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В московском метро девушка избила пожилую женщина из-за громкой музыки

В московском метро девушка избила пожилую женщина из-за громкой музыки

Автор:
08 декабря 2023 14:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Девушка   Метро   Москва   Музыка   вагон   драка   женщина   столица   
3148
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В деле разбирается полиция.

В вагоне столичной подземки ехала девушка и громко слушала музыку. К ней подошла женщина постарше и тут уже началось рукоприкладство: возрастная дама попыталась вырвать телефон из рук барышни. Ну а та вскочила и нанесла оппонентке множество ударов. Потом выяснилось, что женщине 56 лет.

Пассажир напротив, здоровый лось, решил не вмешиваться и отошёл. Зато подоспели двое других и наконец утихомирили буйную и агрессивную даму. Видимо, она перепутала метро и бойцовский ринг. Хотя и вторая была тоже на взводе, драка-то случилась не на пустом месте.

Теперь с любительницей музыки и другой пассажиркой работают полицейские.

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Метки: Видео   Девушка   Метро   Москва   Музыка   вагон   драка   женщина   столица   
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33  комментария
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Что-то мне показалось, что пожилая женщина изначально агрессивно была настроена и по факту напала.
Конечно и меня бесят эти любители музыки и роликов, впрочем как и говорящие по громкой связи. Но бить за это?
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489
Андрей Граф 12 минут назад
я бы эту мелкую тварь за шкирку выкинул из вагона
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32k
Kladbische 15 минут назад
А дама на всех так накидывается? Даже если музыканты играют на весь вагон для заработка?
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5k
Психологическая поддержка 36 минут назад
Старуха явно не сразу пошла еб*шить, а скорее всего после того как мелкая поганка огрызнулась на просьбу, так что нех*й ее защищать.
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5k
Психологическая поддержка 38 минут назад
Малолетней с*ке надо прям с ноги было телефон в голову запечатать. Как же бесят малолетние выродки, которые слышают музыку или смотрят видосы.
Всегда делаю замечание, ВСЕ кроме малолеток и Узкоглазых реагируют нормально, даже Даг адекватно отнесся к просьбе не включать звук на громкую.
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22k
BiZ 40 минут назад
я мож и против громких звуков, но эта дрянь хоть на старости лет впервые получила по хлебалу.
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10k
RIZ deadening 40 минут назад
Ссылка youtu.be
--
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47k
Соломей 43 минуты назад
какая то стрёмная мелкая бытовуха- топчик для тем на фишках.
да блин, сссайт хорошего настроения уже давно не торт.
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15k
Дядюшка Ау 54 минуты назад
Мужик мудр.
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729
Михаил 55 минут назад
В метро нужно с ядреным бумбоксом кататься чтобы кому то мешать... а телефон слушать без ушей, так к уху подносить нужно... так что не в громкой музыке дело явно... может где то и не права молодая, но то что не стала терпеть и дала сдачу - правильно сделала! Что, стоять и получать тумаки? Напала бешеная бабка, получила сдачу, нехрен было нападать... На нее еще заяву накатать надо... А мужик ушел и правильно сделал... потом еще крайний остался бы... спасибо нашим законам!
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379
iskra Михаил Полчаса назад
А что мешает купить наушники? Религия не позволяет? Сейчас наушники на любой вкус и по любой цене. Самые простые стоят сотню рублей.Есть и беспроводные недорогие,и с шумоподавлением и со стразиками. Не пользуются наушниками только полные отморозки, которым насрать на окружающих. И закономерно рано или поздно они получают по хлебалу,по самым разным поводам.
Потому ,что - "нельзя жить в обществе и быть свободным от общества"(С).
Кстати, в правилах метро прописано, что нельзя слушать музыку без наушников.
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56k
Опиум для народа 58 минут назад
-"Пассажир напротив, здоровый лось, решил не вмешиваться и отошёл."-
-чувак просто юридически грамотный. Ему ничего не угрожало, а и угрожало бы - могут взъ"бать за "превышение обороны". )))
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9k
Дмитрий 59 минут назад
Фишки на работу мигрантов брать стали? Заголовка намана кто писал да!?...Ну яркий представитель современного мужика конечно. Сбежал от греха подальше!
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13k
кот базилий Час назад
Девушка из деревни, только в деревне так себя ведут в общественном месте. Воспитание - и сразу в драку, как в родном деревенском клубе.
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98
Кос кот базилий Полчаса назад
эта бабка охреневшая в край сразу ударила, привыкли борзеть везде, типа ничего не будет, получила урок! Я вообще делю их на бабок и бабушек, вот именно это бабка.
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173
ruslan d Час назад
Ну такое , как реагировать когда телефон отнимают ? Ну может так сильно не стоило бить , но все же хоть оттолкнуть ...
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173
ruslan d BiZ Полчаса назад
может и такое быть , а можно и переборщить ...
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948
Бухтей Час назад
Заголовок поправь
не "избила из-за музыки",а "отбилась от нападения"
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16k
Kucher Час назад
Сам не люблю, когда музыку в транспорте без наушников слушают. Но тут первой напала старая тётка. А малолетка ей лишь в ответочку отвесила пару-другую тумаков.
А мужик правильно не вмешивался. Я б в бабские разборки тоже не полез бы. Потом ещё его виноватым бы сделали, как здрасьте.
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8k
Пуриц Жорж Час назад
56 лет - пожилая.
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14k
Ничоси 2 часа назад
Король заголовка
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2k
КолдурасЪ 2 часа назад
Пассажир напротив, здоровый лось, решил не вмешиваться и отошёл.(ц)
Бабы бы моментом друг про друга забыли, и вдвоём его в нападении обвинили.
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9k
Antonium 2 часа назад
Мало бабку отоварила. Быдло-девочку ни в коем разе не оправдываю, но на видео видно, что тетка не только вырывает телефон, но и наносит удар. Парень спокойно сидел, ему на музыку пофиг, значит не так там было громко. В крайнем случае, попроси спокойно сделать потише. А если климакс, то езди в наморднике, нехер на людей кидаться.
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10k
МихА 2 часа назад
Старуха первая в драку полезла и не вывезла. Сама виновата.
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