Российский предприниматель превратил Boeing 737 в оригинальную виллу на Бали

Изначально Boeing 737 принадлежал ныне не существующей авиакомпании Mandala Airlines и находился на острове Бали.

Только на планирование операции по транспортировке самолёта на скалу ушло два месяца, и после консультаций с Boeing было принято решение доставить воздушное судно по частям.

"Нам пришлось разобрать его после консультаций с командой Boeing, мы открутили 50 000 болтов", - сказал российский бизнесмен.