
Михаил Час назад
Фееричный дятел... Молодой, еще мозг не отрастил чтобы думать...
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4k
Lexx Час назад
Трактор то чей?
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20k
alexis 2 часа назад
Жалкая пародия.)))
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