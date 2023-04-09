Полиция накрыла подпольное русское казино на Бали

Решили как-то русские и один белорус хорошо провести время, организовали подпольный клуб на вилле в районе Чангу и давай там устраивать турниры по покеру. Входной взнос был практически чисто символическим, всего 2 миллиона рупий (примерно 11 тысяч рублей). Собралась компания из 27 человек, сели играть, но в самый разгар игры явились полицейские и всех задержали. Девушек, учувствовавших в турнире отпустили, а вот парням грозит депортация и штрафы.