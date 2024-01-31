Секретный лагерь на Бали, где мужчины становятся супергероями

В северной части острова Бали спрятан тренировочный лагерь, цель которого - "зарядить" мужчин и превратить их в "супергероев". The Bali Time Chamber представляет собой "реальную версию" гиперболической камеры времени из мультсериала "Драконий жемчуг Z", где персонажи могли за день овладеть искусством боя.
В проморолике говорится: "Почему в эпоху изобилия мы, мужчины, чувствуем тревогу, уныние, ощущаем себя потерянными? Мы должны создать условия для того, чтобы сильные мужчины расправили плечи. Центр для создания супергероев".
База позволяет гостям отключиться от реального мира и "расти как никогда раньше". Это "место, где создаются необычные люди".
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Один из участников говорит: "Нами правят дети, которых никогда не учили, что значит быть сильным мужчиной. Мы переживаем период хороших времен и слабых мужчин. Не дожидаясь мировой войны, мы должны создать условия для того, чтобы сильные мужчины возродились".
В этом уединённом месте, куда ведёт лишь тропинка, расположились четыре аскетичных дома. У каждого постояльца есть отдельная комната с кроватью, рабочим местом и "потрясающими видами". Есть также общая зона.
"Вы почувствуете себя в другом измерении", - говорится на сайте.
Питание включено. Гости будут "пировать как короли, поедая стейки, рыбу, тропические фрукты и многое другое".
Мужчин ждёт спортивный зал, где они могут достичь "наилучшей физической формы". Он оборудован тренажёрами, штангами, гантелями и многим другим.
Один из "супергероев" рассказал, что набрал "семь килограммов мышц" и теперь "чувствует мощь".
На территории есть спа с сауной, а также джакузи и бассейн с холодной водой. Кроме того, гости получают "секретный доступ" к близлежащим водопадам.
В стоимость проживания включены услуги прачечной и уборки, высокоскоростной интернет, бесплатный массаж, а также трансфер.
Минимальный срок пребывания в The Bali Time Chamber составляет одну неделю, а цена - 1290 евро (около 125 тыс. рублей). За две недели - 2390 евро (чуть более 231 тыс. рублей).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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