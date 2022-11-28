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«Теперь нет контрактов по миллиону евро»: солист группы Little big рассказал, как ему живётся в США

«Теперь нет контрактов по миллиону евро»: солист группы Little big рассказал, как ему живётся в США

Автор:
28 ноября 2022 15:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Little Big   Илья Прусикин   Лос-Анджелес   США   группА   коллектив   контракты   сво   
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В коллективе осталось всего двое участников, но Илья Прусикин заявил, что «ни о чём не жалеет».

После начала СВО солист Little big вместе с подругой уехал в США. Коллектив распался, выступлений и денег стало меньше. Недавний европейский гастрольный тур закончили досрочно, потому что активисты в Польше потребовали запретить выступления группы.

Недавно Илья Прусникин дал интервью, в котором рассказал о нынешнем положении дел:

Сейчас он живёт в Лос-Анджелесе и возвращаться в Россию не планирует.

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Метки: Little Big   Илья Прусикин   Лос-Анджелес   США   группА   коллектив   контракты   сво   
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31  комментарий
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22k
sssss3 Час назад
сдох максим, ну и куй с ним....
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49k
Сергей Минуту назад
все просто...пока хохлы скачут, москали плятят. не хочешь русских денег, получай прыжки от свинорылов, тока денег не дадут. тут так. либо хрюкай на мове и живи в навозе или останься со своей страной и живи и твори и наслаждайся...выбрал сторону тварей - так и не скули теперь обормот...
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5k
ПЕТР 7 минут назад
Так у них в команде 2 человека осталось, вот на этих двух как раз и хватает.
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46k
Андрей 10 минут назад
Пару вопросов?
- Говорит, что на команду денег нет. Так команда осталась или те двое всё-таки ушли? А если ушли, то почему? Не согласны были с политикой Прусикина или Прусикин их погнал потому как самому мало?
- Как это у него денег нет? У него же был тур недавно по Европе. Защитники Прусикина на фишках говорили про тысячи зрителей, про космические деньги.
- Почему Чулпан дали приз актёрка года, а Прусикин сидит без денег? Чего не делает Прусикин, что делает Чулпан? Что он делает не так или чего он не делает?
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14k
Роман 12 минут назад
Достали уже этой группой.
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7k
Zhora 20 минут назад
Ну а чего он ожидал, интересно ? Все эти "великие" певцы ртом и танцоры жопой - за пределами России никому нах не впёрлись. И это нормально и логично.

Вот если какой-нибудь, например, китайский "оппозиционный" певец приедет в Россию и захочет тут петь, много он тут заработает ?
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679
сергей ремизов 23 минуты назад
Он много что рассказал, особенно в первые 10 минут. Боюсь что это всё правда.
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3k
vasilykopkov Полчаса назад
Задолбали уже их пиарить по два раза в неделю.
Минус...
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1k
master_luga Полчаса назад
Когда уже закончите постить новости про этих ублюдков!? Ну вот совершенно не смешно и не интересно читать про их сложности! Они выбрали свою дорожку , ну и пошли они подальше!
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22k
Слепой Пью Полчаса назад
Ну, в ЛА мостов и эстакад много, соорудит шалашик и жить можно.
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6k
tamin Полчаса назад
Показательно. Нельзя родину продавать.
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295
СергейБернатович 38 минут назад
совестливый какой. Надо плакать всей маршруткой.
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5k
heta 40 минут назад
Кто тебе виноват, недалекий ты лицедей... Не заслужил еще варежку разевать безнаказанно. А ты сам себя наказал, даже делать никому ничего не пришлось.
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71k
Доктор Джонс 41 минуту назад
Это кому-то интересно?
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13k
AzuveR 42 минуты назад
Да и якорь ему в очко,что бы голова не шаталась. Сделал свой выбор ,теперь не изди. Пусть идёт работать.
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4k
Денис 43 минуты назад
Совесть важнее??? Где была твоя совесть когда Донбасс истребляли? Когда Крым блокировали. Когда глумились над смертью твоих соотечественников. Где, валоёб ты комнатный!? Очком своим ты трёс и твоя говногруппа. Тошнит блт. Неужели наша цивилизация настолько деградировала что подобное считается музыкой, творчеством. Когда действительно талантливые люди оказываются за бортом истории, а на повестке стоит такой вот биомусор, который ноет что не может заработать лям. Действительно мы где-то не туда свернули, если заслуживаем таких вот идолов. Трясущих пятой точкой полупидорасов-предателей. Блевотня мерзотная
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916
Джонни 45 минут назад
Ну всё правильно - как настоящие лицедеи кривляться за еду.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 48 минут назад
Да заипали вы уже этими недомузыкантами!!!!
КонтрактЫ на миллион евро? Он свои сны рассказывает? Или мечты?
И да, *издеть нужно было меньше. Или по крайней мере сначала думать (если есть чем), а потом варежку разевать.
С хрена ли теперь плакаться? Будь мужиком - отвечай за свои слова и поступки.
Тьфу, блевота!
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25k
Сергей Алексеевич 53 минуты назад
Вот интересно, за что эти шуты и скоморохи получают какие-то неадекватные деньги?
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8k
Борис Карабанов 55 минут назад
А здорово было бы выделить этот ежедневный массированный информационный мониторинг "Из жизни уехавших артистов, про которую нам знать не интересно" в отдельный раздел, который можно отключить. Впрочем, тогда лента совсем опустеет.
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12k
котегRUS Час назад
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