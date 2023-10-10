В Челябинской области чиновники нашли главный источник загрязнения воздуха. И это не промышленные предприятия

Теперь власти займутся новой напастью.
В самом Челябинске с загрязнением воздуха тоже не очень хорошо. Вопросом занялся Роспотребнадзор и быстро разобрался в причинах. Оказывается, во всём виноват шашлык.
Вернее, мангалы, на которых жарят мясо. Чиновники утверждают, что приготовление шашлыка на открытом огне привело к превышению норматива по взвешенным веществам на 30%, по диоксиду серы – на 0,8%, по акролеину – на 4,2%.
И разослало письмо владельцам шашлычных и прочих ресторанов. В нём они рекомендовали использовать электрооборудование и отказаться от печей и мангалов:
По словам владельца одной из точек общепита:
Такую бумагу вчера получили, находимся в процессе осмысления.
Пока это лишь рекомендации, штрафов и каких-то санкций за традиционное приготовление шашлыков или стейков властями не предусмотрено.
Источник:
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Я в 90-х учился в Челябе. Так там видно, чем дышишь, небо светится по ночам и в речке Миасс на два элемента больше, чем в таблице Менделеева. Мы то думали, что это заводы, а вон оказывается что - шашлыки виноваты.
- А вот! И бумажка имеется.
- В федеральный отчёт внесли?
- А как же!
- Другие регионы палец о палец не ударили. А вы молодцы! Отметим. Рейтинг региона повысим. Хорошо работаете!
- Стараемся!
самое древнее БЛЮДО
видимо, мамонты поэтому и вымерли - не вынесли запахов шашлыка