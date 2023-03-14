Суд вынес приговор трём дагестанцам, избившим москвича в столичном метро

Сроки они получили весьма солидные.
Вот и завершилась история с одним из самых резонансных инцидентов в московском метро последнего времени. Для тех, кто не помнит: в октябре 2021 года в вагоне поезда трое выходцев из Дагестана жестоко избили 25-летнего москвича Романа Ковалёва, который заступился за незнакомую девушку. Гости столицы повалили Романа на пол и принялись забивать ногами, сломав парню нос и кости лица.
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Сегодня стало известно, что Измайловский суд наконец вынес приговор этой дикой троице. Магамаали Ханмагомедов получил наказание в виде 12 лет лишения свободы, Гасан Залибеков – 8 лет 6 месяцев (оба ранее судимы за кражи), а Ибрагим Мусалаев – 11 лет лишения свободы.
Отмечается, что Измайловский суд Москвы признал их виновными по статьям «Покушение на убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений», «Оскорбление представителя власти», «Угроза и применение насилия» и «Угроза убийством».
Что касается Романа Ковалёва, то у него сейчас всё хорошо. С первых же минут после инцидента он получил поддержку сограждан. Его называли настоящим мужчиной, поскольку он один не побоялся заступиться за девушку и едва из-за этого не погиб. Председатель СК Александр Бастрыкин наградил Романа за храбрость и неравнодушие ведомственной медалью «Доблесть и отвага», а мэр Москвы выделил парню 2 млн рублей из бюджета столичного метрополитена.
Спустя полтора месяца после драки Роман во время экскурсии на ретропоезде сделал своей девушке Анне предложение. Надо ли говорить, какой последовал ответ?
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Жаль что у нас нет закона как в США о 3х кнутах.
1 раз - срок, 2 раз - срок, 3 раз - пожизненное.
Любой 3-й срок - последний.