В Москве арестовали молодого человека, который сделал предложение своей девушке в метро

Задержанный намерен жаловаться мэру Собянину.
В Москве к административной ответственности привлекли молодого человека по имени Евгений Грицков, который на станции метро "ВДНХ" сделал своей девушке предложение. Для этих целей он устроил ужин, разместив между платформами два складных стула и столик с шампанским и фруктами. Также он не забыл пригласить на торжественное событие нескольких друзей.
Оригинальность поступка Евгения в полиции оценили в 5 суток административного ареста. Также к ответственности привлекли его будущую жену Анну Мишукову. С ней обошлись мягче, назначив штраф в тысячу рублей.
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По словам романтика из подземки, на следующий день после инцидента, 8 ноября, к ним с Анной на работу в Crocus City Hall приехали полицейские и потребовали написать объяснительные, а вечером явиться в отделение полиции. Объяснительные они написали, но ехать в отдел после работы не стали. За что и поплатились.
На следующий день, когда Евгений вместе с невестой ехал на работу, их задержали и предъявили обвинение по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). До суда обоих сутки держали в отделении.
"Сказали, что мы на платформе мешали пассажиропотоку. За это, получается, меня и отправили в изолятор.
Пытались наручники надеть, я в шоке был. Я им говорил, что никуда не убегу. Попытались отобрать телефон, привезли в отделение. Сутки прождали суда. В итоге девушку оштрафовали на тысячу рублей, а меня посадил под арест на 5 суток. Сразу повезли в изолятор. Там ни еды, ничего не давали. А потом повезли в Сахарово", — рассказал Евгений, добавив, что алкоголя в метро у них с собой не было.
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Согласно постановлению судьи, поступок молодых людей "носил ярко выраженный хулиганский характер". Однако Евгений с этим не согласен и намерен жаловаться на руководство Московского метрополитена или обращаться к мэру города Сергею Собянину.
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Во-вторых - распитие спиртных в общественном месте, это реальная административка.
В-третьих хулиганских действий что-то не усматриваю...
ну и не наблюдается на видео, что они там сильно кому-то мешают, хотя столик можно было и в уголок убрать, там есть место
да и пол загадили.