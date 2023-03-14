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Суд вынес приговор трём дагестанцам, избившим москвича в столичном метро

Суд вынес приговор трём дагестанцам, избившим москвича в столичном метро

Автор:
14 марта 2023 15:00
Сообщество : Криминал
Метки: Метро   Москва   видео   драка   наказание   суд   
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Сроки они получили весьма солидные.

Вот и завершилась история с одним из самых резонансных инцидентов в московском метро последнего времени. Для тех, кто не помнит: в октябре 2021 года в вагоне поезда трое выходцев из Дагестана жестоко избили 25-летнего москвича Романа Ковалёва, который заступился за незнакомую девушку. Гости столицы повалили Романа на пол и принялись забивать ногами, сломав парню нос и кости лица.

Сегодня стало известно, что Измайловский суд наконец вынес приговор этой дикой троице. Магамаали Ханмагомедов получил наказание в виде 12 лет лишения свободы, Гасан Залибеков – 8 лет 6 месяцев (оба ранее судимы за кражи), а Ибрагим Мусалаев – 11 лет лишения свободы.


Отмечается, что Измайловский суд Москвы признал их виновными по статьям «Покушение на убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений», «Оскорбление представителя власти», «Угроза и применение насилия» и «Угроза убийством».

Что касается Романа Ковалёва, то у него сейчас всё хорошо. С первых же минут после инцидента он получил поддержку сограждан. Его называли настоящим мужчиной, поскольку он один не побоялся заступиться за девушку и едва из-за этого не погиб. Председатель СК Александр Бастрыкин наградил Романа за храбрость и неравнодушие ведомственной медалью «Доблесть и отвага», а мэр Москвы выделил парню 2 млн рублей из бюджета столичного метрополитена.

Спустя полтора месяца после драки Роман во время экскурсии на ретропоезде сделал своей девушке Анне предложение. Надо ли говорить, какой последовал ответ?

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Метки: Метро   Москва   видео   драка   наказание   суд   
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37  комментариев
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31k
Dobry vojak Svejk Час назад
До чего же рожи у этих "горцев" мерзские.
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12k
кот базилий 5 минут назад
Хорошо осудили, по закону, а то я уже все ждал когда "огласят". Вот теперь пускай на зоне кулаками машут (если дадут). Ну и рожи у них, нельзя с такими среди людей находиться, низя.
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307
Александр Поляков 13 минут назад
животные с кавказа станцуют лезгинку на параше.
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22k
sanchesS80 13 минут назад
Ну нормально. Я думал вообще дадут лет по 5 за хулиганку и всё. Так хоть лет по 7-8 отсидят пока получат право на УДО.
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39k
Example 6.2.6 14 минут назад
Я прям таки удивлён, что хачам дали какие-то сроки, +\- в соответствии с законом. Обычно диаспора скидывается следователю или его руководство, и всё проводят как "хулиганку" с мизерными штрафами.. А тут прям и посадили. Либо много денег попросили люди в погонах, либо огласка слишком большая и замять не удалось.
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306
Александр Богомолов Example 6.2.6 19 секунд назад
может потому что они при задержании полиционерам еще отвесили? сдались бы спокойно, извинились на камеру и пошли бы гулять дальше.
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16k
Vital Idol 15 минут назад
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11k
Просто Царь 15 минут назад
Ноздри вырвать, клеймо на лоб и в солнечный Магадан, верней 500 км. северней.
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5k
мемфрид 18 минут назад
Этих собак добьют на зоне. Не жильцы, я надеюсь
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1k
Игорь 21 минуту назад
жаль нет телесных наказаний в России. Выпороли бы этих чурок кнутом публично и на каторгу...
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48k
Элек Мек Полчаса назад
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352
biohumanoid Полчаса назад
Зачем этот биомусор за мой счет содержать ?
Жаль что у нас нет закона как в США о 3х кнутах.
1 раз - срок, 2 раз - срок, 3 раз - пожизненное.
Любой 3-й срок - последний.
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29k
Aqueronte 37 минут назад
Я ему тоже тогда 500 р перевел, молодец мужик, он боксер вроде может это и помогло ему как тот пережить такие удары.
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5k
alex 41 минуту назад
хорошая новость для дагов, которые думают провести выходные в москве
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5k
BenderRodriguez 41 минуту назад
Надо говорить! Что она ответила?
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5k
zulluz 41 минуту назад
справедливый приговор мало постановить, надо чтобы он устоял и вступил в законную силу.
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1k
ФЫВАПРОЛ 54 минуты назад
Найдите отличия?
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5k
alex 55 минут назад
козлобородые ублюдки
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1k
Alex 58 минут назад
Мало
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349
Dima 59 минут назад
ублюдки, их надо в ИК-18 г.Харп !
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12k
Ivan Час назад
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Dobry vojak Svejk Час назад
Нормальные сроки.
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