«Теперь нет контрактов по миллиону евро»: солист группы Little big рассказал, как ему живётся в США

В коллективе осталось всего двое участников, но Илья Прусикин заявил, что «ни о чём не жалеет».
После начала СВО солист Little big вместе с подругой уехал в США. Коллектив распался, выступлений и денег стало меньше. Недавний европейский гастрольный тур закончили досрочно, потому что активисты в Польше потребовали запретить выступления группы.
Недавно Илья Прусникин дал интервью, в котором рассказал о нынешнем положении дел:
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Сейчас он живёт в Лос-Анджелесе и возвращаться в Россию не планирует.
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- Говорит, что на команду денег нет. Так команда осталась или те двое всё-таки ушли? А если ушли, то почему? Не согласны были с политикой Прусикина или Прусикин их погнал потому как самому мало?
- Как это у него денег нет? У него же был тур недавно по Европе. Защитники Прусикина на фишках говорили про тысячи зрителей, про космические деньги.
- Почему Чулпан дали приз актёрка года, а Прусикин сидит без денег? Чего не делает Прусикин, что делает Чулпан? Что он делает не так или чего он не делает?
Вот если какой-нибудь, например, китайский "оппозиционный" певец приедет в Россию и захочет тут петь, много он тут заработает ?
Минус...
КонтрактЫ на миллион евро? Он свои сны рассказывает? Или мечты?
И да, *издеть нужно было меньше. Или по крайней мере сначала думать (если есть чем), а потом варежку разевать.
С хрена ли теперь плакаться? Будь мужиком - отвечай за свои слова и поступки.
Тьфу, блевота!