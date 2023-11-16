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В Москве арестовали молодого человека, который сделал предложение своей девушке в метро

В Москве арестовали молодого человека, который сделал предложение своей девушке в метро

Автор:
16 ноября 2023 14:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Метро   Москва   задержание   наказание   невеста   станция ВДНХ   ужин   
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Задержанный намерен жаловаться мэру Собянину.

В Москве к административной ответственности привлекли молодого человека по имени Евгений Грицков, который на станции метро "ВДНХ" сделал своей девушке предложение. Для этих целей он устроил ужин, разместив между платформами два складных стула и столик с шампанским и фруктами. Также он не забыл пригласить на торжественное событие нескольких друзей.


Оригинальность поступка Евгения в полиции оценили в 5 суток административного ареста. Также к ответственности привлекли его будущую жену Анну Мишукову. С ней обошлись мягче, назначив штраф в тысячу рублей.

По словам романтика из подземки, на следующий день после инцидента, 8 ноября, к ним с Анной на работу в Crocus City Hall приехали полицейские и потребовали написать объяснительные, а вечером явиться в отделение полиции. Объяснительные они написали, но ехать в отдел после работы не стали. За что и поплатились.


На следующий день, когда Евгений вместе с невестой ехал на работу, их задержали и предъявили обвинение по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). До суда обоих сутки держали в отделении.


"Сказали, что мы на платформе мешали пассажиропотоку. За это, получается, меня и отправили в изолятор.

Пытались наручники надеть, я в шоке был. Я им говорил, что никуда не убегу. Попытались отобрать телефон, привезли в отделение. Сутки прождали суда. В итоге девушку оштрафовали на тысячу рублей, а меня посадил под арест на 5 суток. Сразу повезли в изолятор. Там ни еды, ничего не давали. А потом повезли в Сахарово", — рассказал Евгений, добавив, что алкоголя в метро у них с собой не было.

Согласно постановлению судьи, поступок молодых людей "носил ярко выраженный хулиганский характер". Однако Евгений с этим не согласен и намерен жаловаться на руководство Московского метрополитена или обращаться к мэру города Сергею Собянину.

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Метки: Видео   Метро   Москва   задержание   наказание   невеста   станция ВДНХ   ужин   
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16  комментариев
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62k
pynh 2 часа назад
давно шампусик в метро можно распивать?
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2k
Владимир Полминуты назад
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8k
vasilykopkov 11 минут назад
Во-первых - причем здесь Собакин, чтобы ему жаловаться.
Во-вторых - распитие спиртных в общественном месте, это реальная административка.
В-третьих хулиганских действий что-то не усматриваю...
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257
Trueman Полчаса назад
явились бы в отдел по требованию, оба отделались бы штрафом я думаю
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57k
Опиум для народа 51 минуту назад
Это вам не задержанных в СИЗО п"здить - тут настоящие преступники...
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1k
Иван Иванов 52 минуты назад
Хайпануть решили
Так себе затея
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−16
Льёфко Йа Час назад
с шампанским в общественном месте они явно перегнули, но вешать за это хулиганство это явно беспредел, должен получить по справедливости: за распитие в общественном месте, а это штраф.
ну и не наблюдается на видео, что они там сильно кому-то мешают, хотя столик можно было и в уголок убрать, там есть место
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649
ruslan d 2 часа назад
Вот нафига из было вообще трогать ?
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13k
Кыся 2 часа назад
Идиотизм какой-то. Если они так мешали, то почему сразу их не забрали?
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
Зря.
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