Остался без гешефта: иноагента Шаца депортировали с Бали, не дав провести концерт 8 марта

Михаил Шац* прилетел в Индонезию, чтобы отдохнуть и подзаработать. Однако прямо перед выступлением ему пришлось объясняться с местной полицией.
Незадолго до выступления к шоумену в номер вошли полицейские и стали проверять его документы. Их интересовало, на каких основаниях имеющий гражданство Израиля артист собирается выступать на Бали (шоумен должен был дать концерт 8 марта).
Как после сообщил Шац*, во всём виноваты организаторы концерта. Он им доверился полностью, а оказалось, что этого делать нельзя, т.к. не была оформлена соответствующая виза, дающая право легально выступать на Бали.
Артисту пришлось покинуть страну и вылететь в Израиль. Отдыхающим, которые рассчитывали сходить на концерт, за несостоявшееся выступление вернули деньги. Туристы были недовольны: ждали юмориста, а получили фигу с маслом, потраченное время и испорченное настроение.
Сам шоумен за этот конфуз извинился, но осадочек у людей остался.
В общем, и не отдохнул, и не заработал.
*Признан иноагентом.
Источник:
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И людей конечно жалко, что в такой день вместо реализации своих хороших ожиданий, они лишь потратили своё время ...
Странно.. что Шац не обвинил еще... Индонезию в антисемитизме)
В общем....отсосал сосульку