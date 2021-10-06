В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину

Нападавшие выбежали из вагона на станции "Первомайской", но полицейские в тот же день задержали кавказцев, отследив их по камерам. Роману Ковалёву потребовалась госпитализация. У парня сломан нос и кости лица.





Одного из дагестанцев по решению суда уже поместили под стражу на два месяца. Следователи ходатайствуют и об аресте двух его дружков. На троицу завели уголовное дело по ст. 213 УК ("Хулиганство").