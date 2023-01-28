Солиста Little Big признали иноагентом

Об этом сообщили в Минюсте. Прусикин тут же разродился по этому поводу гневной тирадой.
Фронтмен Little Big долго и упорно добивался этого, творил всякую дичь, в том числе устраивал покатушки на кресте, давал интервью, где негативно высказывался в адрес всех, кого только мог. Ну а когда Илюшу все же внесли в реестр иноагентов и вовсе огорчился.
Как отмечается на сайте Минюста, Прусикин получал поддержку от иностранных источников.
«…осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти», — дополнительно пояснило ведомство.
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Хм....
Не спроста выражение "Русь Святая"
И мало кто ее вспомнит через месяц-два... конечно, если сам не "пропиарится"
P.S. Хотя сам я тогда был сначала вольнонаёмным, а потом кадровым военным, и мне анархизм был чужд.