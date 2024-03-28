В Москве русские парни проучили армян, пристававших к официантке

Приезжие гуляли в одном из московских ресторанов в Братеево. Но какой же отдых без красивых девушек? Оглянувшись, гости столицы заметили, что их обслуживает очень симпатичная барышня, и положили на неё глаз. Однако официантка отказала гостям в ухаживании, и те стали вести себя развязно. Один из них не поверил, что у девушки есть парень, попросил его номер телефона, после чего позвонил молодому человеку и заявил, что увезёт его любимую с собой.

Выяснилось, что влажные мечты далеко не всегда сбываются. После смены к ресторану подъехал тот самый парнишка с друзьями, которые доходчиво объяснили гостям, что они заблуждаются.