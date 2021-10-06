В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину

Один из нападавших уже под арестом.
В московском метро трое приезжих из Дагестана жестоко избили заступившегося за девушку 25-летнего мужчину. Инцидент произошел вечером 4 октября на синей ветке.
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Как рассказал пострадавший Роман Ковалёв, конфликт произошел после того, как одна из пассажирок сделала замечание троим кавказцам, которые вели себя нагло и громко матерились на весь вагон. После замечания дагестанцы принялись обзывать девушку последними словами. Роман попросил их успокоится и получил удар исподтишка. Его повалили на пол и по очереди избивали ногами.
Нападавшие выбежали из вагона на станции "Первомайской", но полицейские в тот же день задержали кавказцев, отследив их по камерам. Роману Ковалёву потребовалась госпитализация. У парня сломан нос и кости лица.
Одного из дагестанцев по решению суда уже поместили под стражу на два месяца. Следователи ходатайствуют и об аресте двух его дружков. На троицу завели уголовное дело по ст. 213 УК ("Хулиганство").
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УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
Часть 2
От 3 до 6
ПыСы хотя эти "горцы" любви и раньше у меня не вызывали...
О какой многонациональности и дружелюбии может идти речь? Давно пора подобным личностям установить черту оседлости с жесткими мерами при малейшей попытке нарушения
может и такое случится, это наше законодательство...
Нация трусов.Другие менталитеты.