Российский предприниматель превратил Boeing 737 в оригинальную виллу на Бали

Расположенная на высоте 150 метров над уровнем моря, вилла Private Jet Villa by Hanging Gardens - один из самых интересных проектов по переоборудованию старого самолёта. Феликсу Демину удалось превратить списанный Boeing 737 в роскошный дом с двумя спальнями на вершине скалы рядом с диким пляжем Ньянг-Ньянг.
Демину потребовалось 3 года на реализацию задумки, и теперь его вилла пользуется большим спросом.
"Ещё до покупки я подумал, что самолёт можно превратить в какой-то уникальный объект, и решил созать виллу, - рассказал Демин в интервью CNN. - Я хочу, чтобы люди испытывали "вау-эффект" от каждой секунды пребывания в этом уникальном месте".
Изначально Boeing 737 принадлежал ныне не существующей авиакомпании Mandala Airlines и находился на острове Бали.
Только на планирование операции по транспортировке самолёта на скалу ушло два месяца, и после консультаций с Boeing было принято решение доставить воздушное судно по частям.
"Нам пришлось разобрать его после консультаций с командой Boeing, мы открутили 50 000 болтов", - сказал российский бизнесмен.
"Дело в том, что на Бали очень узкие дороги и много свисающих проводов, - пояснил мужчина. - У нас была целая команда, которая с помощью специального оборудования подняла провода повыше, чтобы самолёт не задел их во время транспортировки".
Планы Демина оказались слишком смелыми для большинства подрядчиков, но в итоге он добился своего, и вилла получилась именно такой, как он и задумывал. Кабина пилота превратилась в стильную ванную комнату с видом на океан, а одно крыло стало террасой.
Самолёт прошёл многочисленные проверки и соответствует требованиям безопасности, также на скале установлен специальный барьер.
Вилла Private Jet Villa by Hanging Gardens встретила первых гостей в апреле 2023 года. Одна ночь обойдется минимум в 1600 долларов (более 148 тыс. рублей), но стоимость пакетов может достигать 7000 долларов (около 650 тыс. рублей).
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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