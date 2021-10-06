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В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину

В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину (3 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 15:56
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   избиение   кавказцы   метро   полиция   
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Один из нападавших уже под арестом.

В московском метро трое приезжих из Дагестана жестоко избили заступившегося за девушку 25-летнего мужчину. Инцидент произошел вечером 4 октября на синей ветке.

Как рассказал пострадавший Роман Ковалёв, конфликт произошел после того, как одна из пассажирок сделала замечание троим кавказцам, которые вели себя нагло и громко матерились на весь вагон. После замечания дагестанцы принялись обзывать девушку последними словами. Роман попросил их успокоится и получил удар исподтишка. Его повалили на пол и по очереди избивали ногами.

Нападавшие выбежали из вагона на станции "Первомайской", но полицейские в тот же день задержали кавказцев, отследив их по камерам. Роману Ковалёву потребовалась госпитализация. У парня сломан нос и кости лица.


Одного из дагестанцев по решению суда уже поместили под стражу на два месяца. Следователи ходатайствуют и об аресте двух его дружков. На троицу завели уголовное дело по ст. 213 УК ("Хулиганство").

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Метки: Москва   видео   избиение   кавказцы   метро   полиция   
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Гиперборей 2 часа назад
Ну комментарии тут излишни … эти обезьянки порядком уже утомили. Какие это дагестанцы? Ослиные дети это, не более того.
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7k
кот базилий Минуту назад
Власти уберите животных из наших городов, хватит рассказывать что "у преступности нет национальности". Им лять тока в зоопарке место как внешне так и по животным повадкам.
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11k
ЕвгенийДончак 3 минуты назад
Самое скверное в данной ситуации то, что этим отморозкам ничего не будет, увы...
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8k
Doctor_Lector 3 минуты назад
Один из этих гамадрилов еще и на полицейского с ножом кидался.. Почему "Хулиганка", а не нанесение тяжкого телесного (лицо сломали же) + покушение на жизнь сотрудника при исполнении?
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17
Черкасова Юлия 4 минуты назад
А, что в вагоне находились только бабушки, дети и гасторбайтеры? Пока мы сами организованно не начнём лупить эту грязную шваль это так и будет продалжатся.
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3k
Александр 8 минут назад
Животные.
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24
onelm 8 минут назад
какие дружные жители города,друг за друга горой.... на радость воровской власти.вас так по одному и отимеют пока в норах сидите.в итоге в этих же норах и будут иметь.
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7k
КОСТЯН 8 минут назад
Как уже заепали эти черножопые твари, ослойобы грёбаные..
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225
комнатный сибиряк 9 минут назад
Почему хулиганство, а не тяжкие телесные
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119k
arek14 11 минут назад
Я не специалист по УК РФ, но, по моему, это не хулиганка, а тяжкие телесные, тем более, совершенные группой лиц.
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17
Черкасова Юлия 12 минут назад
Даги это трусливые, грязные двуногие. Толпой на одного, а так же обижать женщин и детей это для этого биомусор в порядке вещей.
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8k
Потапыч 17 минут назад
Девушка теперь должна жениться на Романе)
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−44
Племянник Путина 18 минут назад
грёбанные овцетрахи
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1k
Shurovik 19 минут назад
Интересно, будут ли извиняться? Кадыров, ау!
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52
Александр мишковий 20 минут назад
Позор.
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10k
Andrey 20 минут назад
Судя по той ненависти, которую благодаря этим ослоебам вызывают теперь дагестанцы, к ним необходимо применить вот это:
УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
Часть 2
От 3 до 6
ПыСы хотя эти "горцы" любви и раньше у меня не вызывали...
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128
ton 23 минуты назад
Достали эти абреки уже
О какой многонациональности и дружелюбии может идти речь? Давно пора подобным личностям установить черту оседлости с жесткими мерами при малейшей попытке нарушения
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3k
СЕРЫЙ Полчаса назад
это будут до бесконечности
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182
Liberman Полчаса назад
самая беда в том, что свидетелей того что они оскорбляли девушку не будет( кому это надо по ментовкам бегать), соответственно могут переквалифицировать вообще в самооборону, ибо если никто не подтвердит их высказываний в адрес девушки - получается что он сам докопался до этих дагов, в следствии чего получил люлей...
может и такое случится, это наше законодательство...
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2k
cfhfwby Полчаса назад
Пора разрешить выдавать лицензии на отстрел горных баранов, они стали угрожать экологии страны.
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156
super.kkk-2016 Полчаса назад
Не нужно в таких случаях проходить мимо, делать вид будто тебя это не касается. Если бы эти трое ослов увидели. что на них больше одного, то трусливые обсосы побыстрому ретировались.
Нация трусов.Другие менталитеты.
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