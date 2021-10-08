Избитому в метро Роману Ковалёву власти Москвы выделят 2 млн рублей

Собянин также поблагодарил машиниста, дежурных, правоохранителей и девушку, которая выбежала вслед за нападавшими и указала наряду полиции на одного из преступников.

Пассажирка присутствовала даже при задержании, гналась за кавказцем вместе с полицейскими, за что глава СК Бастрыкин поручил наградить героическую женщину медалью "За содействие".