Остался без гешефта: иноагента Шаца депортировали с Бали, не дав провести концерт 8 марта





Артисту пришлось покинуть страну и вылететь в Израиль. Отдыхающим, которые рассчитывали сходить на концерт, за несостоявшееся выступление вернули деньги. Туристы были недовольны: ждали юмориста, а получили фигу с маслом, потраченное время и испорченное настроение.





Сам шоумен за этот конфуз извинился, но осадочек у людей остался.



