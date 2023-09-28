"На таможенном складе в Ташкенте произошёл мощный взрыв

Причиной ЧП называли также аккумуляторные батареи, якобы хранившиеся на складе, однако представитель склада сообщил, что никаких взрывоопасных товаров там не было. Ничего, что могло бы дать искру. В первом складе с холодильными камерами, где произошло возгорание, хранился маргарин, подсолнечное масло, майонез и кетчуп.

Логистический комплекс Interlogistics, где случилось ЧП, оказывает различные услуги по приёму, хранению, таможенному оформлению и отправке грузов. И что именно находилось в момент взрыва на складе, предстоит выяснить правоохранителям.