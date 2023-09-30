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В Ставрополе шесть человек застряли на 35-метровой высоте аттракциона "Властелин небес"

В Ставрополе шесть человек застряли на 35-метровой высоте аттракциона "Властелин небес"

Автор:
30 сентября 2023 07:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   МЧС   Парк Победы   Ставрополь   аттракцион   высота   поломка техники   спасение с высоты   
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При подъёме техника внезапно остановилась, и люди остались дожидаться сотрудников МЧС, сидя в кабинках.

Шесть человек, включая одного ребёнка, получили незабываемые впечатления вчера, 29 сентября, в парке Победы г. Ставрополь. Аттракцион "Властелин небес" внезапно остановился, и сидевшие в кабинках люди застряли на приличной высоте.


Завести технику так и не удалось - пришлось дожидаться спасателей.

Как сообщают СМИ, по предварительным причинам остановка аттракциона произошла из-за резкого перепада дневной и ночной температур.


Сотрудники МЧС эвакуировали застрявших на аттрационе, обошлось без пострадавших. Медицинская помощь не потребовалась.



Известно, что аттрацион "Властелин небес" появился в ставропольском парке в 2021 году.После запуска он два месяца проходил испытания на безопасность. Аттракцион представляет собой большую светящуюся башню, пассажиров которой поднимают на высоту 51 метр, одновременно раскручивая кабинки.


По факту аварийной остановки техники СУ СК РФ по Ставропольскому краю проводит проверку.

Источник:

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Метки: Видео   МЧС   Парк Победы   Ставрополь   аттракцион   высота   поломка техники   спасение с высоты   
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3  комментария
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29k
Alex 42 минуты назад
причинам остановка аттракциона произошла из-за резкого перепада дневной и ночной температур.

таких 3,14здецов я ещё не читал...
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3k
Эдуардо 50 минут назад
Пффф, то же мне, застряли. Вот если бы застряли на 35-сантиметровой высоте аттракциона "Черный властелин", вот это реально страшно.
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6k
livaneth 50 минут назад
Спасибо, что хотя бы не вниз головой.
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