В московском метро девушка избила пожилую женщина из-за громкой музыки

В деле разбирается полиция.
В вагоне столичной подземки ехала девушка и громко слушала музыку. К ней подошла женщина постарше и тут уже началось рукоприкладство: возрастная дама попыталась вырвать телефон из рук барышни. Ну а та вскочила и нанесла оппонентке множество ударов. Потом выяснилось, что женщине 56 лет.
Пассажир напротив, здоровый лось, решил не вмешиваться и отошёл. Зато подоспели двое других и наконец утихомирили буйную и агрессивную даму. Видимо, она перепутала метро и бойцовский ринг. Хотя и вторая была тоже на взводе, драка-то случилась не на пустом месте.
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Теперь с любительницей музыки и другой пассажиркой работают полицейские.
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Конечно и меня бесят эти любители музыки и роликов, впрочем как и говорящие по громкой связи. Но бить за это?
Всегда делаю замечание, ВСЕ кроме малолеток и Узкоглазых реагируют нормально, даже Даг адекватно отнесся к просьбе не включать звук на громкую.
да блин, сссайт хорошего настроения уже давно не торт.
Потому ,что - "нельзя жить в обществе и быть свободным от общества"(С).
Кстати, в правилах метро прописано, что нельзя слушать музыку без наушников.
-чувак просто юридически грамотный. Ему ничего не угрожало, а и угрожало бы - могут взъ"бать за "превышение обороны". )))
Пассажир напротив, здоровый лось, решил не вмешиваться и отошёл. Не "здоровый лось" а адекватный человек, будут разбираться в итоге на тех кто разнимал обе напишут заяву ))))
не "избила из-за музыки",а "отбилась от нападения"
А мужик правильно не вмешивался. Я б в бабские разборки тоже не полез бы. Потом ещё его виноватым бы сделали, как здрасьте.
Бабы бы моментом друг про друга забыли, и вдвоём его в нападении обвинили.