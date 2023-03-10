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Остался без гешефта: иноагента Шаца депортировали с Бали, не дав провести концерт 8 марта

Остался без гешефта: иноагента Шаца депортировали с Бали, не дав провести концерт 8 марта

Автор:
10 марта 2023 11:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Ynews   artist   Концерт   бали   депортация   не дали заработать   шац   шоу бизнес   
2563
5

Михаил Шац* прилетел в Индонезию, чтобы отдохнуть и подзаработать. Однако прямо перед выступлением ему пришлось объясняться с местной полицией.

Незадолго до выступления к шоумену в номер вошли полицейские и стали проверять его документы. Их интересовало, на каких основаниях имеющий гражданство Израиля артист собирается выступать на Бали (шоумен должен был дать концерт 8 марта).


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Как после сообщил Шац*, во всём виноваты организаторы концерта. Он им доверился полностью, а оказалось, что этого делать нельзя, т.к. не была оформлена соответствующая виза, дающая право легально выступать на Бали.



Артисту пришлось покинуть страну и вылететь в Израиль. Отдыхающим, которые рассчитывали сходить на концерт, за несостоявшееся выступление вернули деньги. Туристы были недовольны: ждали юмориста, а получили фигу с маслом, потраченное время и испорченное настроение.


Сам шоумен за этот конфуз извинился, но осадочек у людей остался.


В общем, и не отдохнул, и не заработал.


*Признан иноагентом.

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Метки: #иноагент   Ynews   artist   Концерт   бали   депортация   не дали заработать   шац   шоу бизнес   
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19  комментариев
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2k
ChePaev Час назад
Просто Мишечка-жид таки решил что он умнее одесского раввина приехал к мусульманам под видом отдыха за гешефтом, мусульманам немножЕчко не понравился такой гармидЕр и они таки вежливо сказали Мише : - "Ой, Миша, Вы таки не поверите: нам так жаль что Вы наконец то уезжаете".
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9k
Dabus 11 секунд назад
Ну, могу сказать что если это косяк устроителей то первые кто попали на бабло - то это именно они. Потому что само устройство концерта это тоже в общем, всегда довольно приличные предварительные и безвозвратные затраты, измеряемые десятками, а в случае больших площадок и сотнями тысяч долларов, которые все в итоге вкладываются в цену билетов. И если всем вернули все деньги за билеты, то устроители реально сами себя выставили на всё то бабло что было потрачено на подготовку.
И людей конечно жалко, что в такой день вместо реализации своих хороших ожиданий, они лишь потратили своё время ...
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 12 минут назад
и о чем этот еврей собирался там шутить...про "отсталую" Рашку и СВО...как старушкалюб Галкин?)
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 15 минут назад
Это по запросу ..лично Путина к Главе Индонезии...объявили облаву на "Великого" комика ШАЦа)
Странно.. что Шац не обвинил еще... Индонезию в антисемитизме)
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10k
Shtoppi 16 минут назад
это он еще легко отделался - могли наркотики подбросить и тогда бы мищу ждала или местная тюряга на все жизнь, или секир - башка.
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5k
Leonid 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Ну конечно, давайте, злорадствуйте. Бедному ев'гею не дали с'губить свой маленький гешефт. ГОИ!!!
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909
Олег Квирулянт Полчаса назад
Чего-то бегло не нахожу о чем вообще его "концерт". Говорильный жанр с поливанием гавно русских и России? Или музыкально попёрдывает?
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115
Spoyler XXX Полчаса назад
Сдается мне что при организации концерта заключается договор, в котором прописывается не только гешефт но и ответственность сторон. Как правило за оформление подобных документов несет ответственность организатор (потому как он в курсе какое законодательство в его стране) тут два варианта, либо это был голимый левак, либо кто то не выполнил свои обязательства. Интересно, Шац подаст в суд на организаторов например за упущенную прибыль... Если нет то сразу все понятно )))
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
В общем, и не отдохнул, и не заработал.

В общем....отсосал сосульку
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17k
тов.Suhov 41 минуту назад
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47
Дело 46 минут назад
Да он не еврей в таком случае, он жид голимый.
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10k
Игорь 55 минут назад
Концерт Шаца? Он там стихи что ли читает? Или рассказывает как херово ему жилось в России?
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344
Dima 55 минут назад
языком х..яц и ты уже не шац!
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 57 минут назад
Я, наверное, упустил тот момент, когда Шац стал юмористом?
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12k
Kostick Час назад
ладно, в своё время, с бочариком, в 33 и 1/3 метрах было порой смешно. но платить за концерт шаца?
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1k
Злодей Час назад
Он понял, что потратится больше,чем заработает,поэтому просто слился. Типа он не виноват.
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