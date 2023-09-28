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На таможенном складе в Ташкенте произошёл мощный взрыв

На таможенном складе в Ташкенте произошёл мощный взрыв

Автор:
28 сентября 2023 08:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   МЧС   Тшкент   Узбекистан   взрыв   пожар   склад   таможенный склад   тушение пожара   
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Правоохранители затрудняются назвать причину ЧП.


Около 02:55 по местному времени (01:55 мск) на таможенных складах в Сергелийском районе Ташкента произошел взрыв и начался пожар - об этом сообщает МЧС Узбекистана.


Склады расположены неподалёку от Международного Аэропорта имени Ислама Каримова, поэтому в некоторых соцсетях стали распространять версию о крушении самолёта, однако это абсолютная неправда - подчеркнули в МЧС. Кстати, взрыв был случайно снят пассажиром взлетавшего с аэропорта самолета.


Взрывную волну смогли ощутить даже жители Нурафшана — этот город находится в 30 км от эпицентра взрыва.


А так выглядят квартиры в домах неподалёку от склада:


В официальных источниках сообщается, что в склад ударила молния, отчего и загорелся склад, принадлежащем ООО "Интер Логистика" в Сергелийском районе Ташкента. Однако местные жители сообщают, что никакой молнии не наблюдали. Между тем, начавшийся пожар был таким сильным, что пламя было видно издалека. К месту ЧП направили 16 пожарных бригад. Скорые и неотложки госпитализировали пострадавших. Жителей близлежащих домов эвакуировали.


К ликвидации последствий взрыва привлекли бригады Нацгвардии:




К тушению пожара привлекли вертолёт Минобороны. Актуальные фото тушения пожара с земли:


Причиной ЧП называли также аккумуляторные батареи, якобы хранившиеся на складе, однако представитель склада сообщил, что никаких взрывоопасных товаров там не было. Ничего, что могло бы дать искру. В первом складе с холодильными камерами, где произошло возгорание, хранился маргарин, подсолнечное масло, майонез и кетчуп.


Логистический комплекс Interlogistics, где случилось ЧП, оказывает различные услуги по приёму, хранению, таможенному оформлению и отправке грузов. И что именно находилось в момент взрыва на складе, предстоит выяснить правоохранителям.


Как сообщили представители компании, никто из работников склада не пострадал. В Минздраве Узбекистана заявили, что пострадавшие есть, они доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области. Травмы у всех лёгкие: ссадины и порезы. О госпитализации речь не идёт. В 5.22 по сообщению МЧС Узбекистана пожар был локализован.


Известно, что владельцам пострадавших от взрыва домов на массиве Курувчи компенсируют ущерб.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   МЧС   Тшкент   Узбекистан   взрыв   пожар   склад   таможенный склад   тушение пожара   
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4  комментария
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10k
Борис Карабанов 17 минут назад
Может быть, тоже самогонный аппарат? Большой самогонный аппарат.
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4k
Горожанин 6 минут назад
"На таможенном складе в Ташкенте произошёл мощный взрыв

Правоохранители затрудняются назвать причину ЧП".
---------------

- Ты можешь назвать причину взрыва?
- Нет.
- Вот и я нет. Но мы знаем.
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1k
Сергей 17 минут назад
наркотики бывают очень взрывоопасны ))
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225
dm.star2011 Полчаса назад
у нас в свердловске когда то на сортировке так несколько вагонов с гексагеном(если не путаю) так же примерно бахнули.
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