«Мама, я не могу больше пить»: на Бали отменили концерты Бориса Гребенщикова и Little Big

Они хотели провести их нелегально - без уплаты налогов в местный бюджет. Но не срослось.
На острове развернули целую операцию по выявлению нелегальных мероприятий. До этого артисты приезжали по туристической визе, давали концерт и уезжали с котлетой денег. Естественно, налогов не платили. А сейчас от них потребовали оформлять рабочую визу.
Тут уже будут другие сроки согласования и придётся заполнить декларацию о доходах и заплатить налоги. Кажется, что это мелочь, но очень многие российские артисты обожают выступать на Бали. Там много наших, никакого контроля и наличка в карман.
Примерно так и было. А потом губернатор Бали возмутился и потребовал прикрыть эту лавочку: отменить все нелегальные мероприятия и тщательно проверять их организаторов. И пригрозил ужесточить въезд в Индонезию для всех россиян, но на рядовых туристах это пока никак не отразилось.
Лидер Little Big* сейчас живёт в США, а БГ курсирует между Англией и Израилем. Ни тот, ни другой, отмену концертов не прокомментировали.
*Солист Little Big Илья Прусикин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 27.01.2023
Источник:
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