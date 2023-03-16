«Мама, я не могу больше пить»: на Бали отменили концерты Бориса Гребенщикова и Little Big

Примерно так и было. А потом губернатор Бали возмутился и потребовал прикрыть эту лавочку: отменить все нелегальные мероприятия и тщательно проверять их организаторов. И пригрозил ужесточить въезд в Индонезию для всех россиян, но на рядовых туристах это пока никак не отразилось.