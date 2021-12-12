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"Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами

"Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами (2 фото)

Автор:
12 декабря 2021 13:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   видео   драка   метро   полиция   приезжие   признание   
1876
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5 декабря в московской подземке 28-летний мужчина заступился за пару, к которой цеплялись молодые люди. Рассверипевшие молодчики затеяли драку и избили прохожего. В национальности агрессивных "мигрантов" никто не сомневался. Однако, как оказалось, не все так однозначно.

В СМИ появилась информация о личностях затеявших драку в столичном метро. Это уроженец Кемеровской области и двое его приятелей. У всех них российское гражданство, абсолютно славянские фамилии и внешность. Троица решила посетить Москву, но, видимо, заскучала в белокаменной. А тут и повод размяться подоспел.


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Благодаря видеокамерам приезжих идентифицировали и задержали. Мужчины 1998, 1996 и 1995 годов рождения вскоре начали давать показания. В СМИ появилось видео допроса, на котором один из нападавших объясняет, что их спровоцировали. Молодые люди отказались раскрывать подробности инцидента, заявив, что по видео и так все понятно.


Известно, что против хулиганов возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

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Метки: Москва   видео   драка   метро   полиция   приезжие   признание   
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25  комментариев
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15k
albedo 58 минут назад
Никто и не отрицает, что и среди славян есть быдло.
Трое на одного - это не мужики, а скоты.
Ну а за удары ногами в лицо группой лиц - я бы впаял покушение на убийство в составе организованной группы со всеми вытекающими.
Чтобы другим неповдно было.
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51
ОперАтоР 19 минут назад
"Большой Брат" в действии, эта деревенщина понятия не имеет, что в больших городах как Москва и не только, уже несколько лет развёрнута единая система видеомониторинга, позволяющая в автоматическом режиме не только "нрл" (не распознанное лицо) отследить "в обе стороны" от точки маркера (откуда пришел - куда ушел), но даже такую мелочь как его кроссовки или сумку. А эти малолетние дибилым привыкли у себя за огородами безнаказанно пакостить. Неотвратимость наказания за подобные преступления с внедрением подобных систем растёт год от года. Конечно Москва это пока не Сингапур, где даже за брошенный мимо урны фантик тебе на выезде из страны штраф выпишут, но недалёк уже тот день, когда появится возможность реализации и таких функций...
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133
Nаnе First NameLаst ОперАтоР 2 минуты назад
Не знаю как в РФ, но в Украине им быстрее в бубен аборигены настучат, чем камера кадр снимет.
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−25
Дмитрий Иванов 22 минуты назад
Ну и что? Это как-то отменяет тот факт, что мигранты являются оккупантами и врагами русских, которых нужно немедленно и массово депортировать, если мы хотим жить в России, а не в халифате.
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167
Али Полчаса назад
Скрин из предыдущего поста по этой теме. Ну и как к такому относиться?
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1k
Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
Обыкновенные стадное быдло. Необходим показательный ответ по MAX!
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−16
Marat Nk Полчаса назад
комментов мало, видно, что "наши" не особо вдохновляют на срачь под постом.
А чё говорить то: в аул не пошлешь, овец не вспомнишь!
Вот если укропский паблик был бы, там да там - у них "шаблонов" до так называемых "ватников" есть.
У меня вот только один вопрос, если ма(они) так любим осуждать нации по поступках одних людей чем они(мы) лучше?
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167
Али Marat Nk 22 минуты назад
Еще один умник!
Почитай предыдущий пост и комментарии к нему и может дойдет, что нет ни слова истины в твоих словах.
https://old.fishki.net/4025968-stolichnye-policejskie-zaderzhali-uchastnikov-izbienija-muzhchiny-v-perehode-metro-komsomolyskaja-5-dekabrja.htmlhttps://old.fishki.net/4025968-stolichnye-policejskie-zaderzhali-uchastnikov-izbienija-muzhchiny-v-perehode-metro-komsomolyskaja-5-dekabrja.html
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42k
Элек Мек 45 минут назад
Ну вообщем то вы не отвечали,а убивали.Так что лет по пять на душу не помешает.
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5k
Tim_G 54 минуты назад
Чтобы словесная провокация хоть что-то юридически меняла, она должна быть настолько жёсткой, чтобы доводить до аффекта

А так... Вас послали словом, вы ответили нападением вдвоем - это можно писать в спортлото.
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813
Anal Aggressor 56 минут назад
Наши? Ну тогда ладно, расходимся
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1k
EricDimon 56 минут назад
Какая разница кто они . Сажать надо.
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504
Максим Максимов 58 минут назад
Ну теперь эти "кмкровские туристы" потопчут зону, ибо случившееся можно легко трактовать, как ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО ГРУППОЙ ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ
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1.8M
Иван Кемеров Час назад
Какая бакланка - это нападение группы лиц и прочие телесные.
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