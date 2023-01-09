Самый титулованый скейтер России разломал доску с портретом солиста Little Big

Напомним, после недавних "покатушек" Прусикина на скейте в виде креста даже фанаты артиста, которые придерживаются атеистических взглядов, признали, что его поступок - перебор.

А недоброжелатели и вовсе пожелали Прусикину наказания в виде котла в Аду и ещё много всего "хорошего".