Полиция накрыла подпольное русское казино на Бали

Нашим соотечественникам скучно на "райском" острове, вот и развлекаются как могут, но местная полиция почему-то не в восторге.
Решили как-то русские и один белорус хорошо провести время, организовали подпольный клуб на вилле в районе Чангу и давай там устраивать турниры по покеру. Входной взнос был практически чисто символическим, всего 2 миллиона рупий (примерно 11 тысяч рублей). Собралась компания из 27 человек, сели играть, но в самый разгар игры явились полицейские и всех задержали. Девушек, учувствовавших в турнире отпустили, а вот парням грозит депортация и штрафы.
Ну кто бы знал (сарказм), что азартные игры в Индонезии запрещены законом, но и это еще только пол беды. Турниры за деньги тоже организовывать нельзя, даже между своими, это нарушение туристической визы.
Ребята просто забыли, что иммиграционная служба Бали активно шерстит соцсети россиян, выясняя кто же тайком подрабатывает в обход местной налоговой. Наши соотечественники пытаются заниматься незаконным риелтерством, прокатом транспорта, ведут курсы, развивают бьюти-сферу. Денежку в местный бюджет они стараются не нести, таким образом лишают бюджет налоговых поступлений, ну и переманивают клиентов у местных. Тех, кого ловят, оперативно депортируют.
Источник:
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СказочноЕ Бали.