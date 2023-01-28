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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7176 постов • 827 подписчиков подписаться
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Солиста Little Big признали иноагентом

Солиста Little Big признали иноагентом

Автор:
28 января 2023 10:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Little Big   Илья Прусикин   Прусикин   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
1985
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Об этом сообщили в Минюсте. Прусикин тут же разродился по этому поводу гневной тирадой.

Фронтмен Little Big долго и упорно добивался этого, творил всякую дичь, в том числе устраивал покатушки на кресте, давал интервью, где негативно высказывался в адрес всех, кого только мог. Ну а когда Илюшу все же внесли в реестр иноагентов и вовсе огорчился.


Как отмечается на сайте Минюста, Прусикин получал поддержку от иностранных источников.

«…осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти», — дополнительно пояснило ведомство.


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Метки: #иноагент   Little Big   Илья Прусикин   Прусикин   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
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43  комментария
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10k
Ф Ив 2 часа назад
Признали и хорошо, только если бы о нём больше не было никаких упоминаний было бы вообще отлично.
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2k
vijilante Минуту назад
Да и хрен с ним,с придурком.
- Кто "ЗА" ?
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6k
Сергей Поляков Минуту назад
Сатанисты бегут из России! В след за шмордерштерном!
Хм....
Не спроста выражение "Русь Святая"
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22k
Евгений 2 минуты назад
Из очень опасных агентских приблуд дайте ему хер резиновый и пусть катится в забытье.
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2k
Андрей 5 минут назад
зачем мне про ЭТО знать?
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1k
Alex 8 минут назад
да и хер с ним
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1k
ChePaev 13 минут назад
Все правильно: -вот тебе один доллар Илюша и катись отсюда, когда узнаешь себе цену - принесешь сдачи.
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21k
ЦСКА Полчаса назад
Ну с такими "приблудами агента 007", с голодухитам не подохнет! Будет продавать потихоньку...
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72k
Доктор Джонс Полчаса назад
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3k
Могвай 37 минут назад
Да и е.б.а.т.ь. его конем, пусть хоть весь по самые уши усерится, лишь бы подальше от нас.
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4k
просто Дмитрий 40 минут назад
Вспыхнула спичка и..... потухла...
И мало кто ее вспомнит через месяц-два... конечно, если сам не "пропиарится"
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2k
Digektor 42 минуты назад
В инете клип есть на их же песню, где в него уйками прилетает. Ну, чего хотел, то и получил :)
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43k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 43 минуты назад
*шопотом* а це хто ?
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1k
КАКАнгел 47 минут назад
Мне интересно есть ли у него информация о состояние дел в России . Просто идет война пропаганд и Наши говорят что европа прям в агонии и украина разорвана как жопка мальчика-хориста , а европейская и американская пропаганда говорит что в России голод , разруха весь народ в едином порыве ходит на митинги и умоляет добрых амереканов нас поработить и уничтожить, ВВП сидит в бункере с горсткой своих сторонников , а Навальный и Зеленский уже ведут переговоры о . . . . Поскольку другой информации у них нет, от слова совсем , то эта легкодоступная женщина от эстрады уверен , что его выхлоп - это прям модная тема , прям самый сок .
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5k
Losterdin 49 минут назад
хватит про него писать и про всякую шваль которая свалила
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6k
a6m5 50 минут назад
Он позиционирует себя как панк. А панки всегда были, есть и будут против любой власти. Помню, дружил я с компанией панков на Старом Арбате, те вообще были отмороженные, но очень прикольные и добрые. Власть любую принимали в штыки, полные анархисты. В районе 1998 года все там куда-то испарились, только фанаты Виктора Цоя продолжали собираться у его памятной стены. Я часто тоскую по тем временам полной безбашенности и молодёжной свободы.
P.S. Хотя сам я тогда был сначала вольнонаёмным, а потом кадровым военным, и мне анархизм был чужд.
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29k
Владимир 50 минут назад
Мудило он просто тупое..
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6k
Sanar 50 минут назад
А как совсем недавно эту долбанутую группу пиарили и восхищались ей даже на фишках, за один мой комент про то что это сраные беспринципные клоуны прилетело под сотню минусов, ну собственно итог был ожидаем. Меня радует что у таких чертей нет уже ни Родины ни чего.
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32k
FAITER 51 минуту назад
Был пацан, и нет пацана...)))
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6k
rutt 57 минут назад
Какое же тупое существо, он реально думает что у него есть Совесть и Свобода слова, что скажут то 3.14здеть и будет. Полудурок. Лучше всего забыть о существовании данного индивидуума и дело с концом.
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КАКАнгел 59 минут назад
хватит о нем напоминать и рекламировать. он иностранный гражданин и пусть пробует заработать деньги там, а эта реклама дает ему шанс замутить концерт тут.
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