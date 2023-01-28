Солиста Little Big признали иноагентом

Фронтмен Little Big долго и упорно добивался этого, творил всякую дичь, в том числе устраивал покатушки на кресте, давал интервью, где негативно высказывался в адрес всех, кого только мог. Ну а когда Илюшу все же внесли в реестр иноагентов и вовсе огорчился.