"Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами

5 декабря в московской подземке 28-летний мужчина заступился за пару, к которой цеплялись молодые люди. Рассверипевшие молодчики затеяли драку и избили прохожего. В национальности агрессивных "мигрантов" никто не сомневался. Однако, как оказалось, не все так однозначно.
В СМИ появилась информация о личностях затеявших драку в столичном метро. Это уроженец Кемеровской области и двое его приятелей. У всех них российское гражданство, абсолютно славянские фамилии и внешность. Троица решила посетить Москву, но, видимо, заскучала в белокаменной. А тут и повод размяться подоспел.
Благодаря видеокамерам приезжих идентифицировали и задержали. Мужчины 1998, 1996 и 1995 годов рождения вскоре начали давать показания. В СМИ появилось видео допроса, на котором один из нападавших объясняет, что их спровоцировали. Молодые люди отказались раскрывать подробности инцидента, заявив, что по видео и так все понятно.
Известно, что против хулиганов возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").
Источник:
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Трое на одного - это не мужики, а скоты.
Ну а за удары ногами в лицо группой лиц - я бы впаял покушение на убийство в составе организованной группы со всеми вытекающими.
Чтобы другим неповдно было.
А чё говорить то: в аул не пошлешь, овец не вспомнишь!
Вот если укропский паблик был бы, там да там - у них "шаблонов" до так называемых "ватников" есть.
У меня вот только один вопрос, если ма(они) так любим осуждать нации по поступках одних людей чем они(мы) лучше?
Почитай предыдущий пост и комментарии к нему и может дойдет, что нет ни слова истины в твоих словах.
https://old.fishki.net/4025968-stolichnye-policejskie-zaderzhali-uchastnikov-izbienija-muzhchiny-v-perehode-metro-komsomolyskaja-5-dekabrja.htmlhttps://old.fishki.net/4025968-stolichnye-policejskie-zaderzhali-uchastnikov-izbienija-muzhchiny-v-perehode-metro-komsomolyskaja-5-dekabrja.html
А так... Вас послали словом, вы ответили нападением вдвоем - это можно писать в спортлото.
Ну, а это дело житейское - бытовой конфликт. Ежедневно таких не счесть.
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Какой бытовой конфликт?!
Я родился в СССР.
В далеком 1965.
У нас было принято: лежачего не бьют.
Чтобы бить ногами по голове - это абсурд.
Милиция за такой "бытовой конфликт" таких СРАЗУ бы отправила на зону. В кратчайшие сроки.
Действительно, нужно уметь признать, что, оказывается, не только "чурки проклятые" могут месить толпой одного, да и вообще совершать преступления.
Так, ещё ж совсем недавно была! Ещё ж совсем недавно тут толпы "фишкян" упражнялись в остроумии и оскорблении "чурок", "черножопых", призывали к их высылке, уничтожению и прочим интересным вещам.
А тут разница резко исчезла.
Переобулись на ходу, что называется.
А, вдруг, окажется, что в статье ошибка, и нападавшими действительно были кавказцы. И опять разница появится?
А так... Думали, что чурки, призывали наказать чурок. Оказалось, что "свои", призывают наказать "своих".
Переобувание в чём?
А тут, вдруг, разница резко исчезла. Где оскорбления в сторону русских? Нету?
Вот в этом и разница.