Пьяный тракторист на спор решил пересечь реку и едва не погиб

Спорил на выпивку, но чуть не проспорил жизнь.
Пьяного тракториста-авантюриста пришлось вызволять спасателям из небольшой речушки Кирганик в селе Мильково на Камчатке. Как рассказали в краевом управлении МЧС, 28-летний мужчина, находясь под градусом, поспорил с товарищем, что сможет пересечь реку на своём тракторе, но "железный конь" его подвёл, заглохнув в воде.
"Мокрый и обессиленный, горе-водитель сообщил о произошедшем в службу спасения и остался в кабине ждать помощи", — сообщили камчатские спасатели в своём Телеграм-канале.
Остаётся загадкой, почему мужчина не залез на крышу трактора, а остался сидеть в затопленной кабине. В итоге он получил сильное переохлаждение и был госпитализирован.
В МЧС напомнили, что спасают только людей, а не технику. И, насколько известно, трактор всё ещё стоит посреди речушки.
В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю и региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям напоминают, что спасатели вызволяют из беды людей, а не технику. Поэтому при форсировании рек и выезд на бездорожье стоит рассчитывать силы своих «железных коней».
Пока неизвестно, накажут ли правоохранительные органы отчаянного тракториста. Впрочем, он и сам, кажется, с наказанием для себя уже неплохо справился.
Источник:
- Мать оставила ребёнка одного ночью, и МЧС пришло на помощь
- Непокоренная высота. 9 из 12 туристов, совершавших восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке, погибли
- "Ну, разбился и разбился": рыбаки засняли падение частного самолета в Москву-реку
- Священная жизнь: взгляд животных, которых спасли сотрудники МЧС и пожарные
- Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Чите