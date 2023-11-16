В Москве арестовали молодого человека, который сделал предложение своей девушке в метро

В Москве к административной ответственности привлекли молодого человека по имени Евгений Грицков, который на станции метро "ВДНХ" сделал своей девушке предложение. Для этих целей он устроил ужин, разместив между платформами два складных стула и столик с шампанским и фруктами. Также он не забыл пригласить на торжественное событие нескольких друзей.





Оригинальность поступка Евгения в полиции оценили в 5 суток административного ареста. Также к ответственности привлекли его будущую жену Анну Мишукову. С ней обошлись мягче, назначив штраф в тысячу рублей.