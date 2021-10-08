Избитому в метро Роману Ковалёву власти Москвы выделят 2 млн рублей

Заступившегося за пассажирку парня обещают наградить и на работе.
Мэр Москвы Сергей Собянин навестил в больнице избитого за попытку заступиться за девушку в метро Романа Ковалева и поручил руководству столичного метрополитена выплатить мужчине 2 миллиона рублей.
"Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку. Роману явно уже лучше. Врачи будут делать все, чтобы полностью восстановить его здоровье, предстоит еще операция", - написал в своем Twitter-аккаунте градоначальник.
Спасибо девушке, которая помогла задержать бандитов. Спасибо за оперативную работу машинисту, дежурной и наряду полиции. Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух млн руб.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 8, 2021
Собянин также поблагодарил машиниста, дежурных, правоохранителей и девушку, которая выбежала вслед за нападавшими и указала наряду полиции на одного из преступников.
Пассажирка присутствовала даже при задержании, гналась за кавказцем вместе с полицейскими, за что глава СК Бастрыкин поручил наградить героическую женщину медалью "За содействие".
Что касается Романа Ковалёва, то его ждут не только 2 миллиона рублей от властей столицы, медаль "Доблесть и отвага" от СК за активную гражданскую позицию, но и премия от работодателя.
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Роман молодец, но фильтровать потоки дегенератов приезжающих в мой город как собиратесь, Сергей Семенович?— Макс (@vzieri) October 8, 2021
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Всё правильно на самом деле. Заезжим гостям давно пора методично и целенаправленно напоминать, что они не более чем заезжие гости.
Парень молодец, а представители власти так ненавязчиво решили постоять рядом с героем дня...
Кстати, как бы наиболее горячие головы не решили, что теперь за голову кавказца мэрия платит по 2 миллиона))