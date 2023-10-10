FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7735 постов • 1033 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Челябинской области чиновники нашли главный источник загрязнения воздуха. И это не промышленные предприятия

В Челябинской области чиновники нашли главный источник загрязнения воздуха. И это не промышленные предприятия

Автор:
10 октября 2023 17:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Роспотребнадзор   Челябинская область   вредные вещества   рекомендации   челябинск   экология   
2154
5

Теперь власти займутся новой напастью.

Летом этого года Челябинскую область признали худшим в плане экологии регионом РФ.

×
×

В самом Челябинске с загрязнением воздуха тоже не очень хорошо. Вопросом занялся Роспотребнадзор и быстро разобрался в причинах. Оказывается, во всём виноват шашлык.

Вернее, мангалы, на которых жарят мясо. Чиновники утверждают, что приготовление шашлыка на открытом огне привело к превышению норматива по взвешенным веществам на 30%, по диоксиду серы – на 0,8%, по акролеину – на 4,2%.

И разослало письмо владельцам шашлычных и прочих ресторанов. В нём они рекомендовали использовать электрооборудование и отказаться от печей и мангалов:

По словам владельца одной из точек общепита:

Такую бумагу вчера получили, находимся в процессе осмысления.

Пока это лишь рекомендации, штрафов и каких-то санкций за традиционное приготовление шашлыков или стейков властями не предусмотрено.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Роспотребнадзор   Челябинская область   вредные вещества   рекомендации   челябинск   экология   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
ишты 41 минуту назад
Есть кто местный? Подскажите, а челябинский метеорит точно не на голову вашим чиновникам упал? Или это просто сезонное обострение лютует?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
K_II_T Минуту назад
Это идеальный пост для фишек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
жорик 10 минут назад
ахах, нашли крайних, вот уроды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
a_komolow 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
519
Sadik-mardik Полчаса назад
Сказочные долбоящеры) ещё и потребляют что-то убойное! Наверное шашлык нюхают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
449
0ptimist 37 минут назад
А что употребляет товарищ (который нам совсем не товарищ) С.А. Березуев?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Dobry vojak Svejk 50 минут назад
Не переведутся на Руси долбоё.бы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
zu4ara Dobry vojak Svejk Полчаса назад
и хитрожопые чиновники...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kucher Час назад
А коровы у них там не пердят, как в Европе?
Я в 90-х учился в Челябе. Так там видно, чем дышишь, небо светится по ночам и в речке Миасс на два элемента больше, чем в таблице Менделеева. Мы то думали, что это заводы, а вон оказывается что - шашлыки виноваты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин Час назад
- В Кремле интересуются, что вы сделали для улучшения экологической ситуации?
- А вот! И бумажка имеется.
- В федеральный отчёт внесли?
- А как же!
- Другие регионы палец о палец не ударили. А вы молодцы! Отметим. Рейтинг региона повысим. Хорошо работаете!
- Стараемся!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
сеньор Леонсио Час назад
Школьники с вейпами главная угроза экологии!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91k
Херанука Паибалу Час назад
ЧЕЛОВЕК ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ОБЕЗЬЯНОЙ благодаря тому, что начал жарить ШАШЛЫК
самое древнее БЛЮДО
видимо, мамонты поэтому и вымерли - не вынесли запахов шашлыка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
zu4ara Херанука Паибалу 36 минут назад
шашлык из мамонта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
wantwant 2 часа назад
А еще не надо глубоко вдыхать - углекислый газ за нормы выходит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

246950



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от пользователей Сети
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от...
Бабирусса: их клыки растут прямо в мозг и протыкают его
Бабирусса: их клыки растут прямо в мозг и протыкают его
Набирающие популярность в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 октября
Пивчики - делаются просто съедаются быстро!
Пивчики - делаются просто съедаются быстро!
Apple iPhone 15 изучили под микроскопом с 7000-кратным приближением (видео)
Apple iPhone 15 изучили под микроскопом с 7000-кратным приближением (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Уровень владения языком

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#животные#факты#ДТП#Автовсячина#США#шоу бизнес#новости
#машина#автомир#в мире#Прикол#история#кино#фильм#Россия#дети#маразм
#автомобили#Юмор#интересное#позитив#аварии#авто аварии#забавно#улыбнуло#Китай#милота
Четыре тысячи долларов за отъезд Четыре тысячи долларов за отъезд Главу башкирского Роспотребнадзора требуют уволить за видеообзор полёта в бизнес-классе Главу башкирского Роспотребнадзора требуют уволить за видеообзор полёта в бизнес-классе В правительстве захотели маркировать вредные продукты В правительстве захотели маркировать вредные продукты «Зачем граждан-то пугать?»: в Челябинске безбилетников стали ловить дружинники в камуфляже с балаклавами «Зачем граждан-то пугать?»: в Челябинске безбилетников стали ловить дружинники в камуфляже с... В лесу под Челябинском грибники нашли 10 кг ртути В лесу под Челябинском грибники нашли 10 кг ртути "Город Ад": эко-активисты переименовали Красноярск и Челябинск "Город Ад": эко-активисты переименовали Красноярск и Челябинск

На что жалуетесь?

Вернуться