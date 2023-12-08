В московском метро девушка избила пожилую женщина из-за громкой музыки

В вагоне столичной подземки ехала девушка и громко слушала музыку. К ней подошла женщина постарше и тут уже началось рукоприкладство: возрастная дама попыталась вырвать телефон из рук барышни. Ну а та вскочила и нанесла оппонентке множество ударов. Потом выяснилось, что женщине 56 лет.

Пассажир напротив, здоровый лось, решил не вмешиваться и отошёл. Зато подоспели двое других и наконец утихомирили буйную и агрессивную даму. Видимо, она перепутала метро и бойцовский ринг. Хотя и вторая была тоже на взводе, драка-то случилась не на пустом месте.