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«Мама, я не могу больше пить»: на Бали отменили концерты Бориса Гребенщикова и Little Big

«Мама, я не могу больше пить»: на Бали отменили концерты Бориса Гребенщикова и Little Big

Автор:
16 марта 2023 16:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Little Big   Борис Гребенщиков   Илья Прусикин   Индонезия   Концерт   бали   виза   губернатор   налоги   
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Они хотели провести их нелегально - без уплаты налогов в местный бюджет. Но не срослось.

На острове развернули целую операцию по выявлению нелегальных мероприятий. До этого артисты приезжали по туристической визе, давали концерт и уезжали с котлетой денег. Естественно, налогов не платили. А сейчас от них потребовали оформлять рабочую визу.

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Тут уже будут другие сроки согласования и придётся заполнить декларацию о доходах и заплатить налоги. Кажется, что это мелочь, но очень многие российские артисты обожают выступать на Бали. Там много наших, никакого контроля и наличка в карман.

Примерно так и было. А потом губернатор Бали возмутился и потребовал прикрыть эту лавочку: отменить все нелегальные мероприятия и тщательно проверять их организаторов. И пригрозил ужесточить въезд в Индонезию для всех россиян, но на рядовых туристах это пока никак не отразилось.

Лидер Little Big* сейчас живёт в США, а БГ курсирует между Англией и Израилем. Ни тот, ни другой, отмену концертов не прокомментировали.

*Солист Little Big Илья Прусикин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 27.01.2023

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Метки: Little Big   Борис Гребенщиков   Илья Прусикин   Индонезия   Концерт   бали   виза   губернатор   налоги   
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10  комментариев
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26k
Serg2001 36 минут назад
Вот и Шаца недавно с Бали попятили. Не дали на халявку деньжат поднять. Как говорил один из отцов-основателей западной цивилизации Бенджамин Франклин «Платить налоги и умереть должен каждый». Что ж вы, любезные, свои же любимые "цивилизованные ценности" предаёте? Тогда либо трусы одевайте, либо крест снимайте, как в том анекдоте...А то некрасиво как-то получается..)
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53k
Олег Минуту назад
хватит это говно пиарить! Пусть сдохнут на чужбине
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250
Dima 2 минуты назад
Взялся танцевать с дьяволом, танцуй до конца
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6
Семен 13 минут назад
Акынам в монгольской степи петь придется.
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2k
Lexx 21 минуту назад
Прусикин ныл, что у него денег только на еду осталось, однако смотаться на Бали, через пол глобуса, деньги нашлись.
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8k
Том Сойер 36 минут назад
так им, мразям.....
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12k
Андрей А 37 минут назад
Д аи буй с ними, померла так померла! Через год никто и не вспомнит, если пиарить не будут
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73k
Доктор Джонс 39 минут назад
#сказочноебали
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