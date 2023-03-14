Суд вынес приговор трём дагестанцам, избившим москвича в столичном метро

Сегодня стало известно, что Измайловский суд наконец вынес приговор этой дикой троице. Магамаали Ханмагомедов получил наказание в виде 12 лет лишения свободы, Гасан Залибеков – 8 лет 6 месяцев (оба ранее судимы за кражи), а Ибрагим Мусалаев – 11 лет лишения свободы.





Отмечается, что Измайловский суд Москвы признал их виновными по статьям «Покушение на убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений», «Оскорбление представителя власти», «Угроза и применение насилия» и «Угроза убийством».