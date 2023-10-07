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Бдительные жители Казани вызвали спасателей для псевдо-собаки, застрявшей на острове

Бдительные жители Казани вызвали спасателей для псевдо-собаки, застрявшей на острове

Автор:
07 октября 2023 10:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Казань   МЧС   бревно   собака   спасатели   
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Подняли на уши все экстренные службы, досталось даже прокуратуре.

Жители Казани заметили на отмели между Казанским Кремлём и Чашей силуэт собаки. Животное неподвижно лежало несколько часов. Этого времени хватило, чтобы заботливые горожане дозвонились до полиции, прокуратуры и экстренных служб.


Всех волновала судьба бедного животного, которое непонятно как оказалось отрезанным от суши. Были даже предположения, что собаку туда увез бессовестный хозяин и бросил там умирать.


Когда спасатели на лодках добрались до острова, выяснилось, что помощи там никому не требовалось. Вместо пса лежало сгоревшее бревно.

Как говориться, лучше перебдеть, чем недобдеть, верно?

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Метки: Видео   Казань   МЧС   бревно   собака   спасатели   
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16  комментариев
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6k
hhwost Час назад
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116
Александр Портениер 37 минут назад
Почему бы и нет ,нормальная реакция адекватных людей.Надеюсь им не предъявят за ложный вызов.
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1k
Rom Час назад
Ну бревну тоже приятно.
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10k
Dabus Час назад
Долететь и посмотреть дроном, до того как жечь бензин и высылать команды ... видимо не дано?
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82k
Доктор Джонс Час назад
А что, бинокли уже отменили?
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91k
Херанука Паибалу Час назад
КТО ТАМ КРИЧАЛ, ЧТО ПОЛИЦИЯ, СКОРАЯ, ПОЖАРНЫЕ ДОЛГО ЕМУТ?
Вот он, классическая заявка, которую экстренные служ ы ОБЯЗАНЫ ОТРАБОТАТЬ, какой бы абсурдно она ни была
А кому срочно надо - ПУСТЬ ПОДОЖДУТ
Активистов пусть поблагодарить, бдительных
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