"На таможенном складе в Ташкенте произошёл мощный взрыв

Правоохранители затрудняются назвать причину ЧП.
Около 02:55 по местному времени (01:55 мск) на таможенных складах в Сергелийском районе Ташкента произошел взрыв и начался пожар - об этом сообщает МЧС Узбекистана.
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Склады расположены неподалёку от Международного Аэропорта имени Ислама Каримова, поэтому в некоторых соцсетях стали распространять версию о крушении самолёта, однако это абсолютная неправда - подчеркнули в МЧС. Кстати, взрыв был случайно снят пассажиром взлетавшего с аэропорта самолета.
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Взрывную волну смогли ощутить даже жители Нурафшана — этот город находится в 30 км от эпицентра взрыва.
А так выглядят квартиры в домах неподалёку от склада:
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В официальных источниках сообщается, что в склад ударила молния, отчего и загорелся склад, принадлежащем ООО "Интер Логистика" в Сергелийском районе Ташкента. Однако местные жители сообщают, что никакой молнии не наблюдали. Между тем, начавшийся пожар был таким сильным, что пламя было видно издалека. К месту ЧП направили 16 пожарных бригад. Скорые и неотложки госпитализировали пострадавших. Жителей близлежащих домов эвакуировали.
К ликвидации последствий взрыва привлекли бригады Нацгвардии:
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К тушению пожара привлекли вертолёт Минобороны. Актуальные фото тушения пожара с земли:
Причиной ЧП называли также аккумуляторные батареи, якобы хранившиеся на складе, однако представитель склада сообщил, что никаких взрывоопасных товаров там не было. Ничего, что могло бы дать искру. В первом складе с холодильными камерами, где произошло возгорание, хранился маргарин, подсолнечное масло, майонез и кетчуп.
Логистический комплекс Interlogistics, где случилось ЧП, оказывает различные услуги по приёму, хранению, таможенному оформлению и отправке грузов. И что именно находилось в момент взрыва на складе, предстоит выяснить правоохранителям.
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Как сообщили представители компании, никто из работников склада не пострадал. В Минздраве Узбекистана заявили, что пострадавшие есть, они доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области. Травмы у всех лёгкие: ссадины и порезы. О госпитализации речь не идёт. В 5.22 по сообщению МЧС Узбекистана пожар был локализован.
Известно, что владельцам пострадавших от взрыва домов на массиве Курувчи компенсируют ущерб.
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Правоохранители затрудняются назвать причину ЧП".
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- Ты можешь назвать причину взрыва?
- Нет.
- Вот и я нет. Но мы знаем.