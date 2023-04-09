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Полиция накрыла подпольное русское казино на Бали

Полиция накрыла подпольное русское казино на Бали

Автор:
09 апреля 2023 11:45
Сообщество : Криминал
Метки: Индонезия   бали   казино   покер   полиция   турнир   
1013
3

Нашим соотечественникам скучно на "райском" острове, вот и развлекаются как могут, но местная полиция почему-то не в восторге.

Решили как-то русские и один белорус хорошо провести время, организовали подпольный клуб на вилле в районе Чангу и давай там устраивать турниры по покеру. Входной взнос был практически чисто символическим, всего 2 миллиона рупий (примерно 11 тысяч рублей). Собралась компания из 27 человек, сели играть, но в самый разгар игры явились полицейские и всех задержали. Девушек, учувствовавших в турнире отпустили, а вот парням грозит депортация и штрафы.


Ну кто бы знал (сарказм), что азартные игры в Индонезии запрещены законом, но и это еще только пол беды. Турниры за деньги тоже организовывать нельзя, даже между своими, это нарушение туристической визы.


Ребята просто забыли, что иммиграционная служба Бали активно шерстит соцсети россиян, выясняя кто же тайком подрабатывает в обход местной налоговой. Наши соотечественники пытаются заниматься незаконным риелтерством, прокатом транспорта, ведут курсы, развивают бьюти-сферу. Денежку в местный бюджет они стараются не нести, таким образом лишают бюджет налоговых поступлений, ну и переманивают клиентов у местных. Тех, кого ловят, оперативно депортируют.



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Метки: Индонезия   бали   казино   покер   полиция   турнир   
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6  комментариев
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348
Альберт Назыров Час назад
К успеху шли, не фартануло.
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753
Igor Grishaev Минуту назад
Что тут сказать?
СказочноЕ Бали.
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6k
heta 9 минут назад
Вроде про соотечественников новость, а сочувствую почему-то балийцам. Это испанский стыд?
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960
Николай 14 минут назад
"Мы на острове бАли, всё с тобой про***али."
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16k
Поручик 20 минут назад
Типа, почувствовали себя "белыми человеками в "банановой республике", но, ВНЕЗАПНО, "не прокатило"?
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2k
Вовака 38 минут назад
Да и болт на них
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