Секретный лагерь на Бали, где мужчины становятся супергероями

В проморолике говорится: "Почему в эпоху изобилия мы, мужчины, чувствуем тревогу, уныние, ощущаем себя потерянными? Мы должны создать условия для того, чтобы сильные мужчины расправили плечи. Центр для создания супергероев".

База позволяет гостям отключиться от реального мира и "расти как никогда раньше". Это "место, где создаются необычные люди".