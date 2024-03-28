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В Москве русские парни проучили армян, пристававших к официантке

В Москве русские парни проучили армян, пристававших к официантке

Автор:
28 марта 2024 09:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   драка   заступились за девушку   наваляли   тумаки   
4165
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Приезжие решили, что подавальщицы в ресторане - доступные девочки, и стали вести себя соответствующим образом. Оказалось, что за официантку было кому заступиться.

Приезжие гуляли в одном из московских ресторанов в Братеево. Но какой же отдых без красивых девушек? Оглянувшись, гости столицы заметили, что их обслуживает очень симпатичная барышня, и положили на неё глаз. Однако официантка отказала гостям в ухаживании, и те стали вести себя развязно. Один из них не поверил, что у девушки есть парень, попросил его номер телефона, после чего позвонил молодому человеку и заявил, что увезёт его любимую с собой.


Выяснилось, что влажные мечты далеко не всегда сбываются. После смены к ресторану подъехал тот самый парнишка с друзьями, которые доходчиво объяснили гостям, что они заблуждаются.


Обещания вернуться завтра и наградить русских тумаками, как водится, остались пустым звуком. Заявляли ли приезжие в полицию об избиении, неизвестно. Впрочем, светить свои лица в органах правопорядка явно не в их интересах.



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Метки: Видео   Москва   драка   заступились за девушку   наваляли   тумаки   
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37  комментариев
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77
risti 2 часа назад
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки
------------------
это не сцены драки, это процесс воспитания
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14k
KotSkripaley 21 минуту назад
Замес был тут
Но какой ресторан в этом заведении, мне не ясно, харчевня есть, но это не ресторан.
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 22 минуты назад
ну как не понятно, едешь воспитывать чурок , возьми с собой молоток, эти с ножами обычно ходят!
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9k
Maximvs Полчаса назад
не армяне, а "люди с внезапно появившейся национальностью"
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3k
Pioner76 37 минут назад
Аплодирую стоя. Бейте носорогов.
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11k
АСИСЯЙ 39 минут назад
Падаль черножопая
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3k
mkcbhk 46 минут назад
девушка дала номер телефона парня? послала бы нах и всё, ещё за нож хватаются сразу, если бы Русские ходили с ножами, ссыкуны черножопые, езжайте к себе в аул и там к баранам приставайте, либо друг друга чпокайте
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0
Павел mkcbhk 21 минуту назад
она и послала , только те не угомонились, девушка поступила правильно, и ребята молодчики
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24k
hebpat 48 минут назад
Вот глядя на таких вроде только что слезших с дерева Даже и не верится, что Армения одно из древнейших государств мира, поведение у них как у животных
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30k
Сталкер 49 минут назад
Обезьяны с ножом – по-хорошему, нужно валить сразу. Наглухо.
Или руки ломать, чтоб ничего держать больше не могли.
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54
ya da 55 минут назад
Сраное чурканье, когдаж вы подохнете твари
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3k
Алекс 57 минут назад
почему обезьяны не валяются в отрубе?
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941
Antidepressant 58 минут назад
Излюбленное бабское занятие, стравливать мужиков и наблюдать за этим со стороны, как они друг-другу морды бьют.
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3k
Наблюдатель Час назад
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1k
whytez Час назад
Ну, с чурками без арматурины или биты не стоит драться. У каждого нож. И если нож достал, то руки надо ломать в трех местах, чтобы уже не срослись нормально. Чтобы даже ж%пу не мог нормально вытереть до конца своих дней. А еще лучше, этот же нож в очко ему засунуть, чтобы до конца дней срал в пакетик через трубочку в боку.
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1k
Сергей А Час назад
Носороги проклятые. Их всё больше и больше вокруг. И ведут себя всё наглее и наглее.
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1k
Андрей Граф Час назад
молодцы ребята
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649
Рома Час назад
ОПА ! А что , черножопым уже разрешили выходить на улицу ?!

Официантка какая-то несмышлёная : надо было не парню своему звонить ,а в полицию.
И сообщить : чёрные буянят , полицейских ругают и теракт одобряют.
Всё !
Через пару минут было бы сапсем другое - более зрелищное видео!
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184
Ли Харви Освальд Рома Час назад
Всё правильно она сделала. Мусора срубили бы с носорогов бабла и отпустили, а те могли потом злые заявится в рест уже другой компанией. А так им сразу пояснили что их ждёт
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6k
Rubiroid_47 Час назад
Почет и уважуха пацанам!
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1k
Михаил Час назад
Мало наваляли этим обезьянам... Надо было в машину засунуть и поджечь!
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440
FlakoBoy Час назад
Уёб.ищные носорогиё. Домой пусть валят в свою просранную почти страну, а не тут сидят.
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22k
Shtoppi Час назад
долбанные армяшки!!! сука, гнать пулеметными очередями из страны эти махнатые отродья, так же как и остальную мерзотную шушеру с юга!!!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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