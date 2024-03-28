В Москве русские парни проучили армян, пристававших к официантке

Приезжие решили, что подавальщицы в ресторане - доступные девочки, и стали вести себя соответствующим образом. Оказалось, что за официантку было кому заступиться.
Приезжие гуляли в одном из московских ресторанов в Братеево. Но какой же отдых без красивых девушек? Оглянувшись, гости столицы заметили, что их обслуживает очень симпатичная барышня, и положили на неё глаз. Однако официантка отказала гостям в ухаживании, и те стали вести себя развязно. Один из них не поверил, что у девушки есть парень, попросил его номер телефона, после чего позвонил молодому человеку и заявил, что увезёт его любимую с собой.
Выяснилось, что влажные мечты далеко не всегда сбываются. После смены к ресторану подъехал тот самый парнишка с друзьями, которые доходчиво объяснили гостям, что они заблуждаются.
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки и нецензурная лексика!
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Обещания вернуться завтра и наградить русских тумаками, как водится, остались пустым звуком. Заявляли ли приезжие в полицию об избиении, неизвестно. Впрочем, светить свои лица в органах правопорядка явно не в их интересах.
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это не сцены драки, это процесс воспитания
Или руки ломать, чтоб ничего держать больше не могли.
Официантка какая-то несмышлёная : надо было не парню своему звонить ,а в полицию.
И сообщить : чёрные буянят , полицейских ругают и теракт одобряют.
Всё !
Через пару минут было бы сапсем другое - более зрелищное видео!