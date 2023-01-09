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Самый титулованый скейтер России разломал доску с портретом солиста Little Big

Самый титулованый скейтер России разломал доску с портретом солиста Little Big

Автор:
09 января 2023 21:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Little Big   Илья Прусикин   Максим Круглов   Чемпион   скейтборд   сломал   
6143
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Многократный победитель российских и международных соревнований по скейтборду Максим Круглов "проехался" по уехавшему из России лидеру панк-поп-рэйв-группы Little Big Илье Прусикину, который недавно решил хайпануть и записал видео, на котором он катается по улицам Лос-Анджелеса на скейте в виде креста.

В ответном видео многократный победитель российских и международных соревнований по скейтбордингу Максим Круглов прокатился на скейте с лицом Ильича, а после сломал доску и выкинул её в мусорку. В конце видео поцеловал крестик, который висел у него на шее.

В описании к видео Круглов пригласил Прусикина в скейт-парк и пообещал дать музыканту несколько уроков, а также подобрать для него «доску по росту».

Напомним, после недавних "покатушек" Прусикина на скейте в виде креста даже фанаты артиста, которые придерживаются атеистических взглядов, признали, что его поступок - перебор.

А недоброжелатели и вовсе пожелали Прусикину наказания в виде котла в Аду и ещё много всего "хорошего".

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Метки: Little Big   Илья Прусикин   Максим Круглов   Чемпион   скейтборд   сломал   
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44  комментария
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8k
Миха 11 часов назад
Пилять, такое ощущение, что на Фишках отрабатывают какой-то социальный эксперимент, чтоли?
Регулярно, каждый день или через день - одни и те же жертвы пристального внимания - литтлбиги, бузовы, галкины, пугачевы...
Люди в комментариях пишут - да ёпрст, хватит уже форсить эти морды все, отвалите, задолбали их пеарить - но всё равно - одно и тоже всё повторяется и повторяется
...
испытывают терпение чтоли?
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9k
ron Полчаса назад
Ждем ответа прусикина? и когда вмешается лоза? )))
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1k
Stargazer Полчаса назад
вижу политоту на фишках - автоматически минусую
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56
ruslan d 58 минут назад
Хайп на хайпе ?
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1k
Кактус Час назад
Давайте уже забудем это унылое говно!
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2k
LK 2 часа назад
забыть, а посты минусить
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15k
эмосурикат прямоползающий 2 часа назад
интересно, что до ВСУ, когда артисты творили какую-то дичь, поклонники кипятком писали, а теперь гляди-ка какие все правильные стали. По мне как были всякие моргенчлены и инстасамки с мелкокрупными отбросами ими и остались. И тут много вопросов к минкультуры, как такое вообще стало популярным.
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17k
сеньор Леонсио 2 часа назад
В ответном видео многократный победитель российских и международных соревнований по скейтбордингу Максим Круглов прокатился на скейте с лицом Ильича(ц)
Лицо прусикина не снизу должно быть,а в местах постановки ног,ну или в линии дизайнерских писуаров!

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371
Javier 2 часа назад
А можно просто не обращать внимания и не реагировать, на подобные выпады. Тогда и не будет этого хайпа. Вот, до этой "новости", я даже не знал о том, что какой то идиот катался на кресте...
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2k
Павел Астахов 4 часа назад
Прусикин и ему подобные - полное гуано. Лучше предать забвению подобный шлак, пускай уйдут в безвестность....
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 5 часов назад
он же даже выше ..карлика наркомана укрофашистского...на целый см

Теперь можно за Дмитрий Анатольевича голосовать в Президенты после таких слов..со спокойной душой)
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13k
котегRUS 8 часов назад
надо было об голову ему сломать эту доску..
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95
Иванов котегRUS 4 часа назад
Сломает обязательно! А кому?)
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10k
kaboza 10 часов назад
этож какие демоны у уепка прускина в башке сношаются, или он в кабале у лиц, которые типа, а давайте опущенного так раскорячится заставим, не...это както лайт..ща еще ченить придумаем, а пока пусть у параши пожреть...ПРУСКИН НЕ ПОДЫХАЙ!!! МУЧАЙСЯ В СЛАВЕ АНАЛЬНОЙ!
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4k
Феликс Дзержинский 10 часов назад
Другой рисунок нанести на доску, как я понимаю мозгов не хватило.
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98
Bolt 11 часов назад
Так же логично как и выливать кока-колу, купленную за свои деньги, в унитаз.
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6
imho Bolt 10 часов назад
тут другое он не платит за доски наоборот фирма ему платит и дает доски что бы он их рекламировал
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95
Иванов Vital Idol 3 часа назад
Раньше за нашу компанию Юнион (сооснователем которой, кстати, был Алексей Бобров
)катал но не сошлись по деньгам. Пробовал в американскую Элемент попасть но не срослось так как не попал в сборную из за отказа проходить тест на допинг, побоялся что мариванну найдут в крови. Сейчас без досочного спонсора вроде как, но раз в две недели примерно вижу в сторис спасибо разным компаниям за доски так как просто дать доску что бы он на ней катался и рекламировал куда дешевле чем подписывать контракт.
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879
StoneWolf 11 часов назад
Ничего, скоро опять подзабудут и Прусикин или с собакой переспит или с ногой поразвлекается........ Лучше бы с ногой конечно. Мы то посмеёмся, а собачку жалко
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
22k
Евгений 11 часов назад
Хватит пиарить это говно!
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312
Johnny Espoleto Евгений 6 часов назад
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203
данила беринский 11 часов назад
ну что за панк-поп-рэйв группа? пишите правильно, - говно.
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5k
Горыныч 11 часов назад
афтар убейся об стену,заеб...ли вместе с с пид..ром Августиной, всё вот это вот гавно на Фишки тащить
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1k
Лебовски 12 часов назад
Нахрена этот дурак напомнил нам про этого лобкового? Вроде стараюсь и не замечать, а новости сами в глаза лезут. Прекратите постить про этого лобка. Минус!
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