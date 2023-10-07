Бдительные жители Казани вызвали спасателей для псевдо-собаки, застрявшей на острове

Подняли на уши все экстренные службы, досталось даже прокуратуре.
Жители Казани заметили на отмели между Казанским Кремлём и Чашей силуэт собаки. Животное неподвижно лежало несколько часов. Этого времени хватило, чтобы заботливые горожане дозвонились до полиции, прокуратуры и экстренных служб.
Всех волновала судьба бедного животного, которое непонятно как оказалось отрезанным от суши. Были даже предположения, что собаку туда увез бессовестный хозяин и бросил там умирать.
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Когда спасатели на лодках добрались до острова, выяснилось, что помощи там никому не требовалось. Вместо пса лежало сгоревшее бревно.
Как говориться, лучше перебдеть, чем недобдеть, верно?
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Вот он, классическая заявка, которую экстренные служ ы ОБЯЗАНЫ ОТРАБОТАТЬ, какой бы абсурдно она ни была
А кому срочно надо - ПУСТЬ ПОДОЖДУТ
Активистов пусть поблагодарить, бдительных
Надоела
А мы на бревно поехали смотреть