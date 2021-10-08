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Избитому в метро Роману Ковалёву власти Москвы выделят 2 млн рублей

Избитому в метро Роману Ковалёву власти Москвы выделят 2 млн рублей (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2021 16:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Роман Ковалёв   дагестанцы   избиение   метрополитен   мэр   помощь   собянин   
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Заступившегося за пассажирку парня обещают наградить и на работе.

Мэр Москвы Сергей Собянин навестил в больнице избитого за попытку заступиться за девушку в метро Романа Ковалева и поручил руководству столичного метрополитена выплатить мужчине 2 миллиона рублей.


"Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку. Роману явно уже лучше. Врачи будут делать все, чтобы полностью восстановить его здоровье, предстоит еще операция", - написал в своем Twitter-аккаунте градоначальник.

Собянин также поблагодарил машиниста, дежурных, правоохранителей и девушку, которая выбежала вслед за нападавшими и указала наряду полиции на одного из преступников.


Пассажирка присутствовала даже при задержании, гналась за кавказцем вместе с полицейскими, за что глава СК Бастрыкин поручил наградить героическую женщину медалью "За содействие".

Что касается Романа Ковалёва, то его ждут не только 2 миллиона рублей от властей столицы, медаль "Доблесть и отвага" от СК за активную гражданскую позицию, но и премия от работодателя.

Источник:

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Метки: Роман Ковалёв   дагестанцы   избиение   метрополитен   мэр   помощь   собянин   
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13  комментариев
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1k
MC Полчаса назад
Надеемся, что лед тронулся! Надо просто вводить проверку документов и осмотр на наличие оружия у лиц кавказской национальности навсегда.
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7k
КОСТЯН 3 минуты назад
РЕСПЕКТ, что не забздел против троих.
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36k
Alex 10 минут назад
Парень настоящий мужик! И женщина вообще молодец, не испугалась черножопых.
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1k
Maxim 12 минут назад
Не удивлюсь, если теперь хачи в Москве начнут выхватывать даже за косой взгляд. Хуле, вдруг тоже 2млн перепадёт :-)
Всё правильно на самом деле. Заезжим гостям давно пора методично и целенаправленно напоминать, что они не более чем заезжие гости.
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3k
Александр 14 минут назад
Здорово, этот скот ревет ка белуга, животное. Я очень надеюсь что эта дагская сволота сгниет в тюрьме.
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9k
harlamov 16 минут назад
Такими темпами и в Единую Россию скоро вступит))
Парень молодец, а представители власти так ненавязчиво решили постоять рядом с героем дня...
Кстати, как бы наиболее горячие головы не решили, что теперь за голову кавказца мэрия платит по 2 миллиона))
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90
Мы Ул harlamov 11 минут назад
А это только коренным москвичам за черножопых, всем русским за черножопых или даже если один чурка другого чурбана в москве отхерачит?
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9k
kaboza 19 минут назад
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281
Сигизмунд Лазаревич 19 минут назад
теперь все будут стараться окиздюлится под камеру.
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2k
Lefterov 19 минут назад
На бутылку этих чертей посадить!!
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