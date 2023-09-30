В Ставрополе шесть человек застряли на 35-метровой высоте аттракциона "Властелин небес"

iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)

В Омске рядом с новостройкой обвалился грунт

Посетители сломавшегося аттракциона в США несколько часов висели вниз головой, пока их не...

Посетители аттракциона в Канаде 30 минут висели вниз головой

В центре Таганрога прогремел мощный взрыв

Аттракцион в парке развлечений пришлось закрыть после того, как гость заметил жуткую трещину